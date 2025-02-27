Cünüp iken tutulan oruç geçerli mi? Gusül abdesti almadan niyet edilir mi?

Ramazan ayı, manevi olarak arınmanın ve ibadetin en yoğun yaşandığı aylardan biridir. Oruç ibadeti, sadece bedensel bir fedakarlık değil, aynı zamanda ruhsal bir arınma yolculuğudur. Ramazan-ı Şerif ayının yaklaşması ile birlikte orucu bozan veya etkilemeyen durumlarla ilgili pek çok soru gündeme gelmektedir. Bu sorular arasında en çok merak edilenlerden biri de "Cünüp iken oruca niyet edilir mi?" konusudur. Peki sahurdan sonra gusül abdesti alınır mı? Diyanet açıklamaları neler? İşte merak edilenler…

ahaber.com.tr Haber Merkezi