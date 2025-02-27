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Cünüp iken tutulan oruç geçerli mi? Gusül abdesti almadan niyet edilir mi?

Ramazan ayı, manevi olarak arınmanın ve ibadetin en yoğun yaşandığı aylardan biridir. Oruç ibadeti, sadece bedensel bir fedakarlık değil, aynı zamanda ruhsal bir arınma yolculuğudur. Ramazan-ı Şerif ayının yaklaşması ile birlikte orucu bozan veya etkilemeyen durumlarla ilgili pek çok soru gündeme gelmektedir. Bu sorular arasında en çok merak edilenlerden biri de "Cünüp iken oruca niyet edilir mi?" konusudur. Peki sahurdan sonra gusül abdesti alınır mı? Diyanet açıklamaları neler? İşte merak edilenler…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.02.2025 09:13
Cünüp iken tutulan oruç geçerli mi? Gusül abdesti almadan niyet edilir mi?

Ramazan ayı, manevi derinliği ve ibadetin önemini en yoğun hissettiren mübarek bir dönemdir. Oruç tutan Müslümanlar, bu ayda hem fiziksel hem de ruhsal arınmayı hedeflerken, ibadetlerini eksiksiz yerine getirmek için çeşitli dini hükümleri araştırıyor. Gusül abdesti ve oruca etkisi, en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki cünüpken oruç tutulur mu? Oruçlu iken ihtilam olmanın hükmü nedir? İşte Diyanet açıklamaları…

Cünüp iken tutulan oruç geçerli mi? Gusül abdesti almadan niyet edilir mi?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamasına göre, cünüplük oruç tutmaya engel değildir. Cünüp olmayı gerektiren hâl ister oruca başlamadan gerçekleşmiş olsun ister ihtilam olma şeklinde oruçlu iken gerçekleşmiş olsun fark etmez. Ancak cünüp olan kişi, bir an önce yıkanıp temizlenmelidir. Cünüp iken üzerinden bir namaz vakti geçmemelidir. Guslün bir namaz vaktinden daha fazla süreyle ertelenmesi günahtır. Çünkü geciktirilirse namaz terk edilmiş olur (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, 2/399).

Cünüp iken tutulan oruç geçerli mi? Gusül abdesti almadan niyet edilir mi?

Oruçlu iken ihtilam olmanın hükmü nedir?

Oruçlu iken rüyada ihtilam olmak orucu bozmaz, gusletmeyi geciktirerek cünüp olarak sabahlamak da oruca bir zarar vermez (el-Fetâvaî-Hindiyye, 1/200; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, 2/400). Ancak guslü sabah namazı vaktinin çıkmasına kadar ertelemek günahtır. Çünkü bu durumda namaz terk edilmiş olur. Nitekim Hz. Peygamber'in (s.a.s.) Ramazan'da imsaktan sonra sabah namazı vakti içinde yıkandıkları bilinmektedir (Buhârî, Savm, 25 [1930-1931]; Müslim, Sıyâm, 76 [1109]).

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