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Ramazan Bayramı tatili uzatıldı mı, kaç gün olacak? Ramazan tatili 9 güne çıkacak mı?

Ramazan Bayramı tatilinin süresi, yaklaşan bayram öncesinde tatil planı yapanlar tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Bu yıl bayram tatilinin 9 güne uzatılıp uzatılmayacağı gündeme gelirken, normal şartlarda tatil süresi arefe günü dahil olmak üzere toplam 3.5 gün olarak belirleniyor. Peki Ramazan Bayramı tatili uzatılacak mı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 24.03.2025 10:26 Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 10:26
Ramazan Bayramı tatili uzatıldı mı, kaç gün olacak? Ramazan tatili 9 güne çıkacak mı?

Mart ayının üçüncü haftası, özellikle tatil yapmak isteyenler için heyecanlı bir dönemin habercisi oldu. Ramazan Bayramı tatilinin yaklaşmasıyla birlikte çalışanlar tatil planlarını şekillendirmeye başladı. Bayram tatilini daha uzun hale getirmek isteyenler ise yıllık izinlerini kullanarak tatillerini uzatmayı hedefliyor.

Ramazan Bayramı tatili uzatıldı mı, kaç gün olacak? Ramazan tatili 9 güne çıkacak mı?

Kabine Toplantısı ve Bayram Tatili Kararı

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, son olarak 10 Mart Pazartesi günü yapıldı. Kabine toplantıları her iki haftada bir düzenleniyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrasında alınan kararları canlı yayında duyuruyor.

Geçen yıl, 1.5 günlük idari izin ile bayram tatili 9 güne çıkarılmıştı. Bu yıl ise bayram hafta sonuna denk geldiği için gözler Kabine Toplantısı'ndan çıkacak karara çevrildi.

Ramazan Bayramı tatili uzatıldı mı, kaç gün olacak? Ramazan tatili 9 güne çıkacak mı?

Bayram Tatili Kaç Gün Olacak?

Bu yıl Ramazan Bayramı tatili, Pazar günü başlayacak. Arefe günü ve bayramın resmi tatil günleriyle birleşmesi durumunda, tatilin 5 güne çıkarılması mümkün. Buna göre bayram tatili 29 Mart Cumartesi günü başlayacak ve 2 Nisan Çarşamba günü sona erecek. Hükümet tarafından bir düzenleme yapılmazsa tatil yalnızca 3 gün olacak.

Ramazan Bayramı tatili uzatıldı mı, kaç gün olacak? Ramazan tatili 9 güne çıkacak mı?

Bayramın Resmi Tatil Günleri

Arefe Günü: 29 Mart 2025 Cumartesi (Yarım gün)

Bayramın 1. Günü: 30 Mart 2025 Pazar

Bayramın 2. Günü: 31 Mart 2025 Pazartesi

Bayramın 3. Günü: 1 Nisan 2025 Salı

Ramazan Bayramı tatili uzatıldı mı, kaç gün olacak? Ramazan tatili 9 güne çıkacak mı?

Bayram Tatilinde Kapalı Olan Yerler

Bayram tatili süresince, birçok kurum ve işletme hizmet veremeyecek. Aşağıda, bayramda kapalı olacak başlıca yerler yer alıyor:

Okullar

Üniversiteler

Eczaneler (Nöbetçi eczaneler açık olacak)

Hastaneler (Acil servisler açık olacak)

Özel ve Kamu Bankaları

Belediyeler

Valilikler

Muhtarlıklar

Kaymakamlıklar

Kargo Firmaları

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