Ramazan Bayramı tatili uzatıldı mı, kaç gün olacak? Ramazan tatili 9 güne çıkacak mı?
Ramazan Bayramı tatilinin süresi, yaklaşan bayram öncesinde tatil planı yapanlar tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Bu yıl bayram tatilinin 9 güne uzatılıp uzatılmayacağı gündeme gelirken, normal şartlarda tatil süresi arefe günü dahil olmak üzere toplam 3.5 gün olarak belirleniyor. Peki Ramazan Bayramı tatili uzatılacak mı?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 24.03.2025 10:26
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 10:26