Ramazan Bayramı tatili uzatıldı mı, kaç gün olacak? Ramazan tatili 9 güne çıkacak mı?

Kabine Toplantısı ve Bayram Tatili Kararı

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, son olarak 10 Mart Pazartesi günü yapıldı. Kabine toplantıları her iki haftada bir düzenleniyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrasında alınan kararları canlı yayında duyuruyor.

Geçen yıl, 1.5 günlük idari izin ile bayram tatili 9 güne çıkarılmıştı. Bu yıl ise bayram hafta sonuna denk geldiği için gözler Kabine Toplantısı'ndan çıkacak karara çevrildi.