MEB ortak sınav tarihleri hangi gün, saat kaçta yapılacak? 2. Dönem 1. ortak sınavları kaç soru, kaç dakika?
Milli Eğitim Bakanlığı, 6, 7 ve 9. sınıflar için 2. dönem 1. ortak yazılı sınavlarının tarihini açıkladı. Ortaokul ve lise öğrencilerini kapsayan bu sınavlarda öğrenciler 40 dakika süreyle toplamda 7 soruyu yanıtlayacak. Sınavların hangi gün ve saat kaçta yapılacağı ise ilerleyen günlerde duyurulacak.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 24.03.2025 09:42
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 09:42