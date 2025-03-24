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MEB ortak sınav tarihleri hangi gün, saat kaçta yapılacak? 2. Dönem 1. ortak sınavları kaç soru, kaç dakika?

Milli Eğitim Bakanlığı, 6, 7 ve 9. sınıflar için 2. dönem 1. ortak yazılı sınavlarının tarihini açıkladı. Ortaokul ve lise öğrencilerini kapsayan bu sınavlarda öğrenciler 40 dakika süreyle toplamda 7 soruyu yanıtlayacak. Sınavların hangi gün ve saat kaçta yapılacağı ise ilerleyen günlerde duyurulacak.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 24.03.2025 09:42 Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 09:42
MEB ortak sınav tarihleri hangi gün, saat kaçta yapılacak? 2. Dönem 1. ortak sınavları kaç soru, kaç dakika?

Milli Eğitim Bakanlığı 2025 yılı 2. dönem 1. ortak sınavlarının tarihlerini ve saatlerini duyurdu. Ortaokul ve lise öğrencileri için gerçekleştirilecek sınavlarda Türkçe ve Matematik derslerinden sorular yer alacak. Her sınav için 40 dakika süre verilecek ve farklı okul türlerine göre sınav saatlerinde değişiklik olacak. İşte MEB'in 2. dönem ortak sınavlarıyla ilgili detaylar...

MEB ortak sınav tarihleri hangi gün, saat kaçta yapılacak? 2. Dönem 1. ortak sınavları kaç soru, kaç dakika?

İlk Ortak Sınavlar 24 Mart'ta Başlıyor

Ortak sınavların ilki 24 Mart Pazartesi günü başladı. 6. sınıf Türkçe ve 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersleriyle başlayacak olan sınavlar takip eden günlerde Matematik dersini de kapsayacak şekilde devam edecek.

MEB ortak sınav tarihleri hangi gün, saat kaçta yapılacak? 2. Dönem 1. ortak sınavları kaç soru, kaç dakika?

Ortak Sınavlar İçin Tarihler ve Saatler

İşte 2. dönem 1. ortak sınavlarının tarihleri ve saatleri:

6. sınıf Türkçe: 24 Mart

6. sınıf Matematik: 25 Mart

MEB ortak sınav tarihleri hangi gün, saat kaçta yapılacak? 2. Dönem 1. ortak sınavları kaç soru, kaç dakika?

7. sınıf Türkçe: 27 Mart

7. sınıf Matematik: 28 Mart

MEB ortak sınav tarihleri hangi gün, saat kaçta yapılacak? 2. Dönem 1. ortak sınavları kaç soru, kaç dakika?

9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı: 24 Mart

9. sınıf Matematik: 25 Mart

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