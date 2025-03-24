MEB ortak sınav tarihleri hangi gün, saat kaçta yapılacak? 2. Dönem 1. ortak sınavları kaç soru, kaç dakika?

Milli Eğitim Bakanlığı 2025 yılı 2. dönem 1. ortak sınavlarının tarihlerini ve saatlerini duyurdu. Ortaokul ve lise öğrencileri için gerçekleştirilecek sınavlarda Türkçe ve Matematik derslerinden sorular yer alacak. Her sınav için 40 dakika süre verilecek ve farklı okul türlerine göre sınav saatlerinde değişiklik olacak. İşte MEB'in 2. dönem ortak sınavlarıyla ilgili detaylar...