Tarım Kredi bayrama özel indirim kataloğu yayınlandı! 24 Mart'ta çikolata, şeker, kolonya sürpriz fiyatlarla satışta
Tarım Kredi Kooperatif Market, Ramazan Bayramı öncesi alışverişe özel indirim kataloğunu raflarda ve online platformda satışa sundu. Bayram şekerleri, çikolatalarının yanı sıra, temizlik malzemeleri ve kişisel bakım ürünleri de fırsat reyonlarında yerini aldı. Deterjanlar, yumuşatıcılar, çamaşır suyu ve temizlik malzemeleri gibi ihtiyaçlar, Ramazan Bayramı öncesi evini temizleyecekler için cazip fiyatlarla sunuluyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 24.03.2025 11:03
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 11:06