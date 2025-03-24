Viral Galeri Viral Liste Tarım Kredi bayrama özel indirim kataloğu yayınlandı! 24 Mart'ta çikolata, şeker, kolonya sürpriz fiyatlarla satışta

Tarım Kredi bayrama özel indirim kataloğu yayınlandı! 24 Mart'ta çikolata, şeker, kolonya sürpriz fiyatlarla satışta

Tarım Kredi Kooperatif Market, Ramazan Bayramı öncesi alışverişe özel indirim kataloğunu raflarda ve online platformda satışa sundu. Bayram şekerleri, çikolatalarının yanı sıra, temizlik malzemeleri ve kişisel bakım ürünleri de fırsat reyonlarında yerini aldı. Deterjanlar, yumuşatıcılar, çamaşır suyu ve temizlik malzemeleri gibi ihtiyaçlar, Ramazan Bayramı öncesi evini temizleyecekler için cazip fiyatlarla sunuluyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 24.03.2025 11:03 Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 11:06
Tarım Kredi bayrama özel indirim kataloğu yayınlandı! 24 Mart itibari ile çikolata, şeker, kolonya sürpriz fiyatlarla satışta

Tarım Kredi Kooperatif Market aktüel raflarında yer alan indirimli ürünler kataloğu ile bu hafta da alışveriş yapanları bekliyor. Zincir marketlerin haftalık fırsatları ile birlikte bayram alışverişi için hazırlıklar hız kazandı. Bayram broşüründe öne çıkan ürünler arasında temizlik malzemeleri ve bayram şekerleri dikkat çekiyor. İşte Tarım Kredi Market'in bu haftaki indirimli ürünleri ve fırsatları...

Tarım Kredi bayrama özel indirim kataloğu yayınlandı! 24 Mart itibari ile çikolata, şeker, kolonya sürpriz fiyatlarla satışta

TARIM KREDİ İNDİRİM KATALOĞU 2025

Hediyelik Çikolata Fındıklı 189,90 TL

İkramlık Çikolata 199 TL

Madlen Çikolata 219 TL

Fındıklı Kutu Çikolata 249 TL

Dibek Kahvesi 49,90 TL

Türk Kahvesi 42,90 TL

Tarım Kredi bayrama özel indirim kataloğu yayınlandı! 24 Mart itibari ile çikolata, şeker, kolonya sürpriz fiyatlarla satışta

Solo Kağıt Havlu (16'lı) : 149,90 TL

Renax Matik Toz Deterjan Çeşitleri (8 KG) : 169,90 TL

Bingo Soft Yumuşatıcı Çeşitleri (1440 ML) : 109,90 TL

Domestos Çamaşır Suyu Çeşitleri (750 ML) : 49,90 TL

Parex Trend Klasik Oluklu Sünger (5'li) : 24,90 TL

Parex Magic Sünger (Tekli) : 19,90 TL

Selpak Extra Desenli Peçete (200'lü) : 13,90 TL

Doa Arap Sabunu (1000 ML) : 39,90 TL

Tarım Kredi bayrama özel indirim kataloğu yayınlandı! 24 Mart itibari ile çikolata, şeker, kolonya sürpriz fiyatlarla satışta

Bayrama özel kutulu, paketli ikramlık çikolatalar ve şekerler 199 TL

Tarım Kredi bayrama özel indirim kataloğu yayınlandı! 24 Mart itibari ile çikolata, şeker, kolonya sürpriz fiyatlarla satışta

Şeker çeşitleri 72.90 TL'den başlayan fiyatlarla...

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