Tarım Kredi bayrama özel indirim kataloğu yayınlandı! 24 Mart'ta çikolata, şeker, kolonya sürpriz fiyatlarla satışta

Tarım Kredi Kooperatif Market aktüel raflarında yer alan indirimli ürünler kataloğu ile bu hafta da alışveriş yapanları bekliyor. Zincir marketlerin haftalık fırsatları ile birlikte bayram alışverişi için hazırlıklar hız kazandı. Bayram broşüründe öne çıkan ürünler arasında temizlik malzemeleri ve bayram şekerleri dikkat çekiyor. İşte Tarım Kredi Market'in bu haftaki indirimli ürünleri ve fırsatları...