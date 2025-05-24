Viral Galeri Viral Liste Dİyarbakır'da vahşet! Baba ve oğlunu 200 bin lira için öldürdü: Delil karartmak için kamyonette kolonya ve benzinle yakmış

Dİyarbakır'da vahşet! Baba ve oğlunu 200 bin lira için öldürdü: Delil karartmak için kamyonette kolonya ve benzinle yakmış

Diyarbakır'da korkunç bir cinayet gün yüzüne çıktı. 50 yaşındaki Remzi Sati ile 15 yaşındaki oğlu Muhammed'in yanan kamyonette cansız bedenleri bulunmuştu. Soruturma kapsamında tutuklanan 4 kişiden Ali Mert İ., suçunu itiraf etti. Ali Mert İ., ifadesinde Remzi Sati'den 200 bin lira alacağı için Remzi Sati ile oğlu Muhammet'i öldürdüğünü ardından ise delilleri yok etmek için de kamyoneti kolonya ve benzinle yaktığını söyledi. İşte detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş Tarihi: 24.05.2025 18:47 Güncelleme Tarihi: 24.05.2025 18:47
Dİyarbakır’da vahşet! Baba ve oğlunu 200 bin lira için öldürdü: Delil karartmak için kamyonette kolonya ve benzinle yakmış

Olay, 19 Mayıs'ta Sur ilçesi kırsal Köprübaşı Mahallesi yakınlarındaki boş arazide meydana geldi.

Dİyarbakır’da vahşet! Baba ve oğlunu 200 bin lira için öldürdü: Delil karartmak için kamyonette kolonya ve benzinle yakmış

Sabah saatlerinde 21 GH 662 plakalı kamyonetin yanmış halde olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. İncelemede, kamyonette Remzi Sati ve oğlu Muhammed'in cansız bedenleri bulundu ve otopsileri için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Dİyarbakır’da vahşet! Baba ve oğlunu 200 bin lira için öldürdü: Delil karartmak için kamyonette kolonya ve benzinle yakmış

7 BOŞ MERMİ KOVANI TESPİT EDİLDİ, 4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olay yeri incelemesinde, yanan araçta ve araca 500 metre mesafede 7 boş mermi kovanı ile yanmış telefon, kartvizit ve el feneri gibi deliller bulundu. Deliller, incelenmek üzere Van Jandarma Kriminal Laboratuvar Müdürlüğü'ne gönderildi.

Dİyarbakır’da vahşet! Baba ve oğlunu 200 bin lira için öldürdü: Delil karartmak için kamyonette kolonya ve benzinle yakmış

Vücut bütünlükleri bozulduğu için Remzi ve Muhammed Sati'nin aile üyelerinden de eşleştirme için DNA örneği alındı. Baba ve oğlunun cansız bedenleri, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından İstanbul'daki Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Dİyarbakır’da vahşet! Baba ve oğlunu 200 bin lira için öldürdü: Delil karartmak için kamyonette kolonya ve benzinle yakmış

Olaya ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Mehmet D. (26), Mehmet K. (44), İshak K. (40), Ali Mert İ, Ali Ö. (32), Osman K. (44) ve Ayhan İ. (58) gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mehmet D., Mehmet K., İshak K. ve Ali Mert İ., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 3'ü serbest bırakıldı.

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