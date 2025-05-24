Dİyarbakır'da vahşet! Baba ve oğlunu 200 bin lira için öldürdü: Delil karartmak için kamyonette kolonya ve benzinle yakmış

Diyarbakır'da korkunç bir cinayet gün yüzüne çıktı. 50 yaşındaki Remzi Sati ile 15 yaşındaki oğlu Muhammed'in yanan kamyonette cansız bedenleri bulunmuştu. Soruturma kapsamında tutuklanan 4 kişiden Ali Mert İ., suçunu itiraf etti. Ali Mert İ., ifadesinde Remzi Sati'den 200 bin lira alacağı için Remzi Sati ile oğlu Muhammet'i öldürdüğünü ardından ise delilleri yok etmek için de kamyoneti kolonya ve benzinle yaktığını söyledi. İşte detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi DHA