Polis Haftası tarihleri 2025 | Polis Haftası’na özel minnet dolu, anlamlı kutlama mesajları

10 NİSAN POLİS GÜNÜ VE POLİS HAFTASI İÇİN MESAJLAR

Milletimizin huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden görev yapan kahraman emniyet mensuplarımızın 10 Nisan Polis Günü'nü ve Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimizle kutluyoruz. Sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir ömür diliyoruz.

180 yıldır halkın huzur ve güvenliği için özveriyle çalışan Türk Polis Teşkilatı'nın değerli mensuplarının Polis Haftası'nı kutluyor, ebediyete intikal eden şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyoruz.