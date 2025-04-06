Felç riski COVID-19 aşısıyla artıyor mu? 100 binden fazla kişide görüldü: 17 ay hücrelerde birikerek...

Spike Proteini Beyinde Uzun Süre Kalabiliyor

Araştırma, aşı sonrası hastaların %43,8'inde Spike proteininin beyin damarlarının iç yüzeyinde (intima tabakası) bulunduğunu ortaya koydu. Bazı hastalarda ise Spike proteininin varlığı, aşılamadan 17 ay sonra bile devam etti. Bu durum, aşılama sonrası bazı nörolojik sorunların ortaya çıkabileceğini düşündürüyor.

Spike Proteini nedir: Spike proteini, COVID-19'a yol açan SARS-CoV-2 virüsünün yüzeyinde bulunan ve virüsün hücrelere girmesini sağlayan bir proteindir.

📌Fotoğraf altı yazısı: Çalışma Vakası 2: İmmünohistokimyasal Boyama Sonuçları

75 yaşında bir erkek hasta, putaminal hemoraji ile başvurdu. Hastanın dört aşılama öyküsü vardı, ancak COVID-19 enfeksiyonu öyküsü bulunmamaktadır.

A: CD3 için immünohistokimyasal boyama, belirgin CD3 pozitif hücre infiltrasyonu olmadığını göstermektedir.

B: CD4 için immünohistokimyasal boyama, belirgin CD4 pozitif hücre infiltrasyonu olmadığını göstermektedir.

C: CD8 için immünohistokimyasal boyama, belirgin CD8 pozitif hücre infiltrasyonu olmadığını göstermektedir.

D: CD20 için immünohistokimyasal boyama, belirgin infiltrasyon olmadığını göstermektedir.

E: CD38 için immünohistokimyasal boyama, belirgin infiltrasyon olmadığını göstermektedir.

F: CD68 için immünohistokimyasal boyama, intima içinde CD68 pozitif hücre infiltrasyonu göstermektedir.