Felç riski COVID-19 aşısıyla artıyor mu? 100 binden fazla kişide görüldü: 17 ay hücrelerde birikerek...

Felç Vakaları Artıyor: "Nadir" denilen Felç Vakalarının Artışı

COVID-19 mRNA aşıları sonrası felç vakalarının sayısının arttığına dair bulgular dikkat çekiyor. Özellikle ABD'de 100 binin üzerinde felç vakası kaydedilmiş durumda. Daha önce FDA tarafından yapılan bir araştırma, grip ve mRNA aşılarının aynı anda yapılmasının felç riskini artırabileceğini göstermişti.

Kaynak: FDA & CDC – SafeRx Projesi, MedRxiv, 15 Ekim 2023

"Evaluation of Stroke Risk Following COVID-19 mRNA Bivalent Vaccines Among U.S. Adults Aged ≥65 Years"