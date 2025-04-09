Akaryakıtta tabela il il değişiyor, benzine indirim yola çıktı! İşte 9 Nisan güncel mazot, LPG tutarları...
Petrol fiyatlarındaki düşüş, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları ve OPEC+'ın üretim artışı planları sonrası hızlandı. Brent petrolündeki gerileme LPG ve motorine indirim olarak yansırken benzin fiyatlarında da düşüş bekleniyor. 9 Nisan 2025 itibarıyla akaryakıt fiyatlarıyla ilgili detaylar haberimizde...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 09.04.2025 11:01
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 11:09