Viral Galeri Viral Liste Akaryakıtta tabela il il değişiyor, benzine indirim yola çıktı! İşte 9 Nisan güncel mazot, LPG tutarları...

Akaryakıtta tabela il il değişiyor, benzine indirim yola çıktı! İşte 9 Nisan güncel mazot, LPG tutarları...

Petrol fiyatlarındaki düşüş, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları ve OPEC+'ın üretim artışı planları sonrası hızlandı. Brent petrolündeki gerileme LPG ve motorine indirim olarak yansırken benzin fiyatlarında da düşüş bekleniyor. 9 Nisan 2025 itibarıyla akaryakıt fiyatlarıyla ilgili detaylar haberimizde...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 09.04.2025 11:01 Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 11:09
Akaryakıtta tabela il il değişiyor, benzine indirim yola çıktı! İşte 9 Nisan güncel mazot, LPG tutarları...

ABD Başkanı Donald Trump'ın küresel ticareti sarsan sert tarifeleri, petrol piyasalarında adeta deprem etkisi yarattı. Birçok büyük ekonomiyi hedef alan bu çıkışlar sonrası petrol fiyatları son dört yılın en düşük seviyesine geriledi.

ALTIN FİYATLARINDA YÖN NE OLACAK?

Türkiye'de ise bu gelişme, araç sahiplerine indirim olarak yansıdı. Otogaz ve motorin fiyat düşüşünün ardından şimdi de benzine indirim geliyor.

Akaryakıtta tabela il il değişiyor, benzine indirim yola çıktı! İşte 9 Nisan güncel mazot, LPG tutarları...

Benzine İndirim Geliyor!

Petrol fiyatlarındaki hızlı düşüş, benzin fiyatlarına olumlu yansıdı. Başlangıçta 2.15 lira olması beklenen indirim, sektör kaynaklarının verdiği bilgilere göre 2.24 liraya çıkarıldı. Bu gelişme ile birlikte İstanbul'da benzin fiyatı 44.59 liraya, Ankara'da 45.16 liraya, İzmir'de ise 45.51 liraya düşmesi öngörülüyor. Söz konusu indirim, bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.

Akaryakıtta tabela il il değişiyor, benzine indirim yola çıktı! İşte 9 Nisan güncel mazot, LPG tutarları...

Motorin Fiyatlarında Büyük İndirim

Motorin fiyatlarında merakla beklenen indirim bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Litre başına 2 lira 64 kuruşluk düşüş yaşandı.

Akaryakıtta tabela il il değişiyor, benzine indirim yola çıktı! İşte 9 Nisan güncel mazot, LPG tutarları...

"Türkiye Bu Süreçten Güçlenerek Çıkabilir"

Petrol piyasalarındaki son gelişmeleri değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı A Haber canlı yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sarı, "Petrolde resesyon fiyatlaması var. Dünyadaki ekonomik durgunluk ve üretimdeki azalma, fiyatlara baskı yapıyor. Bu durum, petrol ithalatçısı ülkeler için olumlu bir tablo ortaya koyuyor. Türkiye gibi alıcı pozisyondaki ülkeler, bu süreçten avantajlı çıkabilir" ifadelerini kullandı.

Sarı ayrıca, Brent petrol fiyatlarında 60 doların altına kalıcı inişlerin yaşanabileceğini belirtti. Bu öngörü, akaryakıt fiyatlarının önümüzdeki dönemde daha da düşebileceği yönünde sinyaller veriyor.

Akaryakıtta tabela il il değişiyor, benzine indirim yola çıktı! İşte 9 Nisan güncel mazot, LPG tutarları...

A Haber canlı yayınına katılan Prof. Dr. Şenay Yalçın, petrol fiyatlarındaki düşüşün sebeplerine dair önemli açıklamalarda bulundu. Yalçın, bu süreçte yaşanan iniş çıkışları daha önce gördüğümüzü ancak bu kez durumun farklı olduğunu belirtti. 2024'ün son çeyreğinde bu düşüşün sinyallerinin alınmaya başlandığını ifade eden Yalçın, özellikle Trump'ın ticaret politikalarındaki değişikliklerin piyasalar üzerinde önemli etkiler yarattığını vurguladı.

PETROL FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ POMPAYA YANSIR MI?

Ticaret Savaşları ve Yeni Vergiler

Prof. Dr. Şenay Yalçın, son dönemdeki düşüşün arkasında ABD eski Başkanı Donald Trump'ın ticaret politikalarındaki yeni vergiler ve açıklamaların bulunduğunu belirtti. Bu gelişmelerin küresel ticaret dengelerini ciddi şekilde altüst ettiğini dile getiren Yalçın, 2014 yılındaki petrol fiyatlarındaki büyük düşüşü hatırlattı. O dönemde de enerji savaşlarının etkisiyle fiyatların aniden düşüşe geçtiğini hatırlatan Yalçın, benzer bir senaryonun yeniden yaşanabileceğini ifade etti. Yalçın'a göre bu durum daha fazla düşüşe yol açarsa, petrol fiyatlarının daha da gerileyebileceğini söylemek mümkün.

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