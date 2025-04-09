Akaryakıtta tabela il il değişiyor, benzine indirim yola çıktı! İşte 9 Nisan güncel mazot, LPG tutarları...

"Türkiye Bu Süreçten Güçlenerek Çıkabilir"

Petrol piyasalarındaki son gelişmeleri değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı A Haber canlı yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sarı, "Petrolde resesyon fiyatlaması var. Dünyadaki ekonomik durgunluk ve üretimdeki azalma, fiyatlara baskı yapıyor. Bu durum, petrol ithalatçısı ülkeler için olumlu bir tablo ortaya koyuyor. Türkiye gibi alıcı pozisyondaki ülkeler, bu süreçten avantajlı çıkabilir" ifadelerini kullandı.

Sarı ayrıca, Brent petrol fiyatlarında 60 doların altına kalıcı inişlerin yaşanabileceğini belirtti. Bu öngörü, akaryakıt fiyatlarının önümüzdeki dönemde daha da düşebileceği yönünde sinyaller veriyor.