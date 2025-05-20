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Pendik'te skandal görüntüler! Öğretmenden öğrencisine fiziksel şiddet | MEB harekete geçti

Pendik'te bir ortaokulda yaşanan skandal görüntüler infial yarattı. Bir öğretmen, tahtaya kaldırdığı kız öğrenciye sınıfın ortasında fiziksel ve sözlü şiddet uyguladı. O anlar ise sınıftaki başka bir öğrenci tarafından saniye saniye kaydedildi. Gelişmenin ardından MEB harekete geçerek konunun araştırılması ve incelenmesi için müfettiş görevlendirdi.

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 20.05.2025 22:16
Pendik’te skandal görüntüler! Öğretmenden öğrencisine fiziksel şiddet | İl Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçti

Akılalmaz olay, Pendik'teki bir ortaokulda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir öğretmen, tahtaya kaldırdığı N.B.A. isimli öğrenciye fiziksel ve sözlü şiddet uyguladı.

Pendik’te skandal görüntüler! Öğretmenden öğrencisine fiziksel şiddet | İl Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçti

Yaşananlar, sınıftaki başka bir öğrenci tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Pendik’te skandal görüntüler! Öğretmenden öğrencisine fiziksel şiddet | İl Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçti

"SENİ VAR YA BÖYLE GEBERTİRİM"

Görüntülerde öğretmenin, "Kızım gel. 15 yıllık öğretmenliğimde hiçbir kız çocuğuna bu şekilde kızmadım. Seni var ya böyle gebertirim. O saçını dolarım senin ben. Bu pisliği senin başlattığının ben farkındayım. Tamam mı? Sınıfta bu tarz iğrençlikler, boşboğazlık oluyor. Sınıfı karıştırıyor, dersin akışını bozuyor. Tamam mı? Ben senin ne mal olduğunun farkındayım. Bu sınıfta 3-4 tane pislik var. Sen de onlardan birisin. Sınıfta saçma sapan hareketler yapma" dediği duyulurken, öğrencinin ise sadece, "Ben bir şey yapmadım" diyerek cevap verdiği duyuluyor.

Pendik’te skandal görüntüler! Öğretmenden öğrencisine fiziksel şiddet | MEB harekete geçti

MEB: MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından konunun araştırılması ve incelenmesi için müfettiş görevlendirildiği öğrenildi. Müfettişin incelemesi sonucunda gerekli görülürse öğretmen hakkında soruşturma açılacağı belirtildi.

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