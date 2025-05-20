Pendik'te skandal görüntüler! Öğretmenden öğrencisine fiziksel şiddet | MEB harekete geçti
Pendik'te bir ortaokulda yaşanan skandal görüntüler infial yarattı. Bir öğretmen, tahtaya kaldırdığı kız öğrenciye sınıfın ortasında fiziksel ve sözlü şiddet uyguladı. O anlar ise sınıftaki başka bir öğrenci tarafından saniye saniye kaydedildi. Gelişmenin ardından MEB harekete geçerek konunun araştırılması ve incelenmesi için müfettiş görevlendirdi.
DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 20.05.2025 22:16