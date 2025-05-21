Afrika kökenli yaz geliyor: O iller 35 dereceyi görecek! O tarihten sonra kırkikindi yağışlarına dikkat!

"Şöyle söyleyeyim; açısal olarak yani güneş ışınlarının geliş açısı olarak da baktığımızda Kuzey Yarımküre'ye yaz gelmeye başladı. Sıcaklık değerlerinin yükseldiğini zaten hissetmeye de başladık. O yağışlı günler, kuzeyli akışlar vardı geçtiğimiz haftalarda. Özellikle hafta sonu cumartesi günü kuzeyden gelen serin hava cumartesi, pazar gününün ilk 12 saati özellikle İstanbul'da ve kuzey kesimlerde yağışlar ve beraberinde soğuk havayı getirmişti. Tabii ardından Orta Akdeniz'den gelişlerle birlikte sıcaklık değerleri de yükselmeye başladı."