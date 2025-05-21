Afrika kökenli yaz geliyor: O iller 35 dereceyi görecek! O tarihten sonra kırkikindi yağışlarına dikkat!
Türkiye, uzun süredir beklenen yaz havasına kavuşuyor. Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgasının etkisi altına giriyor. Bazı illerde termometreler 35 dereceyi görecek. Kavurucu sıcaklıkların hemen ardından ise ani hava değişimiyle birlikte sağanak yağışlar kapıyı çalacak! Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, önümüzdeki günlerde beklenen sıcaklık artışını ve sonrasında etkili olacak yağış dalgasını değerlendirdi. O tarihe dikkat çekti!
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.05.2025 10:10
Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 10:15