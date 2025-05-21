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Afrika kökenli yaz geliyor: O iller 35 dereceyi görecek! O tarihten sonra kırkikindi yağışlarına dikkat!

Türkiye, uzun süredir beklenen yaz havasına kavuşuyor. Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgasının etkisi altına giriyor. Bazı illerde termometreler 35 dereceyi görecek. Kavurucu sıcaklıkların hemen ardından ise ani hava değişimiyle birlikte sağanak yağışlar kapıyı çalacak! Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, önümüzdeki günlerde beklenen sıcaklık artışını ve sonrasında etkili olacak yağış dalgasını değerlendirdi. O tarihe dikkat çekti!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.05.2025 10:10 Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 10:15
Afrika kökenli yaz geliyor: O iller 35 dereceyi görecek! O tarihten sonra kırkikindi yağışlarına dikkat!

Türkiye'de yaz mevsiminin etkileri kendini hissettirmeye başladı. A Haber Sabah Ajansı'na konuk olan Adil Tek, önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının artacağını ve özellikle güney illerinde 35 dereceyi bulacağını belirtti. İstanbul dahil birçok şehirde güneşli ve sıcak günler yaşanacak. İşte bölge bölge durumu detayları…

KAVURUCU SICAK KAPIDA!
Afrika kökenli yaz geliyor: O iller 35 dereceyi görecek! O tarihten sonra kırkikindi yağışlarına dikkat!

GÜNEŞ YÜZÜNÜ GÖSTERDİ

Uzun süredir yağışlı ve serin havayla geçen bahar mevsimi yerini nihayet güneşli ve sıcak günlere bırakıyor. Tek'e göre önümüzdeki günlerde özellikle güney bölgelerde sıcaklıklar 35 dereceye kadar çıkacak. İstanbul'da ise ayın 26'sına kadar hava açık ve güneşli olacak.

Adil Tek, sıcaklıkların özellikle Afrika üzerinden gelen güneyli akışlarla birlikte hissedilir biçimde artacağını ifade ederek, "İliğimiz, kemiğimiz ısınmaya başlayacak" yorumunda bulundu. Türkiye genelinde bol güneşli günler beklenirken, vatandaşlara D vitamininin bol bol alınacağını belirtti. Açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Afrika kökenli yaz geliyor: O iller 35 dereceyi görecek! O tarihten sonra kırkikindi yağışlarına dikkat!

"Şöyle söyleyeyim; açısal olarak yani güneş ışınlarının geliş açısı olarak da baktığımızda Kuzey Yarımküre'ye yaz gelmeye başladı. Sıcaklık değerlerinin yükseldiğini zaten hissetmeye de başladık. O yağışlı günler, kuzeyli akışlar vardı geçtiğimiz haftalarda. Özellikle hafta sonu cumartesi günü kuzeyden gelen serin hava cumartesi, pazar gününün ilk 12 saati özellikle İstanbul'da ve kuzey kesimlerde yağışlar ve beraberinde soğuk havayı getirmişti. Tabii ardından Orta Akdeniz'den gelişlerle birlikte sıcaklık değerleri de yükselmeye başladı."

Afrika kökenli yaz geliyor: O iller 35 dereceyi görecek! O tarihten sonra kırkikindi yağışlarına dikkat!

Tek, 4-5 gün boyunca Kuzey Afrika kökenli akışların beraberinde çok fazla toz getireceğini de belirtti. Aşırı sıcak hava dalgasının geleceğini ve bu sıcakların çok bunaltıcı olmayacağını vurguladı. Güney illerinde sıcaklık değerlerinin biraz daha yükseleceğini ifade etti.

Afrika kökenli yaz geliyor: O iller 35 dereceyi görecek! O tarihten sonra kırkikindi yağışlarına dikkat!

SICAKLIK 30 DERECENİN ÜZERİNE ÇIKACAK

Adana ve Aydın gibi illerde hava sıcaklıklarının 35 dereceye kadar çıkacağı öngören Adil Tek'in açıklamalarında şu ifadeler kaydedildi:

"Örneğin Adana'da bugün 30 derecelere kadar çıkıyor ama önümüzdeki günlerde yükselen değerler 30, 35 dereceleri görecek. Adana'da ve Akdeniz'in diğer illerinde örneğin Ege'de Aydın civarında çıkacak.

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