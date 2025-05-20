Viral Galeri Viral Liste Paris’te insanlığın öldüğü konser! Gazze’nin bombalanma görüntüleri yansıtıldı: Soykırım görüntüleriyle böyle eğlendiler

Paris’te insanlığın öldüğü konser! Gazze’nin bombalanma görüntüleri yansıtıldı: Soykırım görüntüleriyle böyle eğlendiler

Katil İsrail, katliamlarına hız vermeye devam ederken Fransa'nın başkenti Paris skandal görüntülere sahne oldu. "Gazze tamamen yok edilmeli" sözüyle hatırlanan İsrailli şarkıcı Eyal Golan'ın, Paris'te verdiği konser de, Filistinlilerin bombalandığı anlar ekrana yansıtıldı. Vahşetin yansıtıldığı konserde, binlerce kişi soykırım görüntüleriyle doyasıya eğlendi. Yaşanan o anlara tepki yağarken işte "insanlık ölmüş" dedirten o konser...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş Tarihi: 20.05.2025 17:48 Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 17:54
Paris’te insanlığın öldüğü konser! Gazze’nin bombalanma görüntüleri yansıtıldı: Soykırım görüntüleriyle böyle eğlendiler

Terör devleti İsrail, Gazze'yi kana bulamaya devam ediyor. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne bu sabah düzenlediği bombardımanda 33'ü çocuk, kadın ve yaşlı olmak üzere, en az 50 Filistinli hayatını kaybetti.

Paris’te insanlığın öldüğü konser! Gazze’nin bombalanma görüntüleri yansıtıldı: Soykırım görüntüleriyle böyle eğlendiler

Filistinli çocuk, genç ve yaşlı demeden binlerce sivil hayatını kaybederken Fransa'nın başkenti Paris, skandal görüntülere sahne oldu.

Paris’te insanlığın öldüğü konser! Gazze’nin bombalanma görüntüleri yansıtıldı: Soykırım görüntüleriyle böyle eğlendiler

"ONLAR SADECE HAYVAN"

"Gazze tamamen yok edilmeli, orada tek bir kişi bile bırakılmamalı, onlar sadece hayvan." sözleriyle tepki çeken Golan, dün akşam Paris'te sahne aldı.

Fransız L'Humanite gazetesi, Golan'ın konserinde "İsrail ordusunu yücelten görüntülerin" gösteriminin yapıldığını aktardı.

Paris’te insanlığın öldüğü konser! Gazze’nin bombalanma görüntüleri yansıtıldı: Soykırım görüntüleriyle böyle eğlendiler

TEPKİ YAĞDI

Golan'ı, İsrail'in Gazze'deki soykırımına destek vermekle suçlayanlar, İsrailli şarkıcının Paris'te konser vermesine tepki gösterdi.

"FİLİSTİNLİ SİVİLLERİN BOMBALANDIĞI GÖRÜNTÜLERİ GÖSTERDİ"

Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Milletvekili Thomas Portes, X hesabından yaptığı açıklamada, "Dün Fransa'da bir konser verildi. İsrailli bir şarkıcı, soykırım propagandası yaptı ve konserinde Filistinli sivillerin bombalandığı görüntüleri gösterdi." ifadelerini kullandı.

Paris’te insanlığın öldüğü konser! Gazze’nin bombalanma görüntüleri yansıtıldı: Soykırım görüntüleriyle böyle eğlendiler

"SOYKIRIMI BU AKŞAM DA KUTLAMASINA İZİN Mİ VERECEKSİNİZ?"

Portes, İçişleri Bakanı Bruno Retailleau ve Paris Emniyet Müdürü Laurent Nunez'i etiketleyerek "(Eyal Golan'ın) Gazze'deki soykırımı bu akşam da kutlamasına izin mi vereceksiniz?" sorusunu yöneltti.

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