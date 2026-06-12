Pelin Akil sandılar! Anıl Altan ile Gülper Özdemir'den sürpriz görüntü
Pelin Akil ile 8 yıllık evliliğini bitiren Anıl Altan, meslektaşı Gülper Özdemir'le Akyaka'da görüntülendi. Ünlü oyuncunun plajdaki görüntüleri sosyal medyaya düşerken, Özdemir'in Pelin Akil'e olan şaşırtıcı benzerliği dikkatlerden kaçmadı.
Geçtiğimiz yılın ağustos ayında, 8 yıllık evliliklerini tek celsede sonlandırarak magazin dünyasını şaşkına çeviren Pelin Akil ve Anıl Altan cephesinde sular durulmuyor. Evliliklerini noktaladıktan sonra uzun süre sessizliklerini koruyan ikili, bu yaza damga vuran yeni aşk iddialarıyla gündemin zirvesine oturdu.
BARAN BÖLÜKBAŞI İLE AŞK MI YAŞIYOR?
Pelin Akil'in, kendisinden yaşça küçük meslektaşı Baran Bölükbaşı ile yeni bir aşka yelken açtığı iddiaları magazin kulislerinde bomba etkisi yarattı. İkili arasındaki yakınlaşma sinyalleri, takipçilerin gözünden kaçmadı:
Tiyatro desteği: Baran Bölükbaşı'nın, Akil'in başrolünü üstlendiği tiyatro oyununu en ön sıradan, büyük bir ilgiyle izlemesi iddiaları güçlendirdi.
Sosyal medya etkileşimi: İkilinin sosyal medya platformlarında birbirlerini takibe alması, dedikoduları alevlendiren bir diğer önemli detay oldu.
ANIL ALTAN AKYAKA'DA GÖRÜNTÜLENDİ: GÜLPER ÖZDEMİR İLE YAN YANA
Eski eşi Pelin Akil hakkındaki iddiaların ardından tüm gözler Anıl Altan'a çevrildi. Tatil rotasını Muğla'nın popüler beldesi Akyaka'ya çeviren Altan, burada meslektaşı Gülper Özdemir ile görüntülendi.
ŞAŞIRTAN BENZERLİK
Sarp Can ve Bilge Öztürk gibi yakın dostlarının da eşlik ettiği tatilde, Altan ve Özdemir'in samimi anları objektiflere yansıdı. Denize girmek yerine gün boyu şezlongda vakit geçirerek koyu bir sohbete dalan ikilinin neşeli halleri, "Yeni bir aşk mı doğuyor?" sorularını beraberinde getirdi.