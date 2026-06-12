Pelin Akil sandılar! Anıl Altan ile Gülper Özdemir'den sürpriz görüntü

Sosyal medya etkileşimi: İkilinin sosyal medya platformlarında birbirlerini takibe alması, dedikoduları alevlendiren bir diğer önemli detay oldu.

Eski eşi Pelin Akil hakkındaki iddiaların ardından tüm gözler Anıl Altan'a çevrildi. Tatil rotasını Muğla'nın popüler beldesi Akyaka'ya çeviren Altan, burada meslektaşı Gülper Özdemir ile görüntülendi.

ŞAŞIRTAN BENZERLİK

Sarp Can ve Bilge Öztürk gibi yakın dostlarının da eşlik ettiği tatilde, Altan ve Özdemir'in samimi anları objektiflere yansıdı. Denize girmek yerine gün boyu şezlongda vakit geçirerek koyu bir sohbete dalan ikilinin neşeli halleri, "Yeni bir aşk mı doğuyor?" sorularını beraberinde getirdi.