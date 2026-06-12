Basketbol sahalarından podyuma! Survivor Deniz Çatalbaş'ın şaşırtan kariyer değişimi

Survivor 2026 finaline sayılı günler kala adada tansiyon oldukça yüksekti. 14-20 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek olan final haftasının kritik eleme düellosunda, Nagihan Karadere, Deniz Çatalbaş, Sercan Yıldırım ve Nefise Karatay büyük bir kararlılıkla parkura çıktı.

NEFES KESEN DÜELLODA VEDA

Murat Ceylan'ın paylaştığı bilgilere göre, gece boyunca Nefise'nin 26, Deniz'in ise 29 oyuna çıkarak büyük bir efor sarf ettiği kıran kırana geçen mücadelenin sonunda, Deniz Çatalbaş Survivor 2026 hayallerine veda eden isim oldu.

Veda sonrası duygularını sosyal medya hesabından paylaşan Çatalbaş, 6 aylık zorlu Survivor yolculuğunu şu sözlerle özetledi: