CANLI YAYIN

Basketbol sahalarından podyuma! Survivor Deniz Çatalbaş'ın şaşırtan kariyer değişimi

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Survivor 2026'da büyük final öncesi şok veda! Şampiyonluk hayallerine veda eden Deniz, parkurlardaki hırsı kadar, Fenerbahçe altyapısından podyuma, oradan da setlere uzanan çok yönlü kariyeriyle de dikkat çekiyor. İşte Deniz Çatalbaş'ın merak edilen yaşam öyküsü.

Basketbol sahalarından podyuma! Survivor Deniz Çatalbaş'ın şaşırtan kariyer değişimi 1

Survivor 2026 finaline sayılı günler kala adada tansiyon oldukça yüksekti. 14-20 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek olan final haftasının kritik eleme düellosunda, Nagihan Karadere, Deniz Çatalbaş, Sercan Yıldırım ve Nefise Karatay büyük bir kararlılıkla parkura çıktı.

Basketbol sahalarından podyuma! Survivor Deniz Çatalbaş'ın şaşırtan kariyer değişimi 2

NEFES KESEN DÜELLODA VEDA

Murat Ceylan'ın paylaştığı bilgilere göre, gece boyunca Nefise'nin 26, Deniz'in ise 29 oyuna çıkarak büyük bir efor sarf ettiği kıran kırana geçen mücadelenin sonunda, Deniz Çatalbaş Survivor 2026 hayallerine veda eden isim oldu.

Veda sonrası duygularını sosyal medya hesabından paylaşan Çatalbaş, 6 aylık zorlu Survivor yolculuğunu şu sözlerle özetledi:

"Hayatta gerçekten önemli olan şey sevmek, sevilmek, paylaşmak, birlikte gülebilmek ve hoşgörülü olabilmek. Farklılıklara rağmen birbirimize saygı duyabilmek, zor zamanlarda insanlığımızı kaybetmemek ve en önemlisi de kimsenin kalbini kırmamak. Bu süreç boyunca sadece parkurlarda yarışmadım; rekabetin içinde bile bu değerleri hatırlamaya çalıştım."

Basketbol sahalarından podyuma! Survivor Deniz Çatalbaş'ın şaşırtan kariyer değişimi 3

DENİZ ÇATALBAŞ'IN KARİYER GEÇMİŞİ

Survivor'a vedasıyla sevenlerini üzen Deniz Çatalbaş'ın spor sahalarından ekranlara uzanan bir kariyer geçmişi bulunuyor.

Doğum Tarihi: 28 Şubat 1995

Doğum Yeri: Kadıköy, İstanbul

Basketbol sahalarından podyuma! Survivor Deniz Çatalbaş'ın şaşırtan kariyer değişimi 4

SPOR KARİYERİ

Deniz Çatalbaş, profesyonel basketbol geçmişiyle tanınıyor. Fenerbahçe altyapısında basketbol hayatına başlayan Çatalbaş; Kayseri Basketbol, Sakarya Yükseliş ve Adana Basketbol gibi önemli takımların formasını terleterek spor dünyasında iz bıraktı.

Basketbol sahalarından podyuma! Survivor Deniz Çatalbaş'ın şaşırtan kariyer değişimi 5

PODYUMDAN EKRANLARA

2020 yılında Best Model of Turkey yarışmasında elde ettiği ikincilik derecesi, genç ismin hayatında bir dönüm noktası oldu. Bu başarının ardından profesyonel spor kariyerini noktalayan Çatalbaş, modellik ve oyunculuk alanına adım attı.

Basketbol sahalarından podyuma! Survivor Deniz Çatalbaş'ın şaşırtan kariyer değişimi 6

OYUNCULUK BAŞARILARI

Ekranlardaki ilk deneyimini 2021 yılında efsanevi dizi "Arka Sokaklar"da canlandırdığı 'Aslı Komiser' karakteri ile yaşayan Çatalbaş, oyunculuk yeteneğiyle dikkat çekti.

Basketbol sahalarından podyuma! Survivor Deniz Çatalbaş'ın şaşırtan kariyer değişimi 7

Başarılı ismin rol aldığı diğer yapımlar arasında şunlar yer alıyor:

"Hür", "Alparslan: Büyük Selçuklu", "Aşk ve Gurur"

Survivor 2026'da sergilediği performansla hafızalara kazınan Deniz Çatalbaş, bu uzun soluklu macerayı noktalamış oldu.

Ahaber
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin