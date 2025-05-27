Viral Galeri Viral Liste A101 aktüel kampanya: Kahve makinesi 13.999 TL, bıçaklar 90 TL’den satışta...

A101 aktüel kampanya: Kahve makinesi 13.999 TL, bıçaklar 90 TL’den satışta...

Kurban Bayramı öncesi alışveriş planı yapanlar için A101 29 Mayıs aktüel ürünler kataloğunu duyurdu. Perşembe günü mağazalarda satışa sunulacak fırsatlarla dolu Aldın Aldın kataloğunda, evden kamp malzemelerine, elektronik ürünlerden mutfak gereçlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi yer alıyor. Berjer 5.499 TL, üçlü koltuk 9.999 TL gibi mobilya seçeneklerinin yanı sıra hepa filtreli kablolu dikey süpürge 1.499 TL, halı yıkama makinesi 3.499 TL fiyatıyla dikkat çekiyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.05.2025 11:02
A101 aktüel kampanya: Kahve makinesi 13.999 TL, bıçaklar 90 TL’den satışta...

A101'in 29 Mayıs Perşembe gününden itibaren geçerli olacak aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bayrama sayılı günler kala tüketicilerin ilgisini çekecek kampanya ve ürünler raflardaki yerini alacak. İşte 29 Mayıs A101 aktüel kataloğu...

A101 aktüel kampanya: Kahve makinesi 13.999 TL, bıçaklar 90 TL’den satışta...

A10 29 MAYIS 2025 KATALOĞU

65 L Mekanik Silindirik Termosifon 6.899 TL

12 KG Çamaşır Makinesi 15.999 TL

3 Çekmeceli Derin Dondurucu 7.999 TL

A101 aktüel kampanya: Kahve makinesi 13.999 TL, bıçaklar 90 TL’den satışta...

125 CC Benzinli Motosiklet 64.990 TL

Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 39.990 TL

A101 aktüel kampanya: Kahve makinesi 13.999 TL, bıçaklar 90 TL’den satışta...

Seyahat Ütüsü 699 TL

Vakum S Hepa Filtreli Kablolu Dikey Süpürge 1.499 TL

Halı Yıkama Makinesi 3.499 TL

Tilki Kuyruğu Testere 2.299 TL

Standlı Vantilatör 999 TL

Dikiş Makinesi 7.499 TL

A101 aktüel kampanya: Kahve makinesi 13.999 TL, bıçaklar 90 TL’den satışta...

4 Kişilik Otomatik Kamp Çadırı 1.499 TL

Katlanabilir Kamp Sandalyesi 289 TL

Piknik Sandalyesi 299 TL

Kamp Yatağı 1.099 TL

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