A101 aktüel kampanya: Kahve makinesi 13.999 TL, bıçaklar 90 TL’den satışta...
Kurban Bayramı öncesi alışveriş planı yapanlar için A101 29 Mayıs aktüel ürünler kataloğunu duyurdu. Perşembe günü mağazalarda satışa sunulacak fırsatlarla dolu Aldın Aldın kataloğunda, evden kamp malzemelerine, elektronik ürünlerden mutfak gereçlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi yer alıyor. Berjer 5.499 TL, üçlü koltuk 9.999 TL gibi mobilya seçeneklerinin yanı sıra hepa filtreli kablolu dikey süpürge 1.499 TL, halı yıkama makinesi 3.499 TL fiyatıyla dikkat çekiyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.05.2025 11:02