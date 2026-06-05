Özlem Yıldız'ın gurur günü: Oğlu Demir'in mezuniyetinden duygusal kareler

Ünlü sunucu Özlem Yıldız, oğlu Demir'in lise mezuniyet töreninde duygusal anlar yaşadı. Eğitim hayatında önemli bir basamağı daha geride bırakan Pamir'in son halini görenler adeta şaşkına döndü.

Ünlü sunucu Özlem Yıldız, oğlu Demir'in lise mezuniyet töreninde duygusal anlar yaşadı. Bir dönemin dikkat çeken isimlerinden Özlem Yıldız ve iş insanı Sinan Serter, 2005 yılında dünyaevine girmiş ve 2013 yılında anlaşmalı olarak tek celsede yollarını ayırmıştı.

Çiftin 2007 yılında dünyaya gelen oğulları Demir, eğitim hayatında önemli bir basamağı daha başarıyla geride bıraktı.

"İYİ Kİ SENİN ANNENİM" Oğlunu yıllardır gözlerden uzak, sade bir hayatla büyütmeyi tercih eden Yıldız, mezuniyet gününde yaşadığı gururu takipçileriyle paylaştı.

Törene Demir'in dedesinin de katılmasıyla aile tablosu tamamlanırken, Özlem Yıldız paylaştığı duygusal mesajla dikkatleri üzerine çekti: "Bazı anlar vardır hayatında, duyguların en tepededir ama anlat desen kelimeler çıkmaz... Daha dün gibi diyerek başlamadan :) Özet olarak; iyi ki senin annenim Demirim, yolun hep açık olsun!"