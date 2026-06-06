Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'ın oğluydu: Onur Bay son haliyle olay oldu

Türk televizyon tarihine damga vuran "Arka Sokaklar" dizisinin Tekin'i olarak hafızalara kazınan ve ekranlarda büyüyen Onur Bay, son haliyle hayranlarını mest etti. Genç oyuncunun yıllar içindeki değişimi sosyal medyada "Ne ara büyüdün?" dedirtti.

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımı olan ve 31 Temmuz 2006'da yayın hayatına başlayan Arka Sokaklar, 20. sezonunu geride bırakarak bir dönemi daha kapattı. Yıllardır milyonları ekran başına kilitleyen dizi, sezon finaliyle birlikte izleyicilerini büyük bir soru işaretiyle baş başa bıraktı: "Arka Sokaklar yeni sezonda devam edecek mi?"

ONUR BAY'IN BÜYÜK DEĞİŞİMİ! Arka Sokaklar, sadece hikayesiyle değil, yıllar içindeki oyuncu değişimleriyle de hafızalara kazındı. Dizide Hüsnü Çoban'ın oğlu Tekin karakterine hayat veren genç oyuncu Onur Bay'ın geçirdiği değişim ise izleyicileri şaşkına çevirdi. Diziye çocuk yaşta başlayan ve yıllar içerisinde gözler önünde büyüyen Onur Bay, şimdiki haliyle adeta bambaşka birine dönüştü.

Sosyal medyada sıkça konuşulan ve hayranlarının tanımakta zorlandığı oyuncunun son hali, dizinin ne kadar uzun bir süredir hayatlarımızda olduğunun da somut bir göstergesi oldu.Takipçileri, "Maşallah, çok yakışıklı olmuş", "Ne ara büyüdün, bambaşka biri olmuşsun" ve "Değişimi inanılmaz" gibi yorumlarla genç oyuncuya olan beğenilerini dile getiriyor.

ÇOCUKLUKTAN BAŞARI DOLU BİR KARİYER YOLCULUĞUNA Arka Sokaklar'da 15 yıl boyunca Hüsnü Çoban'ın oğlu Tekin olarak izleyiciyle buluşan Onur Bay, bu projeyle geniş kitlelerce tanındı. Ancak başarılı oyuncu, kariyerini tek bir karakterle sınırlı tutmayarak farklı yapımlarda da yeteneğini sergiledi:

Kuruluş Orhan (2025 - Günümüz): ATV ekranlarında yayınlanan dizide Yiğit (Şahinşah Bey'in oğlu) karakteriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Kirli Sepeti (2023 - 2024): Bülent karakterine hayat vererek oyunculuk yelpazesini genişletti.