Yaz mevsimi kabusa dönmesin: Aşırı sıcaklarda ev nasıl serin tutulur?

Yaz ayları uzun günler ve açık havada geçirilen zamanla özdeşleşse de yükselen sıcaklıklar sağlık açısından ciddi riskleri de beraberinde getiriyor. Meteoroloji uzmanları, sıcak hava dalgalarının daha sık yaşanmasının beklendiğini belirterek vatandaşları aşırı sıcaklara karşı hazırlıklı olmaya çağırıyor.

AVRUPA'YI KAVURAN "EJDERHA SICAKLARI" ALARMI

Küresel iklim krizinin en çarpıcı etkileri bu yaz Avrupa kıtasında hissediliyor. Uzmanların "ısı kubbesi" olarak tanımladığı, bazı meteoroloji çevrelerinde ise "ejderha sıcakları" olarak anılan sıcak hava sistemi, kıta genelinde hayatı olumsuz etkiliyor. Fransa'dan İspanya'ya, İngiltere'den Belçika ve İtalya'ya kadar birçok ülkede peş peşe kırmızı ve turuncu alarm veriliyor.

Özellikle Fransa, son yılların en sıcak dönemlerinden birini geçiriyor. Bazı bölgelerde termometreler 40 derecenin üzerine çıkarken, yetkililer yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı bulunanlar için ek önlemler alınmasını tavsiye ediyor.