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Yaz mevsimi kabusa dönmesin: Aşırı sıcaklarda ev nasıl serin tutulur?

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Meteoroloji uzmanları bu yaz sıcak hava dalgalarının daha sık görülebileceğine dikkat çekiyor. Avrupa'da etkisini artıran aşırı sıcaklar nedeniyle alarm seviyeleri yükselirken, uzmanlar susuz kalmanın, yanlış kıyafet seçiminin ve kapalı alanlarda biriken sıcaklığın ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

Yaz mevsimi kabusa dönmesin: Aşırı sıcaklarda ev nasıl serin tutulur? 1

Yaz ayları uzun günler ve açık havada geçirilen zamanla özdeşleşse de yükselen sıcaklıklar sağlık açısından ciddi riskleri de beraberinde getiriyor. Meteoroloji uzmanları, sıcak hava dalgalarının daha sık yaşanmasının beklendiğini belirterek vatandaşları aşırı sıcaklara karşı hazırlıklı olmaya çağırıyor.

Yaz mevsimi kabusa dönmesin: Aşırı sıcaklarda ev nasıl serin tutulur? 2

AVRUPA'YI KAVURAN "EJDERHA SICAKLARI" ALARMI

Küresel iklim krizinin en çarpıcı etkileri bu yaz Avrupa kıtasında hissediliyor. Uzmanların "ısı kubbesi" olarak tanımladığı, bazı meteoroloji çevrelerinde ise "ejderha sıcakları" olarak anılan sıcak hava sistemi, kıta genelinde hayatı olumsuz etkiliyor. Fransa'dan İspanya'ya, İngiltere'den Belçika ve İtalya'ya kadar birçok ülkede peş peşe kırmızı ve turuncu alarm veriliyor.

Özellikle Fransa, son yılların en sıcak dönemlerinden birini geçiriyor. Bazı bölgelerde termometreler 40 derecenin üzerine çıkarken, yetkililer yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı bulunanlar için ek önlemler alınmasını tavsiye ediyor.

Yaz mevsimi kabusa dönmesin: Aşırı sıcaklarda ev nasıl serin tutulur? 3

AŞIRI SICAKLAR VÜCUDU NASIL ETKİLİYOR?

Sıcak hava dalgaları sırasında görülen sağlık sorunlarının büyük bölümü kalp, damar ve solunum sistemi hastalıklarıyla ilişkilendiriliyor. İnsan vücudu normal şartlarda terleme ve cilde giden kan akışını artırarak kendini serinletiyor.

Ancak dış ortam sıcaklığı cilt sıcaklığının üzerine çıktığında, vücudun en etkili savunma mekanizması terleme oluyor. Bu nedenle terlemeyi azaltan veya zorlaştıran her etken, vücut sıcaklığının tehlikeli seviyelere yükselmesine neden olabiliyor.

Vücut neden aşırı ısınabiliyor?

  • Susuz kalmak
  • Hava akımının yetersiz olması
  • Dar ve sentetik kıyafetler
  • Bazı ilaçlar
  • Terleme mekanizmasını etkileyen sağlık sorunları
Yaz mevsimi kabusa dönmesin: Aşırı sıcaklarda ev nasıl serin tutulur? 4

KİMLER DAHA FAZLA RİSK ALTINDA?

Risk altındaki gruplar
Yaşlılar
Kronik hastalığı bulunanlar
Küçük çocuklar
Hamileler
Düzenli ilaç kullananlar
Yalnız yaşayan kişiler
Yaz mevsimi kabusa dönmesin: Aşırı sıcaklarda ev nasıl serin tutulur? 5

SICAK ÇARPMASININ BELİRTİLERİ NELER?

Aşırı sıcaklar bazı durumlarda hayati tehlike oluşturabiliyor. Dikkat edilmesi gereken belirtiler şöyle:

  • Baş dönmesi
  • Aşırı terleme
  • Halsizlik
  • Baş ağrısı
  • Mide bulantısı
  • Hızlı nabız
  • Bilinç bulanıklığı

Bu belirtilerin ilerlemesi durumunda sıcak çarpması gelişebiliyor ve acil tıbbi müdahale gerekebiliyor.

Yaz mevsimi kabusa dönmesin: Aşırı sıcaklarda ev nasıl serin tutulur? 6

EV NASIL SERİN TUTULMALI?

Uzmanlar, gün içinde güneş alan pencerelerin perdelerle kapatılmasını öneriyor. Dışarıdaki hava içeriden daha sıcaksa pencereleri açmak yerine kapalı tutmak gerekiyor. Sabah erken saatlerde veya gece serinliğinde yapılan havalandırma ise içeride biriken sıcak havanın dışarı atılmasına yardımcı oluyor.

En etkili yöntemler

  • Perdeleri ve panjurları kapalı tutmak
  • Gece saatlerinde çapraz havalandırma yapmak
  • Güneş alan odaları mümkün olduğunca kullanmamak
  • Gereksiz elektronik cihazları kapatmak
  • Fırın ve kurutma makinesi gibi ısı yayan cihazları akşam saatlerinde çalıştırmak
Yaz mevsimi kabusa dönmesin: Aşırı sıcaklarda ev nasıl serin tutulur? 7

HAVA SICAKKEN NASIL SERİN KALINIR?

Öneri Sağladığı fayda
11.00-15.00 arasında güneşten kaçınmak Isı yükünü azaltıyor
Açık renkli, bol kıyafetler giymek Vücudun nefes almasını sağlıyor
Gün boyunca su tüketmek Susuz kalmayı önlüyor
Gereksiz elektronik cihazları kapatmak Ev içindeki sıcaklığı azaltıyor
Soğuk kompres uygulamak Vücut sıcaklığını düşürmeye yardımcı oluyor
Fiziksel aktiviteleri sabah veya akşama bırakmak Aşırı ısınmayı önlüyor
Yaz mevsimi kabusa dönmesin: Aşırı sıcaklarda ev nasıl serin tutulur? 8

YATAK ÖRTÜSÜ VE KIYAFET SEÇİMİ ÖNEMLİ

Bilimsel incelemeler, uyku sırasında kullanılan kumaşların vücut sıcaklığını etkilediğini gösteriyor. Pamuk ve keten gibi doğal kumaşlar hava geçirgenliği sağladığı için daha konforlu bir uyku ortamı oluşturuyor.

Uzmanlar, kalın yorganlar ve sentetik kumaşların ise ısıyı içeride tutarak gece rahatsızlığı artırabileceğini belirtiyor.

Yaz mevsimi kabusa dönmesin: Aşırı sıcaklarda ev nasıl serin tutulur? 9

VANTİLATÖRLER GERÇEKTEN İŞE YARIYOR MU?

Araştırmalara göre vantilatörler havayı soğutmuyor, cilt üzerindeki hava akımını artırarak terin buharlaşmasına yardımcı oluyor. Bu nedenle kişi kendisini daha serin hissediyor. Ancak uzmanlar, çok yüksek sıcaklıklarda özellikle yaşlılar, susuz kalan kişiler ve kronik hastalığı bulunanlar için yalnızca vantilatör kullanımının yeterli olmayabileceği uyarısında bulunuyor.

Vantilatör kullanırken dikkat edilmesi gerekenler

  • Gün boyunca yeterli miktarda su tüketin.
  • Uyurken cihazı sürekli yüzünüze çevirmeyin.
  • Baş dönmesi veya halsizlik hissederseniz kullanımı durdurun.
  • Çok yüksek sıcaklıklarda başka serinleme yöntemlerinden de yararlanın.
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