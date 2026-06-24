Yaz mevsimi kabusa dönmesin: Aşırı sıcaklarda ev nasıl serin tutulur?
Meteoroloji uzmanları bu yaz sıcak hava dalgalarının daha sık görülebileceğine dikkat çekiyor. Avrupa'da etkisini artıran aşırı sıcaklar nedeniyle alarm seviyeleri yükselirken, uzmanlar susuz kalmanın, yanlış kıyafet seçiminin ve kapalı alanlarda biriken sıcaklığın ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulunuyor.
Yaz ayları uzun günler ve açık havada geçirilen zamanla özdeşleşse de yükselen sıcaklıklar sağlık açısından ciddi riskleri de beraberinde getiriyor. Meteoroloji uzmanları, sıcak hava dalgalarının daha sık yaşanmasının beklendiğini belirterek vatandaşları aşırı sıcaklara karşı hazırlıklı olmaya çağırıyor.
AVRUPA'YI KAVURAN "EJDERHA SICAKLARI" ALARMI
Küresel iklim krizinin en çarpıcı etkileri bu yaz Avrupa kıtasında hissediliyor. Uzmanların "ısı kubbesi" olarak tanımladığı, bazı meteoroloji çevrelerinde ise "ejderha sıcakları" olarak anılan sıcak hava sistemi, kıta genelinde hayatı olumsuz etkiliyor. Fransa'dan İspanya'ya, İngiltere'den Belçika ve İtalya'ya kadar birçok ülkede peş peşe kırmızı ve turuncu alarm veriliyor.
Özellikle Fransa, son yılların en sıcak dönemlerinden birini geçiriyor. Bazı bölgelerde termometreler 40 derecenin üzerine çıkarken, yetkililer yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı bulunanlar için ek önlemler alınmasını tavsiye ediyor.
AŞIRI SICAKLAR VÜCUDU NASIL ETKİLİYOR?
Sıcak hava dalgaları sırasında görülen sağlık sorunlarının büyük bölümü kalp, damar ve solunum sistemi hastalıklarıyla ilişkilendiriliyor. İnsan vücudu normal şartlarda terleme ve cilde giden kan akışını artırarak kendini serinletiyor.
Ancak dış ortam sıcaklığı cilt sıcaklığının üzerine çıktığında, vücudun en etkili savunma mekanizması terleme oluyor. Bu nedenle terlemeyi azaltan veya zorlaştıran her etken, vücut sıcaklığının tehlikeli seviyelere yükselmesine neden olabiliyor.
Vücut neden aşırı ısınabiliyor?
- Susuz kalmak
- Hava akımının yetersiz olması
- Dar ve sentetik kıyafetler
- Bazı ilaçlar
- Terleme mekanizmasını etkileyen sağlık sorunları
KİMLER DAHA FAZLA RİSK ALTINDA?
|Risk altındaki gruplar
|Yaşlılar
|Kronik hastalığı bulunanlar
|Küçük çocuklar
|Hamileler
|Düzenli ilaç kullananlar
|Yalnız yaşayan kişiler
SICAK ÇARPMASININ BELİRTİLERİ NELER?
Aşırı sıcaklar bazı durumlarda hayati tehlike oluşturabiliyor. Dikkat edilmesi gereken belirtiler şöyle:
- Baş dönmesi
- Aşırı terleme
- Halsizlik
- Baş ağrısı
- Mide bulantısı
- Hızlı nabız
- Bilinç bulanıklığı
Bu belirtilerin ilerlemesi durumunda sıcak çarpması gelişebiliyor ve acil tıbbi müdahale gerekebiliyor.