Viral Galeri Viral Liste ÖSYM sözleşmeli personel alımı başvuru ekranı | 50 KPSS puanı yeterli: ÖSYM 18 personel alımı şartları neler? 

ÖSYM sözleşmeli personel alımı başvuru ekranı | 50 KPSS puanı yeterli: ÖSYM 18 personel alımı şartları neler? 

Kamu kurumlarında görev almak isteyenler için ÖSYM alımlara başladı. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında, KPSS puanlarıyla yapılacak değerlendirmeler sonucunda toplam 18 sözleşmeli personel alınacak. Özellikle genç adayların dikkatini çekecek bu ilan sınav hizmetleri uzmanı ve destek personeli pozisyonlarında istihdam sağlıyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 24.12.2024 11:45
ÖSYM sözleşmeli personel alımı başvuru ekranı | 50 KPSS puanı yeterli: ÖSYM 18 personel alımı şartları neler?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na bağlı olarak, kamu kurumları için yeni sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu. İlgili kadrolar, 4/B statüsünde görev alacak şekilde belirlenirken alım süreçleri KPSS puan sıralaması ve sözlü sınav esasına dayandırılacak. Peki ÖSYM 18 personel alımı şartları neler?

ÖSYM sözleşmeli personel alımı başvuru ekranı | 50 KPSS puanı yeterli: ÖSYM 18 personel alımı şartları neler?

Kamu Personel Alımına Başvuru Süreci Başladı

ÖSYM bünyesinde açılan 18 sözleşmeli personel pozisyonu için başvurular başladı. Adayların, başvurularını 24 Aralık 2024 - 7 Ocak 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı platformu üzerinden gerçekleştirmesi gerekiyor.

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ÖSYM sözleşmeli personel alımı başvuru ekranı | 50 KPSS puanı yeterli: ÖSYM 18 personel alımı şartları neler?

Hangi Kadrolara Alım Yapılacak?

Açıklamaya göre, 16 "Sınav Hizmetleri Uzmanı" ve 2 "Destek Personeli (Şoför)" olmak üzere toplam 18 sözleşmeli personel istihdam edilecek. Bu kapsamda:

Sınav Hizmetleri Uzmanlığı için KPSS B grubu KPSSP3 puan türünden en az 60 puan alınmış olması gerekiyor. Ayrıca, sözlü sınava davet edilecek adaylar arasında, ilan edilen kadro sayısının 10 katı kadar aday sıralamaya göre çağrılacak.

Destek Personeli (Şoför) pozisyonu için ise KPSSP94 puan türünde en az 50 puan şartı aranıyor. Bu pozisyon için yalnızca puan sıralamasına göre alım yapılacak ve yazılı ya da sözlü sınav uygulanmayacak.

ÖSYM sözleşmeli personel alımı başvuru ekranı | 50 KPSS puanı yeterli: ÖSYM 18 personel alımı şartları neler?

Başvuru Şartları Nelerdir?

Başvuruda bulunmak isteyen adayların, hem genel hem de pozisyona özgü şartları sağlaması bekleniyor. Genel şartlar şu şekilde sıralandı:

-Türk vatandaşı olmak.
-Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.
-Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
-Belirli suçlardan hüküm giymemiş olmak.
-Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak.
-Görev yapmaya engel sağlık sorunu taşımamak.

ÖSYM sözleşmeli personel alımı başvuru ekranı | 50 KPSS puanı yeterli: ÖSYM 18 personel alımı şartları neler?

Eğitim ve Diploma Gereklilikleri

Sınav Hizmetleri Uzmanlığı pozisyonuna başvuracak adayların, yurt içinde en az dört yıllık eğitim veren fakültelerden mezun olması ya da yurtdışında alınan diplomaların denkliğinin yetkili makamlarca onaylanmış olması gerekiyor.

Destek Personeli (Şoför) pozisyonu için ise, başvuruda kullanılacak belgelerin ilan tarihinden önce onaylı ve geçerli olması önem taşıyor.

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