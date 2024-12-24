ÖSYM sözleşmeli personel alımı başvuru ekranı | 50 KPSS puanı yeterli: ÖSYM 18 personel alımı şartları neler?
Kamu kurumlarında görev almak isteyenler için ÖSYM alımlara başladı. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında, KPSS puanlarıyla yapılacak değerlendirmeler sonucunda toplam 18 sözleşmeli personel alınacak. Özellikle genç adayların dikkatini çekecek bu ilan sınav hizmetleri uzmanı ve destek personeli pozisyonlarında istihdam sağlıyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 24.12.2024 11:45