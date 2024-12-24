ÖSYM sözleşmeli personel alımı başvuru ekranı | 50 KPSS puanı yeterli: ÖSYM 18 personel alımı şartları neler? 

Hangi Kadrolara Alım Yapılacak?

Açıklamaya göre, 16 "Sınav Hizmetleri Uzmanı" ve 2 "Destek Personeli (Şoför)" olmak üzere toplam 18 sözleşmeli personel istihdam edilecek. Bu kapsamda:

Sınav Hizmetleri Uzmanlığı için KPSS B grubu KPSSP3 puan türünden en az 60 puan alınmış olması gerekiyor. Ayrıca, sözlü sınava davet edilecek adaylar arasında, ilan edilen kadro sayısının 10 katı kadar aday sıralamaya göre çağrılacak.

Destek Personeli (Şoför) pozisyonu için ise KPSSP94 puan türünde en az 50 puan şartı aranıyor. Bu pozisyon için yalnızca puan sıralamasına göre alım yapılacak ve yazılı ya da sözlü sınav uygulanmayacak.