Tesadüfi keşif: Saç dökülmesine kökten çözüm! Saç dökülmesini durduruyor, hızlı ve gür çıkarıyor

Saç Dökülmesini Durduruyor

Küresel olarak nüfusun %40'ını etkileyen kalıtsal saç dökülmesi, bugün sadece iki onaylı tedavi seçeneği sunuyor: Minoksidil ve finasterid. Ancak, bu ilaçlar her hastada etkili olamıyor ve bazen ciddi yan etkilere yol açabiliyor. Yeni geliştirilen şeker jelinin toksik olmaması ve biyolojik olarak kolayca parçalanabilmesi, bu tedavi yöntemini çok daha çekici hale getiriyor.