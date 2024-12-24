Tesadüfi keşif: Saç dökülmesine kökten çözüm! Saç dökülmesini durduruyor, hızlı ve gür çıkarıyor
Bilim dünyasında tesadüfi bir keşif yaşandı. Saç dökülmesine kökten çözüm sağlayan bir formül ortaya çıktı. Sheffield Üniversitesi ve Pakistan'daki COMSATS Üniversitesi'nden bilim insanları, kalıtsal saç dökülmesine çözüm sunabilecek çok özel bir jel keşfetti. İşte saç dökülmesine kökten çözüm sunan o keşif…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 24.12.2024 11:38 Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 11:38