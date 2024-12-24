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Tesadüfi keşif: Saç dökülmesine kökten çözüm! Saç dökülmesini durduruyor, hızlı ve gür çıkarıyor

Bilim dünyasında tesadüfi bir keşif yaşandı. Saç dökülmesine kökten çözüm sağlayan bir formül ortaya çıktı. Sheffield Üniversitesi ve Pakistan'daki COMSATS Üniversitesi'nden bilim insanları, kalıtsal saç dökülmesine çözüm sunabilecek çok özel bir jel keşfetti. İşte saç dökülmesine kökten çözüm sunan o keşif…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 24.12.2024 11:38 Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 11:38
Tesadüfi keşif: Saç dökülmesine kökten çözüm! Saç dökülmesini durduruyor, hızlı ve gür çıkarıyor

Bilim insanları, DNA'yı oluşturan temel maddelerden biri olan deoksiriboz üzerine çalışıyordu. Amaçları, yaraları iyileştirme potansiyelini araştırmaktı. Fakat, şeker jelini farelerin yaralı bölgelerine uyguladıklarında tüylerin hızla uzamaya başladığını fark ettiler!

Tesadüfi keşif: Saç dökülmesine kökten çözüm! Saç dökülmesini durduruyor, hızlı ve gür çıkarıyor

Saç Dökülmesine Kökten Çözüm!

Bu ilginç gelişme, şeker jelin saç dökülmesine karşı test edilmesi fikrini ortaya çıkardı. Araştırma ekibi, testosterona bağlı saç dökülmesi olan farelerin sırt bölgelerine her gün bu jeli uyguladı. Sadece haftalar içinde tüyler hızlı ve gür bir şekilde yeniden büyümeye başladı. Şeker jeli, saç köklerine kan akışını artırarak etki gösteriyor ve bu sayede tüylerin yeniden çıkmasını destekliyor.

Tesadüfi keşif: Saç dökülmesine kökten çözüm! Saç dökülmesini durduruyor, hızlı ve gür çıkarıyor

Saç Dökülmesini Durduruyor

Küresel olarak nüfusun %40'ını etkileyen kalıtsal saç dökülmesi, bugün sadece iki onaylı tedavi seçeneği sunuyor: Minoksidil ve finasterid. Ancak, bu ilaçlar her hastada etkili olamıyor ve bazen ciddi yan etkilere yol açabiliyor. Yeni geliştirilen şeker jelinin toksik olmaması ve biyolojik olarak kolayca parçalanabilmesi, bu tedavi yöntemini çok daha çekici hale getiriyor.

Tesadüfi keşif: Saç dökülmesine kökten çözüm! Saç dökülmesini durduruyor, hızlı ve gür çıkarıyor

MacNeil ve ekibi, fareler üzerindeki denemelerde, şeker jeli uygulanan alanlarda %80-90 oranında tüylerin yeniden büyüdüğünü rapor etti. Dahası, minoksidil ile birleştirildiğinde ekstra bir fayda sağlanmadı, bu da şeker jelin tek başına etkili bir seçenek olduğunu gösteriyor.

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