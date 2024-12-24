Karaciğer sağlığını koruyan diyet önerileri: Karaciğeri temizleyen en etkili 10 besin

Karaciğer, vücudumuzda hayati fonksiyonları yerine getiren en büyük organlardan biridir. Ancak zamanla yanlış beslenme alışkanlıkları, stres ve diğer çevresel faktörler karaciğerin üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Karaciğer sağlığını korumak ve desteklemek için doğru besin tercihleri yapmak oldukça önemlidir. İşte karaciğeri temizleyen ve fonksiyonlarını destekleyen besinler…