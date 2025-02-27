Sahur ve iftar vakti saat kaçta? Diyanet 2025 il il Ramazan imsakiyesi | Ankara, İstanbul, Bursa…

2025 Ramazan için sahur vakitleri İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer tüm iller için belirlendi. 1 Mart'tan itibaren vatandaşlar, Diyanet'in yayınladığı Ramazan İmsakiyesi üzerinden sahur vakitlerini öğrenerek oruca niyet edecek. Mübarek Ramazan ayının ikinci günü, sahur saatleri illere göre birkaç dakika farklılık gösterecek. Peki ilk sahur ve iftar saat kaçta? İşte il il sahur ve iftar vakitleri…

ahaber.com.tr Haber Merkezi