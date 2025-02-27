Viral Galeri Viral Liste Sahur ve iftar vakti saat kaçta? Diyanet 2025 il il Ramazan imsakiyesi | Ankara, İstanbul, Bursa…

Sahur ve iftar vakti saat kaçta? Diyanet 2025 il il Ramazan imsakiyesi | Ankara, İstanbul, Bursa…

2025 Ramazan için sahur vakitleri İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer tüm iller için belirlendi. 1 Mart'tan itibaren vatandaşlar, Diyanet'in yayınladığı Ramazan İmsakiyesi üzerinden sahur vakitlerini öğrenerek oruca niyet edecek. Mübarek Ramazan ayının ikinci günü, sahur saatleri illere göre birkaç dakika farklılık gösterecek. Peki ilk sahur ve iftar saat kaçta? İşte il il sahur ve iftar vakitleri…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.02.2025 15:10 Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 15:44
Sahur ve iftar vakti saat kaçta? Diyanet 2025 il il Ramazan imsakiyesi | Ankara, İstanbul, Bursa…

"On Bir Ayın Sultanı" Ramazan'ın gelişiyle, İslam dünyası bu gece sahura kalkarak ilk orucunu 1 Mart itibariyle tutmaya başlayacak. 81 ilin imsak vaktiyle birlikte İstanbul, Ankara, Bursa, Edirne ve diğer illerin sahur vakitlerini ahaber.com.tr üzerinden de öğrenmek mümkün. Diyanet İşleri Başkanlığı, bu yıl Ramazan'ın 29 gün süreceğini açıkladı. Peki ilk oruç kaç saat sürecek? İşte 2025 imsakiyesi…

Sahur ve iftar vakti saat kaçta? Diyanet 2025 il il Ramazan imsakiyesi | Ankara, İstanbul, Bursa…

İLK SAHUR NE ZAMAN?

↪ 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece, Ramazan için ilk sahur yapılacak.

Sahur ve iftar vakti saat kaçta? Diyanet 2025 il il Ramazan imsakiyesi | Ankara, İstanbul, Bursa…

İLK TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN?

↪ Ramazan'ın ilk teravih namazı, 28 Şubat Cuma günü eda edilecek.

Sahur ve iftar vakti saat kaçta? Diyanet 2025 il il Ramazan imsakiyesi | Ankara, İstanbul, Bursa…

2025 SAHUR VE İFTAR SAATLERİ

↪ Bu yıla ait il il sahur ve iftar saatlerini öğrenmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

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İşte 81 il 2025 İmsakiye Tam Liste⤵

Sahur ve iftar vakti saat kaçta? Diyanet 2025 il il Ramazan imsakiyesi | Ankara, İstanbul, Bursa…

İstanbul 2025 Ramazan İmsakiyesi

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