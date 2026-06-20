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"Ömrümü 15 sene uzattım" demişti! Hakan Aysev’den büyük dönüşüm

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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Kiloları nedeniyle ünlü İtalyan tenor Luciano Pavarotti'ye benzetilen ünlü tenor Hakan Aysev, konuk olduğu bir programda, hem 38 yıllık sanat yaşamına dair anılarını paylaştı hem de yaklaşık 60 kilo vererek geçirdiği fiziksel dönüşümü tüm samimiyetiyle anlattı.

"Ömrümü 15 sene uzattım" demişti! Hakan Aysev’den büyük dönüşüm 1

Dünyaca ünlü tenor Hakan Aysev, 14 yıldır yaşamını sürdürdüğü Urla'daki evinin kapılarını 'Asiye Acar ile Pazar Gezmesi' programına açtı.

38 yıllık başarılı sanat kariyerinden özel kesitler sunan Aysev, 2015 yılında geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonrası 150 kilodan 90 kiloya düşerek gerçekleştirdiği fiziksel dönüşümü ve hayata bakışını anlattı.

"Ömrümü 15 sene uzattım" demişti! Hakan Aysev’den büyük dönüşüm 2

"KIZIMIN MÜRVETİNİ GÖRMEK İÇİN AMELİYAT OLDUM" DEMİŞTİ

Kilo verme kararının arkasındaki en büyük motivasyonun ailesi olduğunu belirten Hakan Aysev, bu operasyonu kızının mürvetini görmek için geçirdiğini belirtmişti.

Ünlü isim, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ömrümü en az 15 sene daha uzattım. İçimden yetişkin bir insan çıktı. 5 yaşındaki kızımla kilo problemi nedeniyle oyun dahi oynayamıyordum. Yere eğilip onunla ilgilenmek çok zor geliyordu. Şimdi ise kendisi her seferinde, 'Baba çok yakışıklı olmuşsun' diyor."

"Ömrümü 15 sene uzattım" demişti! Hakan Aysev’den büyük dönüşüm 3

"KİLO KORKUNÇ BİR ŞEY"

Geçtiğimiz dönemde verdiği 60 kilo ile hayranlarını şaşkına çeviren Aysev, bu zorlu sürecin fiziksel ve mesleki etkilerine değindi.

Kilolu olduğu dönemde sahne performansını sürdürmenin ne kadar zorlayıcı olduğunu vurgulayan sanatçı, "Bu kiloyu sahneye de, konsere de taşıdım. Kilo gerçekten korkunç bir şey" ifadeleriyle yaşadığı sıkıntıları dile getirdi.

"Ömrümü 15 sene uzattım" demişti! Hakan Aysev’den büyük dönüşüm 4

"DÜNYADA ŞARKI SÖYLEMEDİĞİM YER BIRAKMADIM"

Sanat hayatındaki 38 yılı geride bırakan Aysev, kariyerine dair büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti. "Dünyada şarkı söylemediğim yer bırakmadım" diyen tenor, hayat felsefesini "Hayatta hiçbir şeyden pişman olmamak gerekiyor. O kadar mutlu ve huzurluyum ki" sözleriyle özetledi.

"Ömrümü 15 sene uzattım" demişti! Hakan Aysev’den büyük dönüşüm 5

URLA'DA YENİ BİR HAYAL: MÜZİK OKULU

Yaklaşık 14 yıldır yaşamını İzmir'in Urla ilçesinde sürdüren Hakan Aysev, ileriye dönük en büyük hayalini de ilk kez paylaştı. Sanatçı, birikimlerini genç kuşaklara aktarabilmek adına Urla'da bir müzik okulu açmak istediğini açıkladı.

"Ömrümü 15 sene uzattım" demişti! Hakan Aysev’den büyük dönüşüm 6

HAKAN AYSEV KİMDİR?

- Hakan Aysev, 10 Ocak 1968 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. 13 yaşındayken anne ve babası boşandı. Annesinin ısrarı ile konservatuvar sınavlarına girdi ve kazandı. 1981 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'nda müzik eğitimine başladı, 1988 yılında mezun oldu. 1987 yılında 6. Belvedere Şan Yarışması'nda En İyi Genç Şarkıcı ödülünü alarak final konserine katıldı.

- 1988 yılında Konservatuvardan mezun olduktan sonra Viyana'ya gitti ve Wolfgang Amadeus Mozart'ın "Cosi fan tutte" operasındaki Ferrando rolü ile Avusturya, Hollanda ve Almanya'da turneye çıktı.

"Ömrümü 15 sene uzattım" demişti! Hakan Aysev’den büyük dönüşüm 7

- 1989 yılının temmuz ayında Salzburg Festivaline katılarak, Joseph Haydn'ın Acis ve Galatea eserini, operet bestecisi Jacques Offenbach'ın Les Bavardes operalarında başrolü seslendirdi.

- 1989 yılının Eylül ayında Viyana Devlet Operası'na girdi. 1990 yılında Viyana Devlet Operasının kadrolu sanatçısı oldu. Aynı zamanda Luciano Pavarotti'nin öğrencisi oldu. 1991 yılında Almanya'da Koblenz Devlet Operasına katıldı ve birçok eserde rol aldı.

- 1995-1997 yılları arasında Darmstadt Devlet Operasında majör rolleri üstlendi. 1997'nin mart ayında Norveç'te Rigoletto, ağustosta Fransa'da Carmen operalarında sahneye çıktı. Hakan Aysev, bugüne kadar Düsseldorf, Texas, Basel, Bern, Heilderberg operalarında da misafir sanatçı olarak yer aldı. Ayrıca 1997 yılında Verdi/Requiem'in CD kaydını yaptı.

"Ömrümü 15 sene uzattım" demişti! Hakan Aysev’den büyük dönüşüm 8

- 1998 yılında Bulutsuzluk Özlemi ile rock-opera konserini gerçekleştirdi. 1999'da Nilüfer ile sahneye çıkan Aysev, ayrıca Tiflis Senfoni Orkestrası eşliğinde Ağrı Dağı Efsanesi'nde rol aldı. 2000-2002 yıllarında İzmir Devlet Opera ve Balesi'nde Müdür ve Genel Sanat Yönetmenliği yaptı.

- 2005 yılında Buenos Aires Teatro Colon'da König Kandaules operasında başrol oynadı. Barcelona Senfoni Orkestrası eşliğinde Ludwig van Beethoven'ın 9. Senfoni'sini seslendirdi.Hakan Aysev, İstanbul Opera ve Balesi sanatçısı olarak görev yaptı.

- 2007 yılında Show TV'de yayınlanan Şarkı Söylemek Lazım adlı yarışmada Serap Ezgü'nün koçluğunu üstlendi. Nebil Özgentürk'ün yaptığı Türkiye'ye damgasını vurmuş sanatçıların yer aldığı belgeselde Pavarotti'yi canlandırdı.

- 2008 yılından sonra Haliç Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. 2013 yılında istanbul'dan İzmir Urla'ya taşındı. 2015 yılında İzmir'de mide küçültme ameliyatı olan tenor Hakan Aysev, verdiği kilolarla adından söz ettirdi.

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