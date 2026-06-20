"Ömrümü 15 sene uzattım" demişti! Hakan Aysev’den büyük dönüşüm
Kiloları nedeniyle ünlü İtalyan tenor Luciano Pavarotti'ye benzetilen ünlü tenor Hakan Aysev, konuk olduğu bir programda, hem 38 yıllık sanat yaşamına dair anılarını paylaştı hem de yaklaşık 60 kilo vererek geçirdiği fiziksel dönüşümü tüm samimiyetiyle anlattı.
Dünyaca ünlü tenor Hakan Aysev, 14 yıldır yaşamını sürdürdüğü Urla'daki evinin kapılarını 'Asiye Acar ile Pazar Gezmesi' programına açtı.
38 yıllık başarılı sanat kariyerinden özel kesitler sunan Aysev, 2015 yılında geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonrası 150 kilodan 90 kiloya düşerek gerçekleştirdiği fiziksel dönüşümü ve hayata bakışını anlattı.
"KIZIMIN MÜRVETİNİ GÖRMEK İÇİN AMELİYAT OLDUM" DEMİŞTİ
Kilo verme kararının arkasındaki en büyük motivasyonun ailesi olduğunu belirten Hakan Aysev, bu operasyonu kızının mürvetini görmek için geçirdiğini belirtmişti.
Ünlü isim, şu ifadeleri kullanmıştı:
"Ömrümü en az 15 sene daha uzattım. İçimden yetişkin bir insan çıktı. 5 yaşındaki kızımla kilo problemi nedeniyle oyun dahi oynayamıyordum. Yere eğilip onunla ilgilenmek çok zor geliyordu. Şimdi ise kendisi her seferinde, 'Baba çok yakışıklı olmuşsun' diyor."
"KİLO KORKUNÇ BİR ŞEY"
Geçtiğimiz dönemde verdiği 60 kilo ile hayranlarını şaşkına çeviren Aysev, bu zorlu sürecin fiziksel ve mesleki etkilerine değindi.
Kilolu olduğu dönemde sahne performansını sürdürmenin ne kadar zorlayıcı olduğunu vurgulayan sanatçı, "Bu kiloyu sahneye de, konsere de taşıdım. Kilo gerçekten korkunç bir şey" ifadeleriyle yaşadığı sıkıntıları dile getirdi.
"DÜNYADA ŞARKI SÖYLEMEDİĞİM YER BIRAKMADIM"
Sanat hayatındaki 38 yılı geride bırakan Aysev, kariyerine dair büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti. "Dünyada şarkı söylemediğim yer bırakmadım" diyen tenor, hayat felsefesini "Hayatta hiçbir şeyden pişman olmamak gerekiyor. O kadar mutlu ve huzurluyum ki" sözleriyle özetledi.
URLA'DA YENİ BİR HAYAL: MÜZİK OKULU
Yaklaşık 14 yıldır yaşamını İzmir'in Urla ilçesinde sürdüren Hakan Aysev, ileriye dönük en büyük hayalini de ilk kez paylaştı. Sanatçı, birikimlerini genç kuşaklara aktarabilmek adına Urla'da bir müzik okulu açmak istediğini açıkladı.