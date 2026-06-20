Gökhan Özen'den çifte kutlama mesajı: Yeni sürprizin sinyalini verdi

Hatırlanacağı üzere, ünlü isim 2010'da Selen Sevigen ile evlenen Özen, 2016'da tek celsede boşanmıştı. Bu evlilikten; Ada Deren ve Derin Su adında iki kızı vardı.

Bir döneme damga vuran hit parçalarıyla milyonların sevgisini kazanan şarkıcı Gökhan Özen, uzun bir aranın ardından müzik piyasasına geri döndü.

Geçtiğimiz yılın ağustos ayında aşklarını ilan eden Gökhan Özen ve sevgilisi Naz Canbaz, birlikteliklerini bir adım öteye taşıyarak evlilik yolunda ilk büyük adımı attı. Ünlü şarkıcı, sevgilisine yaptığı romantik evlilik teklifiyle "Evet" yanıtını aldı.

Ardından, aralarındaki derin bağı vurgulayan duygusal bir mesaj paylaşan sanatçı, "Bu yüzük bir yüzükten fazlası... Bir söz, bir ömür..." ifadelerini kullandı.

"ÇİFTE KUTLAMA" HEYECANI

Nişan haberinin ardından hayranlarından tebrik mesajları yağarken, Gökhan Özen saat farkı nedeniyle dönüş yapamadığı tüm dostlarına teşekkürlerini iletti. Şu an bir tatil sürecinde olduklarını belirten Özen, takipçilerini heyecanlandıran bir detay da paylaştı:

"Birkaç günlüğüne biz bize kalıp çifte kutlama yapmaya geldik. Yakında yurda dönüp İkinci kutlama sebebini de sizlerle paylaşacağım inşallah"