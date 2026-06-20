Gökhan Özen'den çifte kutlama mesajı: Yeni sürprizin sinyalini verdi
Naz Canbaz'a yaptığı evlilik teklifiyle magazin gündemine bomba gibi düşen ünlü şarkıcı Gökhan Özen, şimdi de "İkinci kutlama sebebini paylaşacağım" diyerek gizemli bir gönderiyle hayranlarını heyecanlandırdı.
Bir döneme damga vuran hit parçalarıyla milyonların sevgisini kazanan şarkıcı Gökhan Özen, uzun bir aranın ardından müzik piyasasına geri döndü.
Hatırlanacağı üzere, ünlü isim 2010'da Selen Sevigen ile evlenen Özen, 2016'da tek celsede boşanmıştı. Bu evlilikten; Ada Deren ve Derin Su adında iki kızı vardı.
SÜRPRİZ EVLENME TEKLİFİ
Özen yıllar sonra özel hayatındaki sessizliği de bozdu.
Geçtiğimiz yılın ağustos ayında aşklarını ilan eden Gökhan Özen ve sevgilisi Naz Canbaz, birlikteliklerini bir adım öteye taşıyarak evlilik yolunda ilk büyük adımı attı. Ünlü şarkıcı, sevgilisine yaptığı romantik evlilik teklifiyle "Evet" yanıtını aldı.
Bu mutlu haberi sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşan Özen, sevgilisinin parmağındaki tektaş yüzüğü, İngilizce "Resmen nişanlı" notuyla paylaştı.
Ardından, aralarındaki derin bağı vurgulayan duygusal bir mesaj paylaşan sanatçı, "Bu yüzük bir yüzükten fazlası... Bir söz, bir ömür..." ifadelerini kullandı.
"ÇİFTE KUTLAMA" HEYECANI
Nişan haberinin ardından hayranlarından tebrik mesajları yağarken, Gökhan Özen saat farkı nedeniyle dönüş yapamadığı tüm dostlarına teşekkürlerini iletti. Şu an bir tatil sürecinde olduklarını belirten Özen, takipçilerini heyecanlandıran bir detay da paylaştı:
"Birkaç günlüğüne biz bize kalıp çifte kutlama yapmaya geldik. Yakında yurda dönüp İkinci kutlama sebebini de sizlerle paylaşacağım inşallah"
Ünlü ismin, Türkiye'ye döndüğünde açıklayacağını belirttiği "ikinci kutlama sebebi" şimdiden hayranları arasında merak konusu oldu. Sosyal medyada bu açıklamanın neye işaret ettiği üzerine pek çok spekülasyon yapılmaya başlandı bile.
İKİNCİ KEZ NİKAH MASASINA OTURUYOR
Gökhan Özen, bu evlilik gerçekleşirse hayatında yeni bir sayfa açmış olacak.