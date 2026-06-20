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Gökhan Özen'den çifte kutlama mesajı: Yeni sürprizin sinyalini verdi

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Naz Canbaz'a yaptığı evlilik teklifiyle magazin gündemine bomba gibi düşen ünlü şarkıcı Gökhan Özen, şimdi de "İkinci kutlama sebebini paylaşacağım" diyerek gizemli bir gönderiyle hayranlarını heyecanlandırdı.

Gökhan Özen'den çifte kutlama mesajı: Yeni sürprizin sinyalini verdi 1

Bir döneme damga vuran hit parçalarıyla milyonların sevgisini kazanan şarkıcı Gökhan Özen, uzun bir aranın ardından müzik piyasasına geri döndü.

Hatırlanacağı üzere, ünlü isim 2010'da Selen Sevigen ile evlenen Özen, 2016'da tek celsede boşanmıştı. Bu evlilikten; Ada Deren ve Derin Su adında iki kızı vardı.

Gökhan Özen'den çifte kutlama mesajı: Yeni sürprizin sinyalini verdi 2

SÜRPRİZ EVLENME TEKLİFİ

Özen yıllar sonra özel hayatındaki sessizliği de bozdu.

Geçtiğimiz yılın ağustos ayında aşklarını ilan eden Gökhan Özen ve sevgilisi Naz Canbaz, birlikteliklerini bir adım öteye taşıyarak evlilik yolunda ilk büyük adımı attı. Ünlü şarkıcı, sevgilisine yaptığı romantik evlilik teklifiyle "Evet" yanıtını aldı.

Gökhan Özen'den çifte kutlama mesajı: Yeni sürprizin sinyalini verdi 3

Bu mutlu haberi sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşan Özen, sevgilisinin parmağındaki tektaş yüzüğü, İngilizce "Resmen nişanlı" notuyla paylaştı.

Ardından, aralarındaki derin bağı vurgulayan duygusal bir mesaj paylaşan sanatçı, "Bu yüzük bir yüzükten fazlası... Bir söz, bir ömür..." ifadelerini kullandı.

Gökhan Özen'den çifte kutlama mesajı: Yeni sürprizin sinyalini verdi 4

"ÇİFTE KUTLAMA" HEYECANI

Nişan haberinin ardından hayranlarından tebrik mesajları yağarken, Gökhan Özen saat farkı nedeniyle dönüş yapamadığı tüm dostlarına teşekkürlerini iletti. Şu an bir tatil sürecinde olduklarını belirten Özen, takipçilerini heyecanlandıran bir detay da paylaştı:

"Birkaç günlüğüne biz bize kalıp çifte kutlama yapmaya geldik. Yakında yurda dönüp İkinci kutlama sebebini de sizlerle paylaşacağım inşallah"

Gökhan Özen'den çifte kutlama mesajı: Yeni sürprizin sinyalini verdi 5

Ünlü ismin, Türkiye'ye döndüğünde açıklayacağını belirttiği "ikinci kutlama sebebi" şimdiden hayranları arasında merak konusu oldu. Sosyal medyada bu açıklamanın neye işaret ettiği üzerine pek çok spekülasyon yapılmaya başlandı bile.

Gökhan Özen'den çifte kutlama mesajı: Yeni sürprizin sinyalini verdi 6

İKİNCİ KEZ NİKAH MASASINA OTURUYOR

Gökhan Özen, bu evlilik gerçekleşirse hayatında yeni bir sayfa açmış olacak.

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