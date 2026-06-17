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Doktorlar umudunu kesmişti! Var Mısın Yok Musun Kübra'nın yürek burkan hikayesi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Var Mısın Yok Musun yarışmasına katılan Kübra Yıldız'ın anlattıkları stüdyoda duygusal anlar yaşattı. 2018 yılında geçirdiği ağır trafik kazasında ölümden dönen genç kadın, aylar süren tedavi sürecinin ardından yeniden ayağa kalktı. Yaşadıkları ve hayata bakışı izleyenleri derinden etkiledi.

Doktorlar umudunu kesmişti! Var Mısın Yok Musun Kübra'nın yürek burkan hikayesi 1

Sunucu Esra Erol'un sunduğu Var Mısın Yok Musun yarışmasına katılan Kübra Yıldız, sadece para ödülü için değil, hayat hikayesiyle de izleyenlerin gündemine oturdu. Çocukluk yıllarından geçirdiği ağır kazaya, yaşadığı hayal kırıklıklarından kardeşine verdiği desteğe kadar birçok ayrıntıyı paylaşan Yıldız'ın anlattıkları stüdyoda duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

VAR MISIN YOK MUSUN KÜBRA'NIN HAYATA DÖNÜŞ MÜCADELESİ DUYGULANDIRDI
Doktorlar umudunu kesmişti! Var Mısın Yok Musun Kübra'nın yürek burkan hikayesi 2

İSTANBUL'DA BAŞLAYAN HAYAT MÜCADELESİ

7 Eylül 1994 tarihinde İstanbul'un Kartal ilçesinde dünyaya gelen Kübra Yıldız, aslen Erzurumlu. Kalabalık bir aile ortamında büyüyen Yıldız, küçük yaşlardan itibaren çeşitli ailevi sorunlarla karşı karşıya kaldı.

Babasıyla yaşadığı sıkıntıların ardından erken yaşta sorumluluk almak zorunda kalan Yıldız, kendisini her zaman ailesini koruyan kişi olarak gördüğünü anlattı. Annesine destek olmak için çalışırken eğitimini de sürdürdü. Kartal Ticaret Meslek Lisesi Muhasebe bölümünden mezun olan Yıldız, "Hem çalıştım hem okudum" sözleriyle o dönemi özetledi.

Doktorlar umudunu kesmişti! Var Mısın Yok Musun Kübra'nın yürek burkan hikayesi 3

2018'DE HAYATINI DEĞİŞTİREN BİR KAZA GEÇİRDİ

Kübra Yıldız'ın hayatındaki en büyük kırılma noktası ise 2018 yılının kasım ayında yaşandı. Konya yolunda nişanlısı ve arkadaşlarıyla seyahat ettiği sırada meydana gelen trafik kazası, genç kadının yaşamını tamamen değiştirdi. Yıldız, son mesajını ablasına attığını belirterek "Keşke gelmeseydin" dediğini anlattı.

Kazayı anlatırken gözyaşlarını tutamayan Yıldız, yaşadıklarını şu sözlerle ifade etti:

"Bir tır üzerimize geldi. Arka camdan fırladım. Kaburgalarım kırıldı, ayağım kırıldı. Yüzüm tamamen parçalanmıştı. Gözlerim kapalıydı. Uzun süre tedavi gördüm."

Doktorlar umudunu kesmişti! Var Mısın Yok Musun Kübra'nın yürek burkan hikayesi 4

AYLARCA TEDAVİ GÖRDÜ, YENİDEN AYAĞA KALKTI

Kazanın ardından birinci derece yoğun bakımda kalan Kübra Yıldız, aylar süren zorlu bir tedavi sürecinden geçti. Doktorların umut vermediği dönemler olduğunu belirten Yıldız, yaşadığı süreci şöyle anlattı:

"Yüzüm tamamen yaralıydı. Alnımda ve gözümün altında dikişler vardı. Çok şükür zamanla iyileştim. O günden sonra hiçbir şeyi ertelememeye başladım."

Yaşadığı ağır sürecin ardından hayata farklı baktığını söyleyen Yıldız, bugünü yaşamaya önem verdiğini ifade etti.

Doktorlar umudunu kesmişti! Var Mısın Yok Musun Kübra'nın yürek burkan hikayesi 5

"EN BÜYÜK ŞANSIM ANNEM"

Programda "Hayattaki en büyük şansın nedir?" sorusunu yanıtlayan Kübra Yıldız, annesini işaret etti. "Çok şükür annem var. En büyük şansım o. Allah kimseyi annesiz bırakmasın" diyen Yıldız, iyi insanlarla karşılaşmanın ve doğru eşe denk gelmenin de büyük bir şans olduğunu söyledi.

Para hırsının hiçbir zaman önceliği olmadığını vurgulayan Yıldız, "Benim için önemli olan iyi insanların karşıma çıkması" ifadelerini kullandı.

Doktorlar umudunu kesmişti! Var Mısın Yok Musun Kübra'nın yürek burkan hikayesi 6

HEDEFİ ARABA ALMAK VE KARDEŞİNE DESTEK OLMAK

Yarışmaya büyük ödül hayaliyle katılan Kübra Yıldız, 5 milyon lira kazanmayı istediğini söyledi. Kazandığı takdirde bir araba almak istediğini belirten Yıldız, üniversiteye hazırlanan kardeşine destek olmayı da hedeflediğini dile getirdi.

Doktorlar umudunu kesmişti! Var Mısın Yok Musun Kübra'nın yürek burkan hikayesi 7

5 MİLYON TL'LİK KUTU AÇILDI

Kübra Yıldız, ilk turda açılması için Dilek'in kutusunu seçti. Geri sayımın ardından açılan kutudan yarışmanın büyük ödüllerinden biri olan 5 milyon lira çıktı. Sonuç karşısında kısa süreli şaşkınlık yaşayan Kübra Yıldız, "Sağlık olsun" derken, Dilek ise "Çok emindim" sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

Moral veren Esra Erol ise "Morallerimizi bozmayalım Kübra, bir 5 milyon daha var" diyerek yarışmacıya destek oldu.

Doktorlar umudunu kesmişti! Var Mısın Yok Musun Kübra'nın yürek burkan hikayesi 8

5 MİLYON TL HAYALİ SUYA DÜŞTÜ

Var Mısın Yok Musun'da Kübra Yıldız için şans bir kez daha tersine döndü. İlk turda 5 milyon liralık ödülün elenmesinin ardından, 5. turda ikinci 5 milyon liralık ödül de açıldı. Yaşananların ardından Kübra Yıldız, "Herkes kaderini yaşar. Ne yazıldıysa o" sözleriyle duygularını dile getirdi.

En yakın arkadaşı Feyzanur ise "Sana 5 milyonun olduğu kutuyu açmamanı söylemiştim" diyerek üzüntüsünü paylaştı. Esra Erol da "Bu tur senin adına çok değerliydi. Küçük mavi açılırsa büyük teklifleri alırız diye düşünüyordum" sözleriyle hayal kırıklığını gizleyemedi.

Doktorlar umudunu kesmişti! Var Mısın Yok Musun Kübra'nın yürek burkan hikayesi 9

BANKANIN 85 BİN TL TEKLİFİNİ KABUL ETTİ

Var Mısın Yok Musun'da 85 bin liralık banka teklifine "Varım" diyen Kübra Yıldız'ın doğru kararı verdiği sonradan ortaya çıktı. Esra Erol'un yönlendirmesiyle açılan 5 numaralı Hilal'in kutusundan 25 TL çıktı. Kübra, "Aslında 5'i açacaktım ama son anda fikrim değişti" dedi.

Ardından açılacağını söylediği Sümeyye'nin kutusunda ise para ağacındaki son büyük ödül olan 500 bin TL yer aldı. Bunun üzerine bankanın vereceği yeni teklifin yalnızca 5 bin 500 TL olacağı açıklandı.

Doktorlar umudunu kesmişti! Var Mısın Yok Musun Kübra'nın yürek burkan hikayesi 10

Sonucu değerlendiren Kübra Yıldız, 85 bin liralık teklifi kabul ettiği için pişman olmadığını söyledi. Programın sonunda sürpriz hediyenin de kendi kutusunda olmadığı ortaya çıkarken stüdyoda "O bile bende değil" sözleri gülümseten anlara sahne oldu.

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