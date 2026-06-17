Doktorlar umudunu kesmişti! Var Mısın Yok Musun Kübra'nın yürek burkan hikayesi

Sunucu Esra Erol'un sunduğu Var Mısın Yok Musun yarışmasına katılan Kübra Yıldız, sadece para ödülü için değil, hayat hikayesiyle de izleyenlerin gündemine oturdu. Çocukluk yıllarından geçirdiği ağır kazaya, yaşadığı hayal kırıklıklarından kardeşine verdiği desteğe kadar birçok ayrıntıyı paylaşan Yıldız'ın anlattıkları stüdyoda duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

Babasıyla yaşadığı sıkıntıların ardından erken yaşta sorumluluk almak zorunda kalan Yıldız, kendisini her zaman ailesini koruyan kişi olarak gördüğünü anlattı. Annesine destek olmak için çalışırken eğitimini de sürdürdü. Kartal Ticaret Meslek Lisesi Muhasebe bölümünden mezun olan Yıldız, "Hem çalıştım hem okudum" sözleriyle o dönemi özetledi.

Kübra Yıldız'ın hayatındaki en büyük kırılma noktası ise 2018 yılının kasım ayında yaşandı. Konya yolunda nişanlısı ve arkadaşlarıyla seyahat ettiği sırada meydana gelen trafik kazası, genç kadının yaşamını tamamen değiştirdi. Yıldız, son mesajını ablasına attığını belirterek "Keşke gelmeseydin" dediğini anlattı.

"Yüzüm tamamen yaralıydı. Alnımda ve gözümün altında dikişler vardı. Çok şükür zamanla iyileştim. O günden sonra hiçbir şeyi ertelememeye başladım."

Kazanın ardından birinci derece yoğun bakımda kalan Kübra Yıldız, aylar süren zorlu bir tedavi sürecinden geçti. Doktorların umut vermediği dönemler olduğunu belirten Yıldız, yaşadığı süreci şöyle anlattı:

"EN BÜYÜK ŞANSIM ANNEM"

Programda "Hayattaki en büyük şansın nedir?" sorusunu yanıtlayan Kübra Yıldız, annesini işaret etti. "Çok şükür annem var. En büyük şansım o. Allah kimseyi annesiz bırakmasın" diyen Yıldız, iyi insanlarla karşılaşmanın ve doğru eşe denk gelmenin de büyük bir şans olduğunu söyledi.

Para hırsının hiçbir zaman önceliği olmadığını vurgulayan Yıldız, "Benim için önemli olan iyi insanların karşıma çıkması" ifadelerini kullandı.