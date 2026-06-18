Bir kez konuyor, bir daha uçmuyor: Sıra dışı sineğin evrimsel dönüşümü
Bilim insanları, konakçı bir hayvana yerleştikten sonra kanatlarını kalıcı olarak kaybeden ve görsel duyarlılığını önemli ölçüde azaltan bir kan emici sinek türünü inceledi. Araştırma, parazitlerin yaşam tarzı değişikliklerine uyum sağlamak için duyusal sistemlerini nasıl yeniden şekillendirdiğini ortaya koydu.
Aberystwyth Üniversitesi ve Floransa Üniversitesi araştırmacıları, "geyik kenesi sineği" olarak bilinen kan emici böceğin yaşam döngüsünde dikkat çekici bir dönüşüm yaşadığını belirledi. Uçarken gelişmiş görme yeteneğine sahip olan sinekler, bir geyik veya benzeri konakçıya yerleştikten sonra kanatlarını döküyor ve görsel duyarlılıklarını azaltıyor. Araştırmacılara göre bu değişim, enerjinin sindirim ve üreme gibi yaşamsal süreçlere aktarılmasını sağlayan evrimsel bir uyum mekanizması olabilir.
GEYİK KENESİ SİNEĞİ NASIL YAŞIYOR?
Geyik kenesi sineği, yaşamının ilk evresinde aktif olarak uçuyor ve güçlü görme yeteneğini kullanarak uygun bir konakçı arıyor. Geyik gibi bir hayvana ulaştığında ise yaşam biçimi tamamen değişiyor.
Konakçıya tutunan sinek, artık uçmaya ihtiyaç duymadığı için kanatlarını kalıcı olarak döküyor. Hayatının geri kalanını dış parazit olarak geçiriyor ve yalnızca kanla besleniyor.
GÖRME YETENEĞİ NEDEN AZALIYOR?
Araştırmayı yöneten Aberystwyth Üniversitesi Yaşam Bilimleri Bölümü'nden Dr. Roger Santer, görme sistemlerinin yüksek enerji gerektirdiğini belirtiyor.
Santer'e göre evrim, canlıların enerji kaynaklarını yaşam tarzlarına en uygun şekilde kullanmalarını sağlıyor. Konakçı arayan uçan böcekler için gelişmiş görme kritik önem taşırken, sürekli bir hayvan üzerinde yaşayan parazitler için aynı düzeyde görsel kapasiteye ihtiyaç duyulmuyor.
Bu nedenle geyik kenesi sinekleri, konakçıya yerleştikten sonra görme sistemine ayırdıkları enerjiyi azaltarak başka biyolojik süreçlere yönlendirebiliyor.
GEN ANALİZLERİ DİKKAT ÇEKİCİ SONUÇLAR VERDİ
Araştırmacılar, yaşam döngüsünün farklı evrelerindeki sinekleri karşılaştırarak görsel sistemdeki değişimi moleküler düzeyde inceledi.Çalışmada özellikle ışığı algılamada görev alan ve "opsin" adı verilen genler mercek altına alındı. Kanatlı ve kanatsız bireylerde bu genlerin aktivitesi karşılaştırıldı.
Elde edilen veriler, konakçıya yerleşip kanatlarını kaybeden sineklerde opsin genlerinin aktivitesinin yaklaşık yüzde 50 oranında düştüğünü gösterdi.
TSETSE SİNEĞİYLE BENZERLİK ORTAYA ÇIKTI
Araştırma ekibi, uçan geyik kenesi sineklerinin görme sisteminin Afrika'da memeli avlayarak kan emen tsetse sineklerine oldukça benzediğini belirledi. Ancak yaşam tarzı değiştikten sonra bu benzerlik büyük ölçüde ortadan kalkıyor. Görme sistemi tamamen devre dışı kalmasa da duyarlılığı önemli ölçüde azalıyor.
Dr. Santer, bunun görme yetisinin tamamen kaybı anlamına gelmediğini, ancak enerji tasarrufu amacıyla görsel kapasitenin düşürüldüğünü ifade ediyor.