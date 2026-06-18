Bir kez konuyor, bir daha uçmuyor: Sıra dışı sineğin evrimsel dönüşümü

Aberystwyth Üniversitesi ve Floransa Üniversitesi araştırmacıları, "geyik kenesi sineği" olarak bilinen kan emici böceğin yaşam döngüsünde dikkat çekici bir dönüşüm yaşadığını belirledi. Uçarken gelişmiş görme yeteneğine sahip olan sinekler, bir geyik veya benzeri konakçıya yerleştikten sonra kanatlarını döküyor ve görsel duyarlılıklarını azaltıyor. Araştırmacılara göre bu değişim, enerjinin sindirim ve üreme gibi yaşamsal süreçlere aktarılmasını sağlayan evrimsel bir uyum mekanizması olabilir.

GEYİK KENESİ SİNEĞİ NASIL YAŞIYOR?

Geyik kenesi sineği, yaşamının ilk evresinde aktif olarak uçuyor ve güçlü görme yeteneğini kullanarak uygun bir konakçı arıyor. Geyik gibi bir hayvana ulaştığında ise yaşam biçimi tamamen değişiyor.

Konakçıya tutunan sinek, artık uçmaya ihtiyaç duymadığı için kanatlarını kalıcı olarak döküyor. Hayatının geri kalanını dış parazit olarak geçiriyor ve yalnızca kanla besleniyor.