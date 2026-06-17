İşiniz evliliğinizi etkiliyor olabilir! Boşanma oranı en yüksek ve en düşük meslekler

İş yaşamının temposu, aile hayatını da doğrudan etkileyebiliyor. ABD'de meslek gruplarına göre yapılan bir analiz, bazı alanlarda çalışanların boşanma oranlarının diğerlerine göre daha yüksek olduğunu gösterdi. Veriler, çalışma düzeni ve mesleki koşulların ilişkiler üzerinde belirleyici olabileceğine işaret etti.

Visual Capitalist'in, Flowing Data verilerinden derlediği analizde boşanma oranının en yüksek olduğu meslekler sıralandı. Listenin ilk sırasında sağlık çalışanları yer aldı. Uzmanlara göre uzun çalışma saatleri, vardiyalı sistem ve yoğun iş temposu ilişkiler üzerinde baskı oluşturabiliyor. Sürekli iletişim gerektiren veya yüksek stres altında yürütülen mesleklerde de benzer sonuçlar görülebiliyor.

Sağlık çalışanlarında boşanma oranının yüzde 48,3'e ulaşması dikkat çekti. Tele pazarlamacılar yüzde 48 ile ikinci sırada yer alırken, masaj terapistleri, otobüs şoförleri ve pres makinesi operatörleri de listenin üst sıralarında yer aldı.

AYNI SEKTÖR İÇİNDE BÜYÜK FARK

Araştırma, sağlık alanındaki mesleklerin kendi içinde farklı sonuçlar verdiğini de ortaya koydu. Bazı sağlık çalışanlarında boşanma oranları yüksek seviyelerde seyrederken eczacılar, cerrahlar ve göz doktorları gibi uzmanlık gerektiren branşlarda oranların daha düşük olduğu görüldü.

Bu durum, çalışma düzeni ve iş-özel hayat dengesinin ilişkilere olan etkisini yeniden gündeme taşıdı.