Öğretmen tayin sonuçları sorgulama MEBBİS | Mazerete bağlı tayin sonuçları açıklandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı öğretmenler, aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlerle mazerete bağlı yer değiştirme tayin sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Tayin başvurusunda bulunan öğretmenler, sonuçların ne zaman açıklanacağına odaklanmış durumda. İşte detaylar…