Öğretmen tayin sonuçları sorgulama MEBBİS | Mazerete bağlı tayin sonuçları açıklandı mı?
2025 yarıyıl tatilinde öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme süreci hızla devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvim kapsamında ön başvuruları onaylanan öğretmenler 10-14 Ocak 2025 tarihleri arasında kurum tercihlerini yaptı. Şimdi ise gözler mazerete bağlı tayin sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 16.01.2025 06:27
Güncelleme Tarihi: 16.01.2025 06:27