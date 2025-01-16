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Öğretmen tayin sonuçları sorgulama MEBBİS | Mazerete bağlı tayin sonuçları açıklandı mı?

2025 yarıyıl tatilinde öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme süreci hızla devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvim kapsamında ön başvuruları onaylanan öğretmenler 10-14 Ocak 2025 tarihleri arasında kurum tercihlerini yaptı. Şimdi ise gözler mazerete bağlı tayin sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 16.01.2025 06:27 Güncelleme Tarihi: 16.01.2025 06:27
Öğretmen tayin sonuçları sorgulama MEBBİS | Mazerete bağlı tayin sonuçları açıklandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı öğretmenler, aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlerle mazerete bağlı yer değiştirme tayin sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Tayin başvurusunda bulunan öğretmenler, sonuçların ne zaman açıklanacağına odaklanmış durumda. İşte detaylar…

Öğretmen tayin sonuçları sorgulama MEBBİS | Mazerete bağlı tayin sonuçları açıklandı mı?

Atamalar Ne Zaman Gerçekleştirilecek?

Mazerete bağlı yer değiştirme başvurularında, görev sürelerinin hesaplanmasında 28 Şubat tarihi esas alınacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre atamalar 16 Ocak 2025 tarihinde tamamlanacak.

Öğretmen tayin sonuçları sorgulama MEBBİS | Mazerete bağlı tayin sonuçları açıklandı mı?

Sonuçlar Nereden Öğrenilecek?

Atama sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet adresi olan "personel.meb.gov.tr" üzerinden erişime açılacak.

Öğretmen tayin sonuçları sorgulama MEBBİS | Mazerete bağlı tayin sonuçları açıklandı mı?

Yer değiştirme hakkı kazanan öğretmenler, tebligat, ayrılma ve yeni görev yerine başlama işlemlerini, Yer Değiştirme Takvimi'nde belirtilen süreler içerisinde gerçekleştirecek.

Öğretmen tayin sonuçları sorgulama MEBBİS | Mazerete bağlı tayin sonuçları açıklandı mı?

Ayrılma İşlemleri 17 Ocak'ta Başlayacak

Atama işlemleri tamamlanan öğretmenlerin mevcut görevlerinden ayrılma işlemleri, 17 Ocak 2025 itibarıyla başlayacak. Yeni görev yerine atanacak öğretmenlerin tüm işlemlerini takvimde yer alan sürelere uygun olarak tamamlamaları gerekiyor.

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