Viral Galeri Viral Liste Gazze'de Filistinlilerin ateşkes sevinci! Gözyaşları içinde şükür namazı kıldılar

Gazze'de Filistinlilerin ateşkes sevinci! Gözyaşları içinde şükür namazı kıldılar

İsrail ve Hamas, Katar'daki görüşmelerin sonunda ateşkes için anlaştı. Gazze'de anlaşma sağlanmasının ardından genç, yaşlı ve çocuk onlarca kişi sokaklara akın etti. Gençler, "Hayber, Hayber, ey Yahudiler! Muhammed'in ordusu geri dönecek" şeklinde sloganlar atarak coşkulu bir şekilde kutlama yapıyor. Sosyal medyada yayılan bir diğer görüntü de ise iki kadının gözyaşları içinde şükür namazı kılarak "elhamdülillah" dediği görülüyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 15.01.2025 21:24 Güncelleme Tarihi: 15.01.2025 21:37
Gazze’de Filistinlilerin ateşkes sevinci! Gözyaşları içinde şükür namazı kıldılar

7 Ekim 2023'ten beri Gazze'de katliamlarınıı sürdüren katil israil, Katar'daki görüşmelerin sonunda ateşkes için Hamas ile anlaştı.

Gazze’de Filistinlilerin ateşkes sevinci! Gözyaşları içinde şükür namazı kıldılar

GAZZE'DE FİLİSTİNLİLERİN ATEŞKES SEVİNCİ!

Gazze'de anlaşma sağlanmasının ardından genç, yaşlı ve çocuk onlarca kişi sokaklara akın etti.

Gazze’de Filistinlilerin ateşkes sevinci! Gözyaşları içinde şükür namazı kıldılar

Gençler, "Hayber, Hayber, ey Yahudiler! Muhammed'in ordusu geri dönecek" şeklinde sloganlar atarak coşkulu bir şekilde kutlama yapıyor.

Gazze’de Filistinlilerin ateşkes sevinci! Gözyaşları içinde şükür namazı kıldılar

Sosyal medyada yayılan bir diğer görüntü de ise iki kadının gözyaşları içinde şükür namazı kılarak "elhamdülillah" dediği görülüyor.

Gazze’de Filistinlilerin ateşkes sevinci! Gözyaşları içinde şükür namazı kıldılar

Filistinlilerin toplandığı, Gazze'deki Aksa Şehitleri Hastanesi bahçesinde sevinç gözyaşları vardı.

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