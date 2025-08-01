Ankara Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları 2025: AÜ 2 ve 4 yıllık bölümler kaç puanla alıyor?

TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI

2025 YKS tercih kılavuzu 30 Temmuz 2025 Çarşamba günü itibarıyla erişime açıldı. 2025 kontenjan bilgileri, YÖK ve ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzlarda detaylı şekilde yer alıyor. Öğrenciler, tüm üniversitelerin bölümlerine ait kontenjan sayılarını ve buna göre değişen taban puanları ulaşabilecek. Tercih yapacak adayların, kendi yerleştirme puanı ve başarı sıralamalarını göz önünde bulundurarak, bu verileri dikkatle incelemeleri ve tercihlerini bilinçli bir şekilde yapmaları gerekiyor.

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