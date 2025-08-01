Ankara Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları 2025: AÜ 2 ve 4 yıllık bölümler kaç puanla alıyor?

ANKARA ÜNİVERSİTESİ LİSANS BÖLÜMLERİ TABAN PUANLARI
|Üniversite Adı
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Yıl
|Kont.
|Yer.
|Taban
Puan
|Sıralama
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Tıp
(İngilizce) (6 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|65+2+0+0+0
60+2+0+0+0
60+2
60+2
|67
62
62
62
|526,9789
535,75221
530,28888
487,04137
|2.826
2.449
3.042
2.750
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Tıp
(6 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|335+9+0+0+0
320+8+0+0+0
320+8
320+8
|344
328
328
328
|523,29917
531,86301
525,98498
479,60367
|3.577
3.533
4.353
3.761
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|80+2+0+0+0
75+2+0+0+0
75+2
70+2
|82
77
77
72
|492,56822
514,64455
509,55009
433,77652
|13.485
10.400
11.746
19.854
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Diş Hekimliği
(5 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|140+4+0+0+0
140+4+0+0+0
140+4
140+4
|144
144
144
144
|477,38687
495,69718
493,28178
428,85111
|21.103
21.423
21.968
22.802
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Diş Hekimliği
(İngilizce) (5 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|30+1+0+0+0
30+1+0+0+0
30+1
30+1
|31
31
31
31
|475,30678
494,32931
491,39741
427,58463
|22.233
22.314
23.309
23.593
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|30+1+0+0+0
25+1+0+0+0
25+1
—
|31
26
26
—
|474,56124
500,62803
489,73730
—
|22.669
18.220
24.481
—
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|85+3+0+0+0
80+2+0+0+0
80+2
80+2
|88
82
82
82
|466,22625
496,43475
487,33685
408,86970
|27.586
20.929
26.213
36.382
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|80+2+0+0+0
80+2+0+0+0
80+2
80+2
|82
82
82
82
|461,6179
487,92874
479,82630
407,18464
|30.608
26.677
31.889
37.729
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Yazılım Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|65+2+0+0+0
40+1+0+0+0
25+1
—
|67
41
26
—
|454,63093
489,34316
477,77924
—
|35.288
25.681
33.483
—
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Eczacılık
(İngilizce) (5 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|30+1+0+0+0
60+2+0+0+0
60+2
60+2
|31
62
62
62
|449,3891
467,28225
466,45064
406,76152
|39.027
42.863
42.622
38.048
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Eczacılık
(5 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|80+2+0+0+0
120+3+0+0+0
120+3
140+4
|82
123
123
144
|445,65644
467,13329
468,66419
407,25772
|41.800
42.983
40.771
37.663
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Veterinerlik
(İngilizce) (5 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|65+2+0+0+0
60+2+0+2+0
60+2
60+2
|67
62
62
62
|425,7777
455,36476
458,45818
395,19103
|57.953
53.240
49.281
47.571
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Kimya Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|75+2+0+0+0
100+3+0+0+0
100+3
100+3
|77
103
103
103
|424,53742
442,60281
423,88247
344,99352
|59.071
65.015
80.884
97.856
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Bilgisayar Bilimleri
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|35+1+0+0+0
30+1+0+1+0
—
—
|36
32
—
—
|416,11137
434,27772
—
—
|66.547
72.896
—
—
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (UOLP-Azerbaycan Teknik Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|5+0+0+0+0
5+0+0+0+0
5+0
—
|5
5
5
—
|415,39373
428,96009
386,60137
—
|67.259
78.262
121.938
—
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Veterinerlik
(5 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|170+5+0+0+0
165+5+0+5+0
165+5
165+5
|175
175
170
170
|412,8266
441,32151
443,83492
385,72823
|69.737
66.274
62.045
55.676
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|180+5+0+0+0
180+5+0+5+0
180+5
180+5
|185
190
185
185
|400,29015
419,66053
412,90311
354,19593
|82.341
87.900
92.100
87.196
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|İstatistik
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|65+2+0+0+0
60+2+0+2+0
60+2
60+2
|67
63
62
62
|399,27758
408,39254
353,22219
265,13488
|83.408
100.576
170.444
243.431
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Kimya
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|20+1+0+0+0
20+1+0+1+0
20+1
20+1
|21
21
21
21
|397,88222
421,82904
406,75930
324,37199
|84.865
85.725
98.682
124.244
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Biyomedikal Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|65+2+0+0+0
65+2+0+0+0
65+2
65+2
|67
67
67
67
|395,13178
421,33324
411,04777
344,21383
|87.796
86.240
94.091
98.785
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Fizik Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|55+2+0+0+0
50+2+0+0+0
50+2
50+2
|57
52
52
52
|386,64728
398,07218
360,80253
282,78935
|97.366
113.090
157.858
198.724
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|30+1+0+0+0
70+2+0+2+0
70+2
80+2
|31
74
72
82
|381,76091
397,34944
402,58412
350,13425
|103.109
114.042
103.177
91.761
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Biyoloji
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|30+1+0+0+0
30+1+0+1+0
30+1
30+1
|31
31
31
31
|381,14446
428,52786
413,12376
339,08143
|103.884
78.711
91.878
104.929
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Matematik
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|60+2+0+0+0
60+2+0+2+0
60+2
60+2
|62
62
62
62
|380,78086
408,36895
379,92907
299,43691
|104.356
100.605
130.401
164.571
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Matematik
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|60+2+0+0+0
60+2+0+2+0
60+2
60+2
|62
62
62
62
|380,23011
413,68374
392,53581
313,92825
|105.009
94.439
114.723
139.741
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Fizik Mühendisliği
(İngilizce)KKTC Uyruklu (4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|1+0+0+0+0
—
—
—
|1
—
—
—
|375,14596
—
—
—
|111.320
—
—
—
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Veterinerlik
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (5 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|1+0+0+0+0
3+0+0+0+0
2+0
2+0
|1
3
2
—
|372,25059
237,99619
382,62510
Dolmadı
|115.029
723.066
126.882
Dolmadı
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|35+1+0+0+0
35+1+0+0+0
35+1
—
|36
36
36
—
|360,70197
369,50856
345,78229
—
|131.156
153.642
183.552
—
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Kimya
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|60+2+0+0+0
60+2+0+2+0
60+2
60+2
|62
62
62
62
|355,32431
368,34304
333,06081
260,10786
|139.387
155.503
208.766
258.444
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Gıda Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|60+2+0+0+0
90+3+0+0+0
90+3
90+3
|62
93
93
93
|355,06138
372,05725
355,41571
292,59172
|139.831
149.526
166.671
177.825
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Fizik
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|40+1+0+0+0
40+1+0+1+0
40+1
40+1
|41
41
41
41
|346,57583
353,36002
318,13774
248,75825
|153.862
182.110
243.153
296.678
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Ebelik (Fakülte)
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|115+3+0+0+0
110+3+0+3+0
110+3
120+3
|118
116
113
123
|338,31208
356,97776
347,63280
290,42532
|168.983
175.185
180.211
182.163
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği
(KKTC UYRUKLU) (4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|1+0+0+0+0
—
—
—
|1
—
—
—
|335,91636
—
—
—
|173.591
—
—
—
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Biyoloji
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|70+2+0+0+0
90+3+0+3+0
90+3
90+3
|72
94
93
93
|333,05793
350,01060
332,07219
264,00424
|179.199
188.742
210.957
246.684
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Jeoloji Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|30+1+0+0+0
40+1+0+0+0
40+1
40+1
|31
41
41
28
|322,28558
332,88948
300,21860
Dolmadı
|202.978
226.815
292.887
Dolmadı
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Jeofizik Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|25+1+0+0+0
20+1+0+0+0
15+1
15+1
|26
21
14
7
|314,30918
324,85824
Dolmadı
Dolmadı
|223.023
247.547
Dolmadı
Dolmadı
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|20+1+0+0+0
20+1+0+0+0
20+1
20+1
|21
21
21
21
|313,46947
335,22004
310,72353
248,61362
|225.262
221.173
262.398
297.194
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Bitki Koruma
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|30+1+0+0+0
45+2+0+2+0
45+2
45+2
|31
49
47
47
|312,44686
328,20184
321,47684
266,03916
|228.037
238.682
234.956
240.760
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Astronomi ve Uzay Bilimleri
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|45+2+0+0+0
40+1+0+1+0
40+1
40+1
|47
42
41
41
|307,6506
331,11897
309,78088
243,17031
|241.576
231.248
264.972
317.738
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Odyoloji (Fakülte)
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|30+1+0+0+0
—
—
—
|31
—
—
—
|306,59456
—
—
—
|244.540
—
—
—
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Aktüerya Bilimleri
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|65+2+0+0+0
60+2+0+2+0
60+2
60+2
|67
62
62
62
|300,22431
309,35857
284,96842
226,27731
|264.252
294.203
344.615
378.326
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Yazılım Mühendisliği
(KKTC UYRUKLU) (4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|2+0+0+0+0
—
—
—
|2
—
—
—
|300,18793
—
—
—
|264.391
—
—
—
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Peyzaj Mimarlığı
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|40+1+0+0+0
75+2+0+2+0
75+2
75+2
|41
79
77
77
|293,87186
303,84258
291,24264
241,81556
|286.241
313.555
322.104
323.101
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|30+1+0+0+0
45+2+0+2+0
45+2
45+2
|31
49
47
47
|287,46106
299,05414
283,82589
231,98445
|310.444
331.225
348.911
363.462
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Ortez ve Protez
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|60+2+0+0+0
55+2+0+2+0
55+2
55+2
|62
58
57
57
|286,62675
307,24477
301,42345
252,62042
|313.855
301.451
289.213
282.871
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Bahçe Bitkileri
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|45+2+0+0+0
45+2+0+2+0
45+2
45+2
|47
49
47
47
|286,28382
297,32362
288,65398
238,01608
|315.311
337.909
331.401
338.872
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Su Ürünleri Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|30+1+0+0+0
30+1+0+1+0
30+1
30+1
|31
31
31
28
|282,55748
289,90384
268,30779
Dolmadı
|330.843
368.781
415.650
Dolmadı
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Tarla Bitkileri
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|45+2+0+0+0
45+2+0+2+0
45+2
45+2
|47
49
47
47
|279,55655
294,67551
283,87828
232,41409
|344.316
348.573
348.706
361.837
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|30+1+0+0+0
50+2+0+2+0
50+2
50+2
|31
54
52
14
|273,92486
283,36269
269,14688
Dolmadı
|371.500
398.554
411.638
Dolmadı
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Su Ürünleri Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|30+1+0+0+0
30+1+0+1+0
30+1
30+1
|31
32
31
6
|267,85929
277,46448
257,53710
Dolmadı
|404.590
428.135
473.007
Dolmadı
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Zootekni
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|40+1+0+0+0
45+2+0+2+0
45+2
45+2
|41
49
47
41
|267,32001
275,36785
266,33363
Dolmadı
|407.868
439.485
425.387
Dolmadı
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Tarımsal Yapılar ve Sulama
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|45+2+0+0+0
45+2+0+2+0
35+1
35+1
|47
49
36
1
|259,18153
269,13830
255,56876
Dolmadı
|459.415
474.819
484.809
Dolmadı
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Süt Teknolojisi
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|30+1+0+0+0
30+1+0+1+0
30+1
30+1
|31
32
31
—
|254,49589
262,46174
245,05994
Dolmadı
|494.024
517.034
557.123
Dolmadı
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Astronomi ve Uzay Bilimleri
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|1+0+0+0+0
1+0+0+0+0
—
—
|1
1
—
—
|252,88524
215,00530
—
—
|506.806
998.122
—
—
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Hukuk
(4 Yıllık)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|500+13+0+0+0
500+13+0+0+0
550+14
550+14
|513
513
564
564
|456,38332
471,29194
468,87573
412,36835
|3.225
3.242
4.387
5.124
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Psikoloji
(4 Yıllık)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|90+3+0+0+0
100+3+0+3+0
100+3
100+3
|93
106
103
103
|421,69086
436,70543
435,55468
370,36141
|15.694
9.831
14.281
25.412
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|40+1+0+0+0
30+1+0+1+0
30+1
30+1
|41
31
31
31
|405,8812
403,75886
396,01910
332,54632
|28.368
39.660
64.704
75.432
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(4 Yıllık)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|70+2+0+0+0
60+2+0+2+0
60+2
60+2
|72
64
62
62
|393,83311
407,49111
404,36907
347,12099
|41.748
34.526
50.092
52.076
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Politika ve Ekonomi
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|45+2+0+0+0
40+1+0+1+0
40+1
40+1
|47
41
41
41
|388,65164
391,19454
384,83457
327,90927
|48.656
59.867
86.858
84.284
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4 Yıllık)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|35+1+0+0+0
70+2+0+0+0
70+2
70+2
|36
72
72
72
|387,84864
397,86340
398,00605
345,59640
|49.802
48.483
61.072
54.315
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
(4 Yıllık)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|65+2+0+0+0
60+2+0+2+0
60+2
60+2
|67
63
62
62
|383,04291
390,14118
385,11264
326,61111
|56.924
61.763
86.281
86.757
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|50+2+0+0+0
60+2+0+0+0
60+2
60+2
|52
62
62
62
|379,38801
393,14017
390,42278
334,74755
|62.668
56.415
75.473
71.567
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|İktisat
(4 Yıllık)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|60+2+0+0+0
60+2+0+2+0
60+2
60+2
|62
62
62
62
|377,84574
378,52807
370,16603
310,10657
|65.242
85.198
120.279
123.849
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|70+2+0+0+0
60+2+0+2+0
60+2
60+2
|72
64
62
62
|376,82527
377,01628
369,62389
307,69219
|66.958
88.500
121.617
130.114
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Maliye
(4 Yıllık)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|70+2+0+0+0
60+2+0+2+0
60+2
60+2
|72
64
62
62
|365,09955
367,71607
364,41759
310,02227
|89.417
110.242
134.973
124.070
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi (Fakülte)
(4 Yıllık)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|30+1+0+0+0
60+2+0+2+0
55+2
65+2
|31
64
57
67
|347,52102
351,20596
349,16634
294,54520
|133.110
157.335
178.915
168.196
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
(4 Yıllık)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|65+2+0+0+0
60+2+0+2+0
60+2
60+2
|67
62
62
62
|343,38732
346,89167
338,26278
279,78783
|145.431
171.852
216.601
222.186
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Sosyoloji
(4 Yıllık)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|40+1+0+0+0
60+2+0+2+0
60+2
60+2
|41
64
62
62
|337,20067
341,97256
340,20108
281,41901
|165.213
189.672
209.435
215.690
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Felsefe
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|20+1+0+0+0
40+1+0+1+0
40+1
40+1
|21
42
41
41
|328,02609
330,79540
326,70158
270,27153
|199.801
236.156
263.879
264.763
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Arkeoloji
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|25+1+0+0+0
25+1+0+1+0
25+1
25+1
|26
27
26
26
|324,42762
335,57423
335,80190
276,49117
|215.201
215.275
225.915
235.968
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Sosyal Hizmet (Fakülte)
(4 Yıllık)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|85+3+0+0+0
80+2+0+2+0
80+2
80+2
|88
84
82
82
|322,99215
332,79056
331,60063
282,30462
|221.590
227.286
243.043
212.054
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte)
(4 Yıllık)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|75+2+0+0+0
70+2+0+2+0
70+2
80+2
|77
74
72
82
|319,6691
322,00988
317,55179
259,32276
|236.815
278.873
307.732
322.678
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Felsefe
(4 Yıllık)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|30+1+0+0+0
40+1+0+1+0
40+1
40+1
|31
42
41
41
|317,95871
325,99225
319,21844
258,02955
|245.177
258.972
299.372
330.289
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Bilgi ve Belge Yönetimi
(4 Yıllık)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|55+2+0+0+0
50+2+0+2+0
50+2
50+2
|57
54
52
52
|309,69527
313,17268
305,38729
245,66167
|289.555
327.415
375.563
411.082
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Tarım Ekonomisi
(4 Yıllık)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|45+2+0+0+0
50+2+0+2+0
50+2
50+2
|47
54
52
52
|306,24208
312,62804
313,36218
256,84412
|310.173
330.604
329.627
337.459
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Klasik Arkeoloji
(4 Yıllık)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|30+1+0+0+0
50+2+0+2+0
50+2
50+2
|31
54
52
52
|303,33311
295,93225
285,30351
228,60607
|328.017
441.880
517.706
539.779
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Antropoloji
(4 Yıllık)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|55+2+0+0+0
50+2+0+2+0
50+2
50+2
|57
54
52
52
|294,29731
298,48815
288,49714
231,83040
|389.781
423.258
492.408
518.123
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi
(4 Yıllık)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|75+2+0+0+0
70+2+0+2+0
70+2
70+2
|77
74
72
72
|294,04625
299,01232
291,10502
222,51445
|391.636
419.527
472.350
566.211
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Tarih Öncesi Arkeolojisi
(4 Yıllık)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|30+1+0+0+0
30+1+0+1+0
30+1
30+1
|31
32
31
16
|284,51914
282,46118
268,70730
Dolmadı
|466.719
550.571
668.043
Dolmadı
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi
(4 Yıllık)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|30+1+0+0+0
30+1+0+1+0
30+1
30+1
|31
32
31
14
|278,65476
278,24314
268,24323
Dolmadı
|518.211
588.033
672.692
Dolmadı
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım (Fakülte)
(4 Yıllık)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|45+2+0+0+0
40+1+0+1+0
40+1
40+1
|47
42
41
32
|277,32452
280,96908
272,30215
Dolmadı
|530.465
563.695
632.644
Dolmadı
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Sosyal Hizmet (Fakülte)
(Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|100+3+0+0+0
100+3+0+3+0
100+3
100+3
|103
106
103
95
|275,50254
282,79935
278,31587
Dolmadı
|547.668
547.580
577.050
Dolmadı
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim)
(4 Yıllık)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|200+5+0+0+0
400+10+0+10+0
400+10
400+10
|205
420
410
42
|273,89814
266,48317
253,99445
Dolmadı
|563.050
702.034
829.209
Dolmadı
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Elektronik Ticaret ve Yönetimi (Açıköğretim)
(4 Yıllık)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|1000+25+0+0+0
400+10+0+10+0
400+10
400+10
|1025
420
410
63
|215,94315
242,72430
240,76474
Dolmadı
|1.303.766
975.781
996.018
Dolmadı
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Antropoloji
(KKTC UYRUKLU) (4 Yıllık)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|1+0+0+0+0
—
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2024
2023
2022
2021
|45+2+0+0+0
80+2+0+0+0
80+2
80+2
|47
82
82
82
|459,23553
439,99908
429,46129
391,51374
|2.165
3.352
6.483
4.874
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Tarih
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2024
2023
2022
2021
|30+1+0+0+0
80+2+0+2+0
80+2
80+2
|31
84
82
82
|456,15342
422,57674
414,25832
360,65388
|2.523
7.857
12.692
17.314
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2024
2023
2022
2021
|50+2+0+0+0
70+2+0+0+0
70+2
70+2
|52
72
72
72
|436,18314
420,71153
414,93372
368,90614
|6.675
8.554
12.332
12.591
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|İlahiyat
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2024
2023
2022
2021
|30+1+0+0+0
20+1+0+1+0
20+1
20+1
|31
22
21
21
|417,83231
405,43421
409,25313
354,73366
|15.531
17.054
15.707
21.531
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2024
2023
2022
2021
|30+1+0+0+0
80+2+0+2+0
80+2
80+2
|31
84
82
82
|413,50593
381,23181
374,54999
320,51031
|18.699
42.608
54.850
64.789
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Radyo, Televizyon ve Sinema
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2024
2023
2022
2021
|70+2+0+0+0
65+2+0+2+0
65+2
65+2
|72
69
67
67
|409,7434
399,63637
397,29497
345,86604
|21.922
21.623
25.082
29.196
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Sanat Tarihi
(Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2024
2023
2022
2021
|30+1+0+0+0
100+3+0+3+0
100+3
100+3
|31
106
103
103
|406,90278
358,12580
342,75079
272,60101
|24.530
87.783
133.821
218.472
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Yeni Medya ve İletişim
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2024
2023
2022
2021
|30+1+0+0+0
—
—
—
|31
—
—
—
|406,87898
—
—
—
|24.555
—
—
—
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Gazetecilik
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2024
2023
2022
2021
|65+2+0+0+0
65+2+0+2+0
65+2
65+2
|67
69
67
67
|396,11739
382,85038
379,74382
330,04516
|36.719
40.300
46.429
48.734
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2024
2023
2022
2021
|40+1+0+0+0
60+2+0+0+0
60+2
60+2
|41
62
62
62
|394,21777
379,13000
374,87971
332,39205
|39.252
45.723
54.260
45.303
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2024
2023
2022
2021
|70+2+0+0+0
65+2+0+2+0
65+2
65+2
|72
69
67
67
|392,78981
375,40578
375,20845
325,31879
|41.231
51.745
53.694
56.196
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Sanat Tarihi
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2024
2023
2022
2021
|30+1+0+0+0
50+2+0+2+0
50+2
50+2
|31
54
52
52
|390,51467
362,35004
353,88410
292,88182
|44.608
77.590
99.933
136.130
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2024
2023
2022
2021
|150+4+0+0+0
200+5+0+5+0
200+5
198+5
|154
210
205
203
|384,40118
359,39583
363,94579
321,72780
|54.664
84.589
75.171
62.501
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Coğrafya
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2024
2023
2022
2021
|55+2+0+0+0
50+2+0+2+0
50+2
50+2
|57
54
52
52
|384,2478
372,22061
367,89236
316,81594
|54.960
57.251
66.973
72.162
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Coğrafya
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2024
2023
2022
2021
|45+2+0+0+0
40+1+0+1+0
40+1
40+1
|47
41
41
41
|382,2519
370,22119
366,68686
314,19017
|58.467
61.008
69.476
77.772
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|İlahiyat (M.T.O.K.)
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2024
2023
2022
2021
|15+0+0+0+0
22+0+0+1+0
22+0
22+0
|15
23
22
22
|377,70352
335,86617
336,60434
268,55408
|67.107
158.005
156.055
238.769
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Sümeroloji
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2024
2023
2022
2021
|20+1+0+0+0
20+1+0+1+0
20+1
20+1
|21
22
21
21
|357,43314
341,25014
326,32635
269,72443
|116.421
138.452
199.679
232.744
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Coğrafya
(İngilizce)KKTC Uyruklu (4 Yıllık)
|SÖZ
|2024
2023
2022
2021
|1+0+0+0+0
—
—
—
|1
—
—
—
|353,24226
—
—
—
|129.428
—
—
—
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2024
2023
2022
2021
|75+2+0+0+0
70+2+0+2+0
60+2
60+2
|77
74
62
62
|346,7289
331,49755
317,49459
258,91964
|151.300
175.706
244.214
291.986
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Halkbilimi
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2024
2023
2022
2021
|55+2+0+0+0
50+2+0+2+0
50+2
50+2
|57
54
52
52
|345,2569
330,47612
313,52012
256,93239
|156.526
179.982
266.671
304.216
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Radyo, Televizyon ve Sinema
(Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2024
2023
2022
2021
|100+3+0+0+0
100+3+0+3+0
100+3
100+3
|103
106
103
103
|322,80538
325,60623
310,37293
254,37883
|255.278
201.798
285.765
320.342
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Coğrafya
(Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2024
2023
2022
2021
|100+3+0+0+0
103+3+0+3+0
103+3
100+3
|103
109
106
103
|309,14008
307,24442
292,33473
237,08474
|333.578
301.118
410.711
444.904
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Gazetecilik
(Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2024
2023
2022
2021
|100+3+0+0+0
100+3+0+3+0
100+3
100+3
|103
106
103
103
|303,88662
309,81280
298,97713
243,76052
|368.286
285.347
361.244
393.452
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2024
2023
2022
2021
|100+3+0+0+0
100+3+0+3+0
100+3
100+3
|103
106
103
103
|289,98426
290,38427
285,86485
239,01748
|471.814
420.615
462.652
429.618
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Halkbilimi
(KKTC UYRUKLU) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2024
2023
2022
2021
|1+0+0+0+0
—
—
—
|1
—
—
—
|271,78947
—
—
—
|634.738
—
—
—
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|2024
2023
2022
2021
|70+2+0+0+0
70+2+0+2+0
70+2
70+2
|72
74
72
72
|452,51578
449,66282
438,78363
403,68715
|8.187
10.964
12.055
11.664
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|2024
2023
2022
2021
|65+2+0+0+0
60+2+0+2+0
60+2
60+2
|67
63
62
62
|440,57261
438,97300
426,55594
390,36712
|10.953
13.963
15.304
15.168
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Japon Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|DİL
|2024
2023
2022
2021
|50+2+0+0+0
50+2+0+2+0
50+2
50+2
|52
52
52
52
|439,16176
447,19347
441,88538
402,56027
|11.319
11.576
11.257
11.945
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Sinoloji
(4 Yıllık)
|DİL
|2024
2023
2022
2021
|30+1+0+0+0
30+1+0+1+0
30+1
30+1
|31
31
31
31
|435,16013
433,58406
427,69864
391,77858
|12.396
15.634
14.964
14.778
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|İspanyol Dili ve Edebiyatı
(İspanyolca) (4 Yıllık)
|DİL
|2024
2023
2022
2021
|45+2+0+0+0
45+2+0+2+0
45+2
45+2
|47
48
47
47
|433,37736
431,57252
415,83241
382,78950
|12.916
16.324
18.551
17.290
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Kore Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|DİL
|2024
2023
2022
2021
|45+2+0+0+0
40+1+0+1+0
40+1
40+1
|47
41
41
41
|425,73493
424,11549
417,55652
381,51989
|15.245
18.950
18.019
17.654
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Fransız Dili ve Edebiyatı
(Fransızca) (4 Yıllık)
|DİL
|2024
2023
2022
2021
|55+2+0+0+0
50+2+0+2+0
50+2
50+2
|57
53
52
52
|418,93291
418,94921
400,86691
365,27291
|17.495
20.826
23.556
22.587
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Dilbilimi
(4 Yıllık)
|DİL
|2024
2023
2022
2021
|50+2+0+0+0
50+2+0+2+0
50+2
50+2
|52
54
52
52
|417,72862
415,57700
401,07097
355,68075
|17.888
22.050
23.488
25.619
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık)
|DİL
|2024
2023
2022
2021
|100+3+0+0+0
100+3+0+3+0
100+3
100+3
|103
106
103
103
|416,20257
429,49299
423,05419
379,96134
|18.422
17.031
16.317
18.133
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Rus Dili ve Edebiyatı
(Rusça) (4 Yıllık)
|DİL
|2024
2023
2022
2021
|35+1+0+0+0
30+1+0+1+0
30+1
30+1
|36
32
31
31
|414,15646
416,87790
399,65820
371,45842
|19.099
21.591
23.941
20.692
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Alman Dili ve Edebiyatı
(Almanca) (4 Yıllık)
|DİL
|2024
2023
2022
2021
|55+2+0+0+0
50+2+0+2+0
50+2
50+2
|57
54
52
52
|412,84735
417,29874
396,45247
354,17108
|19.601
21.440
25.049
26.101
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|İtalyan Dili ve Edebiyatı
(İtalyanca) (4 Yıllık)
|DİL
|2024
2023
2022
2021
|55+2+0+0+0
50+2+0+2+0
50+2
50+2
|57
52
52
52
|410,93466
413,08542
393,18213
358,12621
|20.296
23.039
26.248
24.819
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Arap Dili ve Edebiyatı
(Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık)
|DİL
|2024
2023
2022
2021
|100+3+0+0+0
100+3+0+3+0
100+3
100+3
|103
106
103
103
|384,36278
413,55538
392,99845
358,41566
|31.013
22.863
26.302
24.735
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Latin Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|DİL
|2024
2023
2022
2021
|35+1+0+0+0
30+1+0+1+0
30+1
30+1
|36
31
31
31
|378,80119
378,90149
357,76575
308,40668
|33.527
37.246
39.301
40.762
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Rus Dili ve Edebiyatı
(Rusça) (Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık)
|DİL
|2024
2023
2022
2021
|100+3+0+0+0
100+3+0+3+0
100+3
100+3
|103
106
103
103
|374,17883
397,98782
379,04150
331,47312
|35.588
29.145
31.354
33.353
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Yunan Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|DİL
|2024
2023
2022
2021
|25+1+0+0+0
20+1+0+1+0
20+1
20+1
|26
21
21
21
|362,82811
365,00711
331,55954
279,43893
|40.824
43.357
49.554
50.180
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|DİL
|2024
2023
2022
2021
|40+1+0+0+0
35+1+0+1+0
35+1
35+1
|41
37
36
36
|362,23938
369,94216
335,98447
294,31848
|41.099
41.160
47.781
45.279
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Sinoloji
(Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık)
|DİL
|2024
2023
2022
2021
|100+3+0+0+0
100+3+0+3+0
100+3
100+3
|103
106
103
103
|359,76101
376,43428
347,59155
269,01595
|42.282
38.326
43.195
53.830
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Leh Dili ve Edebiyatı
(Lehçe) (4 Yıllık)
|DİL
|2024
2023
2022
2021
|30+1+0+0+0
30+1+0+1+0
30+1
30+1
|31
31
31
31
|352,16796
346,18176
323,34556
256,80601
|45.940
51.836
52.898
58.194
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|DİL
|2024
2023
2022
2021
|1+0+0+0+0
2+0+0+0+0
2+0
1+0
|1
2
2
1
|346,27778
268,63772
259,63250
259,05788
|48.814
91.934
80.632
57.365
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Yunan Dili ve Edebiyatı
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|DİL
|2024
2023
2022
2021
|1+0+0+0+0
1+0+0+0+0
—
—
|1
1
—
—
|330,13079
259,30777
—
—
|56.940
97.705
—
—
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Arap Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|DİL
|2024
2023
2022
2021
|60+2+0+0+0
60+2+0+2+0
60+2
60+2
|62
63
62
62
|323,98497
323,82910
303,75195
255,47313
|60.117
62.215
60.977
58.658
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Hungaroloji
(4 Yıllık)
|DİL
|2024
2023
2022
2021
|30+1+0+0+0
30+1+0+1+0
30+1
30+1
|31
32
31
30
|319,67566
309,61546
250,06445
Dolmadı
|62.273
69.426
85.352
Dolmadı
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Bulgar Dili ve Edebiyatı
(Bulgarca) (4 Yıllık)
|DİL
|2024
2023
2022
2021
|25+1+0+0+0
20+1+0+1+0
20+1
20+1
|26
21
21
20
|314,66983
322,25987
272,28510
Dolmadı
|64.979
62.994
74.663
Dolmadı
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Hititoloji
(4 Yıllık)
|DİL
|2024
2023
2022
2021
|24+1+0+0+0
24+1+0+1+0
20+1
20+1
|25
25
21
17
|311,71728
298,28621
282,69728
Dolmadı
|66.567
75.264
70.049
Dolmadı
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Kore Dili ve Edebiyatı
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|DİL
|2024
2023
2022
2021
|1+0+0+0+0
1+0+0+0+0
1+0
—
|1
1
1
—
|305,99936
313,50061
212,48234
—
|69.717
67.471
104.587
—
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Fars Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|DİL
|2024
2023
2022
2021
|50+2+0+0+0
50+2+0+2+0
50+2
50+2
|52
53
52
46
|297,56099
297,07092
247,70863
Dolmadı
|74.367
75.899
86.539
Dolmadı
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Hindoloji
(4 Yıllık)
|DİL
|2024
2023
2022
2021
|35+1+0+0+0
30+1+0+1+0
30+1
30+1
|36
31
31
7
|270,97631
267,47600
220,07168
Dolmadı
|90.098
92.624
100.810
Dolmadı
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Ermeni Dili ve Kültürü
(Ermenice) (4 Yıllık)
|DİL
|2024
2023
2022
2021
|25+1+0+0+0
20+1+0+1+0
20+1
20+1
|26
22
21
4
|256,3
269,33140
194,06039
Dolmadı
|99.511
91.515
113.307
Dolmadı
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Urdu Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|DİL
|2024
2023
2022
2021
|30+1+0+0+0
30+1+0+1+0
20+1
20+1
|31
32
21
1
|250,55209
238,13064
197,97103
Dolmadı
|103.431
111.291
111.576
Dolmadı
ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS BÖLÜMLERİ TABAN PUANLARI
|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan
Türü
|Yıl
|Kont.
|Yer.
|Taban
Puan
|Sıralama
|Ankara Üniversitesi Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulu (Devlet)
|Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|25
25
—
—
|25
25
—
—
|418,28299
423,17491
—
—
|143.466
131.890
—
—
|Ankara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Devlet)
|Anestezi
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|65
65
65
65
|65
65
65
65
|386,36216
379,84646
374,63675
320,95167
|236.323
266.819
275.333
258.370
|Ankara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|65
65
65
65
|65
65
65
65
|375,95601
373,40055
371,73949
322,07272
|277.380
295.111
287.441
254.018
|Ankara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|65
65
65
65
|65
65
65
65
|368,38484
360,06543
351,5571
303,22599
|311.422
363.342
385.999
341.494
|Ankara Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim)
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|125
125
123
120
|127
127
125
123
|355,61554
381,15099
359,17501
287,95839
|378.283
261.457
345.513
435.573
|Ankara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|65
65
65
65
|65
65
65
65
|355,57753
346,06732
337,4987
284,28515
|378.501
451.290
472.927
461.837
|Ankara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|60
60
60
60
|60
60
61
60
|354,78659
349,35788
339,07856
291,70897
|382.991
428.903
462.156
410.098
|Ankara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|60
60
60
60
|60
60
60
62
|349,70459
342,67263
321,22511
267,85637
|414.041
475.282
595.936
600.721
|Ankara Üniversitesi Elmadağ Meslek Yüksekokulu (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|65
65
65
65
|65
65
65
65
|343,22997
347,44712
337,80308
278,93866
|456.069
441.740
470.884
503.365
|Ankara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Devlet)
|Radyoterapi
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|60
60
60
60
|60
61
62
60
|338,13355
330,627
324,00194
276,27465
|494.719
570.133
573.012
525.258
|Ankara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Devlet)
|Eczane Hizmetleri
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|65
65
65
65
|67
66
66
65
|336,88625
330,42199
324,37007
277,27306
|504.190
571.842
570.088
516.796
|Ankara Üniversitesi 1. Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu (Devlet)
|Mekatronik
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|40
40
40
—
|40
40
40
—
|336,21913
329,42273
316,94905
—
|507.941
580.310
633.171
—
|Ankara Üniversitesi Kızılcahamam Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Devlet)
|Fizyoterapi
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|60
60
60
60
|62
61
61
61
|329,88669
328,5127
323,63258
276,33684
|561.649
588.250
576.018
524.749
|Ankara Üniversitesi Haymana Meslek Yüksekokulu (Devlet)
|Fizyoterapi
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|70
70
70
70
|70
71
72
71
|324,80885
319,47463
317,07743
271,28869
|607.367
671.207
632.003
568.878
|Ankara Üniversitesi Nallıhan Meslek Yüksekokulu (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|60
60
60
60
|62
60
62
62
|322,30509
319,93589
309,70794
257,74839
|631.454
666.774
700.471
704.399
|Ankara Üniversitesi Gama Meslek Yüksekokulu (Devlet)
|Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|65
65
65
60
|65
67
65
61
|319,31787
314,06876
311,65135
261,79489
|658.189
725.740
681.948
661.164
|Ankara Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Uzaktan Öğretim)
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|150
150
150
150
|151
150
153
154
|318,53125
326,38622
294,00204
246,14102
|667.721
606.749
867.686
839.707
|Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu (Devlet)
|Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|30
30
30
30
|30
30
31
31
|318,35985
309,98367
306,38499
257,49779
|671.137
768.864
733.416
707.248
|Ankara Üniversitesi Elmadağ Meslek Yüksekokulu (Devlet)
|Elektronik Teknolojisi
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|50
50
50
50
|50
51
50
52
|317,12088
309,13285
301,09715
249,453
|683.855
778.009
789.014
800.284
|Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|55
55
55
55
|55
57
57
57
|314,01993
306,88861
308,02633
257,92521
|717.163
802.895
717.020
702.431
|Ankara Üniversitesi 1. Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu (Devlet)
|Dijital Fabrika Teknolojileri
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|40
40
40
40
|40
41
41
40
|309,98677
300,71535
293,54544
239,65549
|757.069
874.073
872.911
915.701
|Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu (Devlet)
|Acil Durum ve Afet Yönetimi
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|70
70
70
70
|71
71
72
71
|309,67773
304,46567
298,2994
255,55372
|765.428
830.430
819.193
729.104
|Ankara Üniversitesi Elmadağ Meslek Yüksekokulu (Devlet)
|Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|80
—
—
—
|80
—
—
—
|309,16006
—
—
—
|771.524
—
—
—
|Ankara Üniversitesi Kızılcahamam Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Devlet)
|Podoloji
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|50
50
—
—
|52
51
—
—
|308,88972
298,2078
—
—
|774.671
904.145
—
—
|Ankara Üniversitesi Gama Meslek Yüksekokulu (Devlet)
|Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|65
65
65
60
|66
66
66
62
|307,95037
303,20314
296,35033
240,06807
|785.426
844.913
840.627
910.919
|Ankara Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Devlet)
|Bilgisayar Teknolojisi (Uzaktan Öğretim)
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|100
105
103
100
|103
107
105
103
|307,52875
312,40967
298,44283
238,68209
|790.460
743.070
817.652
926.944
|Ankara Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Devlet)
|Elektronik Teknolojisi (Uzaktan Öğretim)
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|155
155
154
150
|157
159
158
154
|307,37549
299,63145
284,78445
224,80985
|792.220
887.074
979.441
1.098.614
|Ankara Üniversitesi Kızılcahamam Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Devlet)
|İş ve Uğraşı Terapisi
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|50
50
—
—
|52
52
—
—
|305,84692
289,61744
—
—
|810.338
1.013.158
—
—
|Ankara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı (KKTC Uyruklu)
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|1
1
1
1
|1
1
1
0
|303,72818
291,02038
261,65601
—
|835.954
994.863
1.312.359
Dolmadı
|Ankara Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Devlet)
|Acil Durum ve Afet Yönetimi (Uzaktan Öğretim)
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|100
100
100
80
|103
102
103
82
|302,54952
310,48825
288,64502
246,58601
|850.524
763.429
931.321
834.372
|Ankara Üniversitesi Elmadağ Meslek Yüksekokulu (Devlet)
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|45
45
45
45
|47
47
47
47
|301,89588
281,03656
272,76125
223,86252
|853.888
1.129.722
1.142.890
1.111.333
|Ankara Üniversitesi Elmadağ Meslek Yüksekokulu (Devlet)
|Elektronik Haberleşme Teknolojisi
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|50
50
50
50
|52
52
52
52
|300,46923
292,87364
285,71565
234,24591
|869.843
970.751
967.565
979.000
|Ankara Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Devlet)
|Sosyal Güvenlik (Uzaktan Öğretim)
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|105
105
103
100
|108
108
106
103
|297,95271
282,77821
288,05833
244,74389
|909.204
1.105.517
938.467
856.228
|Ankara Üniversitesi Elmadağ Meslek Yüksekokulu (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|55
55
55
55
|56
57
57
57
|297,21509
282,46451
279,63451
234,49231
|919.051
1.109.855
1.046.946
976.000
|Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|90
90
90
90
|93
93
93
93
|294,34619
282,06342
274,88493
228,30554
|957.452
1.115.365
1.112.279
1.052.805
|Ankara Üniversitesi Haymana Meslek Yüksekokulu (Devlet)
|Yaşlı Bakımı
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|60
60
60
60
|60
62
62
62
|293,41633
279,41102
265,43646
220,14846
|967.509
1.152.788
1.252.487
1.161.410
|Ankara Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Devlet)
|Spor Yönetimi (Açıköğretim)
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|100
250
250
—
|103
257
257
—
|293,38556
272,57903
262,45952
—
|970.265
1.251.961
1.299.408
—
|Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu (Devlet)
|Moda Tasarımı
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|55
55
55
55
|56
57
57
57
|292,43834
284,68523
281,22597
225,63169
|983.116
1.079.249
1.025.703
1.087.781
|Ankara Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Devlet)
|İnternet ve Ağ Teknolojileri (Uzaktan Öğretim)
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|105
105
103
100
|105
108
106
103
|292,23969
295,35114
280,72497
225,72581
|985.945
939.596
1.032.446
1.086.437
|Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu (Devlet)
|Turist Rehberliği
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|65
65
65
65
|67
67
67
67
|291,61066
279,79797
264,79297
210,36104
|994.611
1.147.329
1.262.509
1.295.890
|Ankara Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık (Uzaktan Öğretim)
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|100
105
103
100
|102
108
106
103
|287,03715
285,54005
268,52645
220,08081
|1.059.147
1.067.585
1.205.326
1.162.312
|Ankara Üniversitesi Ayaş Meslek Yüksekokulu (Devlet)
|Sosyal Güvenlik
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|60
60
60
60
|62
62
62
62
|286,64056
275,0061
276,01328
232,55418
|1.064.823
1.215.936
1.096.737
999.555
|Ankara Üniversitesi Nallıhan Meslek Yüksekokulu (Devlet)
|Elektronik Teknolojisi
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|60
55
55
55
|62
57
56
57
|285,26776
274,87959
272,60896
218,14552
|1.084.753
1.217.753
1.145.022
1.188.142
|Ankara Üniversitesi Ayaş Meslek Yüksekokulu (Devlet)
|Özel Güvenlik ve Koruma
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|45
45
47
40
|47
46
49
41
|284,87152
276,71367
270,70708
222,83021
|1.090.537
1.191.525
1.172.718
1.125.179
|Ankara Üniversitesi Kalecik Meslek Yüksekokulu (Devlet)
|Gıda Teknolojisi
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|50
50
50
50
|52
52
52
52
|283,32475
267,56769
271,92965
224,04831
|1.113.327
1.327.958
1.154.835
1.108.801
|Ankara Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Devlet)
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Uzaktan Öğretim)
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|155
155
154
150
|159
159
158
154
|281,93906
269,93067
254,22757
201,49866
|1.134.012
1.291.735
1.437.290
1.430.192
|Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu (Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|75
75
75
75
|77
77
77
77
|281,66402
271,06457
261,86233
205,60531
|1.137.478
1.274.581
1.308.933
1.367.323
|Ankara Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği (Uzaktan Öğretim)
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|70
70
70
70
|72
72
72
72
|278,08913
277,24121
266,73802
216,45587
|1.191.995
1.183.999
1.232.545
1.210.580
|Ankara Üniversitesi Ayaş Meslek Yüksekokulu (Devlet)
|Coğrafi Bilgi Sistemleri
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|40
40
40
40
|41
41
41
41
|274,06613
264,91741
263,78352
200,82257
|1.254.060
1.369.078
1.278.321
1.440.757
|Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu (Devlet)
|Turizm ve Seyahat Hizmetleri
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|60
60
60
60
|62
62
62
62
|269,84601
262,43986
255,81475
194,96699
|1.321.081
1.408.163
1.409.791
1.526.210
|Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu (Devlet)
|Kuyumculuk ve Takı Tasarımı
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|40
40
40
40
|41
41
41
41
|269,3578
256,50062
246,59935
193,53609
|1.328.936
1.504.557
1.576.231
1.544.515
|Ankara Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Öğretim)
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|155
155
154
150
|158
158
158
154
|269,01464
273,34032
261,44408
210,98879
|1.334.436
1.240.628
1.315.764
1.286.701
|Ankara Üniversitesi Kalecik Meslek Yüksekokulu (Devlet)
|Bitki Koruma
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|30
40
40
35
|31
41
41
36
|268,652
258,39067
256,72318
211,72827
|1.340.347
1.473.639
1.394.161
1.276.060
|Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu (Devlet)
|Ayakkabı Tasarım ve Üretimi
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|20
20
20
20
|21
21
21
21
|265,06636
257,62485
247,41774
186,12012
|1.398.296
1.486.116
1.560.491
1.606.056
|Ankara Üniversitesi Kalecik Meslek Yüksekokulu (Devlet)
|Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|40
40
40
30
|41
41
41
31
|262,25314
257,14559
245,32359
191,10428
|1.444.450
1.494.072
1.600.544
1.571.386
|Ankara Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Devlet)
|Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim)
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|1000
1000
1000
—
|1025
1025
1025
—
|259,76335
262,01443
253,86084
—
|1.485.928
1.414.873
1.443.552
—
|Ankara Üniversitesi Kalecik Meslek Yüksekokulu (Devlet)
|Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|50
50
50
45
|52
52
52
47
|253,17189
246,26024
239,134
194,90088
|1.597.903
1.679.194
1.723.352
1.527.026
|Ankara Üniversitesi Kalecik Meslek Yüksekokulu (Devlet)
|Bahçe Tarımı
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|50
50
50
50
|52
52
52
52
|250,42425
244,56472
238,98848
177,79431
|1.645.198
1.709.145
1.726.339
1.620.269
|Ankara Üniversitesi Kalecik Meslek Yüksekokulu (Devlet)
|Bağcılık ve Bağ Ürünleri Teknolojisi
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|35
30
—
—
|36
31
—
—
|248,1468
237,24274
—
—
|1.684.936
1.842.081
—
—
|Ankara Üniversitesi Bala Meslek Yüksekokulu (Devlet)
|Süt ve Besi Hayvancılığı
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|30
30
—
—
|31
30
—
—
|246,74293
237,50024
—
—
|1.709.681
1.837.228
—
—
|Ankara Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Devlet)
|Bilgi Yönetimi (Açıköğretim)
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|1000
250
250
—
|1025
256
257
—
|240,08595
264,73502
257,00326
—
|1.827.943
1.371.874
1.389.365
—
|Ankara Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Devlet)
|Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim)
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|3000
2000
—
—
|3074
2050
—
—
|239,56373
255,61809
—
—
|1.837.234
1.519.259
—
—
|Ankara Üniversitesi Ayaş Meslek Yüksekokulu (Devlet)
|Sosyal Güvenlik (KKTC Uyruklu)
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|1
1
—
—
|0
0
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—