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Ankara Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları 2025: AÜ 2 ve 4 yıllık bölümler kaç puanla alıyor?

2025 tercih dönemi yaklaşmasıyla gözler Türkiye'nin köklü eğitim kurumlarından biri olan Ankara Üniversitesi'ne çevrildi. Başkentte üniversite okumak isteyenler Ankara Üniversitesi'nin 2025 yılı önlisans ve lisans programlarına ait taban puanları ve başarı sıralamaları araştırılıyor. Hangi bölümün kaç puanla öğrenci aldığı merak ediliyor. İşte Ankara Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.08.2025 20:08 Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 20:08
Ankara Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları 2025: AÜ 2 ve 4 yıllık bölümler kaç puanla alıyor?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından, adaylar tercih sürecinde en güncel puan verilerini araştırıyor. Türkiye'nin prestijli devlet üniversitelerinden biri olan Ankara Üniversitesi'nin önlisans ve lisans bölümlerine ait güncel taban puanları merak konusu ediliyor. İşte Ankara Üniversitesi 2-4 yıllık bölümlerin taban-tavan puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan detayları…

Ankara Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları 2025: AÜ 2 ve 4 yıllık bölümler kaç puanla alıyor?

TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI

2025 YKS tercih kılavuzu 30 Temmuz 2025 Çarşamba günü itibarıyla erişime açıldı. 2025 kontenjan bilgileri, YÖK ve ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzlarda detaylı şekilde yer alıyor. Öğrenciler, tüm üniversitelerin bölümlerine ait kontenjan sayılarını ve buna göre değişen taban puanları ulaşabilecek. Tercih yapacak adayların, kendi yerleştirme puanı ve başarı sıralamalarını göz önünde bulundurarak, bu verileri dikkatle incelemeleri ve tercihlerini bilinçli bir şekilde yapmaları gerekiyor.

YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

Ankara Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları 2025: AÜ 2 ve 4 yıllık bölümler kaç puanla alıyor?

ANKARA ÜNİVERSİTESİ LİSANS BÖLÜMLERİ TABAN PUANLARI

Üniversite Adı Bölüm Adı Puan
Türü		 Yıl Kont. Yer. Taban
Puan		 Sıralama
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Tıp
(İngilizce) (6 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 65+2+0+0+0
60+2+0+0+0
60+2
60+2		 67
62
62
62		 526,9789
535,75221
530,28888
487,04137		 2.826
2.449
3.042
2.750
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Tıp
(6 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 335+9+0+0+0
320+8+0+0+0
320+8
320+8		 344
328
328
328		 523,29917
531,86301
525,98498
479,60367		 3.577
3.533
4.353
3.761
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 80+2+0+0+0
75+2+0+0+0
75+2
70+2		 82
77
77
72		 492,56822
514,64455
509,55009
433,77652		 13.485
10.400
11.746
19.854
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Diş Hekimliği
(5 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 140+4+0+0+0
140+4+0+0+0
140+4
140+4		 144
144
144
144		 477,38687
495,69718
493,28178
428,85111		 21.103
21.423
21.968
22.802
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Diş Hekimliği
(İngilizce) (5 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 30+1+0+0+0
30+1+0+0+0
30+1
30+1		 31
31
31
31		 475,30678
494,32931
491,39741
427,58463		 22.233
22.314
23.309
23.593
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 30+1+0+0+0
25+1+0+0+0
25+1
 31
26
26
 474,56124
500,62803
489,73730
 22.669
18.220
24.481
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Bilgisayar Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 85+3+0+0+0
80+2+0+0+0
80+2
80+2		 88
82
82
82		 466,22625
496,43475
487,33685
408,86970		 27.586
20.929
26.213
36.382
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 80+2+0+0+0
80+2+0+0+0
80+2
80+2		 82
82
82
82		 461,6179
487,92874
479,82630
407,18464		 30.608
26.677
31.889
37.729
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Yazılım Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 65+2+0+0+0
40+1+0+0+0
25+1
 67
41
26
 454,63093
489,34316
477,77924
 35.288
25.681
33.483
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Eczacılık
(İngilizce) (5 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 30+1+0+0+0
60+2+0+0+0
60+2
60+2		 31
62
62
62		 449,3891
467,28225
466,45064
406,76152		 39.027
42.863
42.622
38.048
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Eczacılık
(5 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 80+2+0+0+0
120+3+0+0+0
120+3
140+4		 82
123
123
144		 445,65644
467,13329
468,66419
407,25772		 41.800
42.983
40.771
37.663
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Veterinerlik
(İngilizce) (5 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 65+2+0+0+0
60+2+0+2+0
60+2
60+2		 67
62
62
62		 425,7777
455,36476
458,45818
395,19103		 57.953
53.240
49.281
47.571
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Kimya Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 75+2+0+0+0
100+3+0+0+0
100+3
100+3		 77
103
103
103		 424,53742
442,60281
423,88247
344,99352		 59.071
65.015
80.884
97.856
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Bilgisayar Bilimleri
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 35+1+0+0+0
30+1+0+1+0

 36
32

 416,11137
434,27772

 66.547
72.896
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (UOLP-Azerbaycan Teknik Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 5+0+0+0+0
5+0+0+0+0
5+0
 5
5
5
 415,39373
428,96009
386,60137
 67.259
78.262
121.938
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Veterinerlik
(5 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 170+5+0+0+0
165+5+0+5+0
165+5
165+5		 175
175
170
170		 412,8266
441,32151
443,83492
385,72823		 69.737
66.274
62.045
55.676
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte)
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 180+5+0+0+0
180+5+0+5+0
180+5
180+5		 185
190
185
185		 400,29015
419,66053
412,90311
354,19593		 82.341
87.900
92.100
87.196
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 İstatistik
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 65+2+0+0+0
60+2+0+2+0
60+2
60+2		 67
63
62
62		 399,27758
408,39254
353,22219
265,13488		 83.408
100.576
170.444
243.431
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Kimya
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 20+1+0+0+0
20+1+0+1+0
20+1
20+1		 21
21
21
21		 397,88222
421,82904
406,75930
324,37199		 84.865
85.725
98.682
124.244
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Biyomedikal Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 65+2+0+0+0
65+2+0+0+0
65+2
65+2		 67
67
67
67		 395,13178
421,33324
411,04777
344,21383		 87.796
86.240
94.091
98.785
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Fizik Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 55+2+0+0+0
50+2+0+0+0
50+2
50+2		 57
52
52
52		 386,64728
398,07218
360,80253
282,78935		 97.366
113.090
157.858
198.724
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 30+1+0+0+0
70+2+0+2+0
70+2
80+2		 31
74
72
82		 381,76091
397,34944
402,58412
350,13425		 103.109
114.042
103.177
91.761
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Biyoloji
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 30+1+0+0+0
30+1+0+1+0
30+1
30+1		 31
31
31
31		 381,14446
428,52786
413,12376
339,08143		 103.884
78.711
91.878
104.929
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Matematik
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 60+2+0+0+0
60+2+0+2+0
60+2
60+2		 62
62
62
62		 380,78086
408,36895
379,92907
299,43691		 104.356
100.605
130.401
164.571
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Matematik
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 60+2+0+0+0
60+2+0+2+0
60+2
60+2		 62
62
62
62		 380,23011
413,68374
392,53581
313,92825		 105.009
94.439
114.723
139.741
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Fizik Mühendisliği
(İngilizce)KKTC Uyruklu (4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 1+0+0+0+0


 1


 375,14596


 111.320
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Veterinerlik
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (5 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 1+0+0+0+0
3+0+0+0+0
2+0
2+0		 1
3
2
 372,25059
237,99619
382,62510
Dolmadı		 115.029
723.066
126.882
Dolmadı
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 İnşaat Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 35+1+0+0+0
35+1+0+0+0
35+1
 36
36
36
 360,70197
369,50856
345,78229
 131.156
153.642
183.552
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Kimya
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 60+2+0+0+0
60+2+0+2+0
60+2
60+2		 62
62
62
62		 355,32431
368,34304
333,06081
260,10786		 139.387
155.503
208.766
258.444
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Gıda Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 60+2+0+0+0
90+3+0+0+0
90+3
90+3		 62
93
93
93		 355,06138
372,05725
355,41571
292,59172		 139.831
149.526
166.671
177.825
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Fizik
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 40+1+0+0+0
40+1+0+1+0
40+1
40+1		 41
41
41
41		 346,57583
353,36002
318,13774
248,75825		 153.862
182.110
243.153
296.678
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Ebelik (Fakülte)
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 115+3+0+0+0
110+3+0+3+0
110+3
120+3		 118
116
113
123		 338,31208
356,97776
347,63280
290,42532		 168.983
175.185
180.211
182.163
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 İnşaat Mühendisliği
(KKTC UYRUKLU) (4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 1+0+0+0+0


 1


 335,91636


 173.591
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Biyoloji
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 70+2+0+0+0
90+3+0+3+0
90+3
90+3		 72
94
93
93		 333,05793
350,01060
332,07219
264,00424		 179.199
188.742
210.957
246.684
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Jeoloji Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 30+1+0+0+0
40+1+0+0+0
40+1
40+1		 31
41
41
28		 322,28558
332,88948
300,21860
Dolmadı		 202.978
226.815
292.887
Dolmadı
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Jeofizik Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 25+1+0+0+0
20+1+0+0+0
15+1
15+1		 26
21
14
7		 314,30918
324,85824
Dolmadı
Dolmadı		 223.023
247.547
Dolmadı
Dolmadı
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 20+1+0+0+0
20+1+0+0+0
20+1
20+1		 21
21
21
21		 313,46947
335,22004
310,72353
248,61362		 225.262
221.173
262.398
297.194
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Bitki Koruma
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 30+1+0+0+0
45+2+0+2+0
45+2
45+2		 31
49
47
47		 312,44686
328,20184
321,47684
266,03916		 228.037
238.682
234.956
240.760
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Astronomi ve Uzay Bilimleri
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 45+2+0+0+0
40+1+0+1+0
40+1
40+1		 47
42
41
41		 307,6506
331,11897
309,78088
243,17031		 241.576
231.248
264.972
317.738
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Odyoloji (Fakülte)
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 30+1+0+0+0


 31


 306,59456


 244.540
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Aktüerya Bilimleri
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 65+2+0+0+0
60+2+0+2+0
60+2
60+2		 67
62
62
62		 300,22431
309,35857
284,96842
226,27731		 264.252
294.203
344.615
378.326
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Yazılım Mühendisliği
(KKTC UYRUKLU) (4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 2+0+0+0+0


 2


 300,18793


 264.391
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Peyzaj Mimarlığı
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 40+1+0+0+0
75+2+0+2+0
75+2
75+2		 41
79
77
77		 293,87186
303,84258
291,24264
241,81556		 286.241
313.555
322.104
323.101
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 30+1+0+0+0
45+2+0+2+0
45+2
45+2		 31
49
47
47		 287,46106
299,05414
283,82589
231,98445		 310.444
331.225
348.911
363.462
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Ortez ve Protez
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 60+2+0+0+0
55+2+0+2+0
55+2
55+2		 62
58
57
57		 286,62675
307,24477
301,42345
252,62042		 313.855
301.451
289.213
282.871
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Bahçe Bitkileri
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 45+2+0+0+0
45+2+0+2+0
45+2
45+2		 47
49
47
47		 286,28382
297,32362
288,65398
238,01608		 315.311
337.909
331.401
338.872
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Su Ürünleri Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 30+1+0+0+0
30+1+0+1+0
30+1
30+1		 31
31
31
28		 282,55748
289,90384
268,30779
Dolmadı		 330.843
368.781
415.650
Dolmadı
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Tarla Bitkileri
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 45+2+0+0+0
45+2+0+2+0
45+2
45+2		 47
49
47
47		 279,55655
294,67551
283,87828
232,41409		 344.316
348.573
348.706
361.837
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 30+1+0+0+0
50+2+0+2+0
50+2
50+2		 31
54
52
14		 273,92486
283,36269
269,14688
Dolmadı		 371.500
398.554
411.638
Dolmadı
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Su Ürünleri Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 30+1+0+0+0
30+1+0+1+0
30+1
30+1		 31
32
31
6		 267,85929
277,46448
257,53710
Dolmadı		 404.590
428.135
473.007
Dolmadı
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Zootekni
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 40+1+0+0+0
45+2+0+2+0
45+2
45+2		 41
49
47
41		 267,32001
275,36785
266,33363
Dolmadı		 407.868
439.485
425.387
Dolmadı
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Tarımsal Yapılar ve Sulama
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 45+2+0+0+0
45+2+0+2+0
35+1
35+1		 47
49
36
1		 259,18153
269,13830
255,56876
Dolmadı		 459.415
474.819
484.809
Dolmadı
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Süt Teknolojisi
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 30+1+0+0+0
30+1+0+1+0
30+1
30+1		 31
32
31
 254,49589
262,46174
245,05994
Dolmadı		 494.024
517.034
557.123
Dolmadı
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Astronomi ve Uzay Bilimleri
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 1+0+0+0+0
1+0+0+0+0

 1
1

 252,88524
215,00530

 506.806
998.122
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Hukuk
(4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 500+13+0+0+0
500+13+0+0+0
550+14
550+14		 513
513
564
564		 456,38332
471,29194
468,87573
412,36835		 3.225
3.242
4.387
5.124
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Psikoloji
(4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 90+3+0+0+0
100+3+0+3+0
100+3
100+3		 93
106
103
103		 421,69086
436,70543
435,55468
370,36141		 15.694
9.831
14.281
25.412
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 40+1+0+0+0
30+1+0+1+0
30+1
30+1		 41
31
31
31		 405,8812
403,75886
396,01910
332,54632		 28.368
39.660
64.704
75.432
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 70+2+0+0+0
60+2+0+2+0
60+2
60+2		 72
64
62
62		 393,83311
407,49111
404,36907
347,12099		 41.748
34.526
50.092
52.076
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Politika ve Ekonomi
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 45+2+0+0+0
40+1+0+1+0
40+1
40+1		 47
41
41
41		 388,65164
391,19454
384,83457
327,90927		 48.656
59.867
86.858
84.284
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 35+1+0+0+0
70+2+0+0+0
70+2
70+2		 36
72
72
72		 387,84864
397,86340
398,00605
345,59640		 49.802
48.483
61.072
54.315
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Uluslararası İlişkiler
(4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 65+2+0+0+0
60+2+0+2+0
60+2
60+2		 67
63
62
62		 383,04291
390,14118
385,11264
326,61111		 56.924
61.763
86.281
86.757
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 50+2+0+0+0
60+2+0+0+0
60+2
60+2		 52
62
62
62		 379,38801
393,14017
390,42278
334,74755		 62.668
56.415
75.473
71.567
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 İktisat
(4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 60+2+0+0+0
60+2+0+2+0
60+2
60+2		 62
62
62
62		 377,84574
378,52807
370,16603
310,10657		 65.242
85.198
120.279
123.849
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 70+2+0+0+0
60+2+0+2+0
60+2
60+2		 72
64
62
62		 376,82527
377,01628
369,62389
307,69219		 66.958
88.500
121.617
130.114
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Maliye
(4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 70+2+0+0+0
60+2+0+2+0
60+2
60+2		 72
64
62
62		 365,09955
367,71607
364,41759
310,02227		 89.417
110.242
134.973
124.070
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi (Fakülte)
(4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 30+1+0+0+0
60+2+0+2+0
55+2
65+2		 31
64
57
67		 347,52102
351,20596
349,16634
294,54520		 133.110
157.335
178.915
168.196
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
(4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 65+2+0+0+0
60+2+0+2+0
60+2
60+2		 67
62
62
62		 343,38732
346,89167
338,26278
279,78783		 145.431
171.852
216.601
222.186
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Sosyoloji
(4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 40+1+0+0+0
60+2+0+2+0
60+2
60+2		 41
64
62
62		 337,20067
341,97256
340,20108
281,41901		 165.213
189.672
209.435
215.690
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Felsefe
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 20+1+0+0+0
40+1+0+1+0
40+1
40+1		 21
42
41
41		 328,02609
330,79540
326,70158
270,27153		 199.801
236.156
263.879
264.763
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Arkeoloji
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 25+1+0+0+0
25+1+0+1+0
25+1
25+1		 26
27
26
26		 324,42762
335,57423
335,80190
276,49117		 215.201
215.275
225.915
235.968
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Sosyal Hizmet (Fakülte)
(4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 85+3+0+0+0
80+2+0+2+0
80+2
80+2		 88
84
82
82		 322,99215
332,79056
331,60063
282,30462		 221.590
227.286
243.043
212.054
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Sağlık Yönetimi (Fakülte)
(4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 75+2+0+0+0
70+2+0+2+0
70+2
80+2		 77
74
72
82		 319,6691
322,00988
317,55179
259,32276		 236.815
278.873
307.732
322.678
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Felsefe
(4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 30+1+0+0+0
40+1+0+1+0
40+1
40+1		 31
42
41
41		 317,95871
325,99225
319,21844
258,02955		 245.177
258.972
299.372
330.289
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Bilgi ve Belge Yönetimi
(4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 55+2+0+0+0
50+2+0+2+0
50+2
50+2		 57
54
52
52		 309,69527
313,17268
305,38729
245,66167		 289.555
327.415
375.563
411.082
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Tarım Ekonomisi
(4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 45+2+0+0+0
50+2+0+2+0
50+2
50+2		 47
54
52
52		 306,24208
312,62804
313,36218
256,84412		 310.173
330.604
329.627
337.459
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Klasik Arkeoloji
(4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 30+1+0+0+0
50+2+0+2+0
50+2
50+2		 31
54
52
52		 303,33311
295,93225
285,30351
228,60607		 328.017
441.880
517.706
539.779
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Antropoloji
(4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 55+2+0+0+0
50+2+0+2+0
50+2
50+2		 57
54
52
52		 294,29731
298,48815
288,49714
231,83040		 389.781
423.258
492.408
518.123
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi
(4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 75+2+0+0+0
70+2+0+2+0
70+2
70+2		 77
74
72
72		 294,04625
299,01232
291,10502
222,51445		 391.636
419.527
472.350
566.211
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Tarih Öncesi Arkeolojisi
(4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 30+1+0+0+0
30+1+0+1+0
30+1
30+1		 31
32
31
16		 284,51914
282,46118
268,70730
Dolmadı		 466.719
550.571
668.043
Dolmadı
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi
(4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 30+1+0+0+0
30+1+0+1+0
30+1
30+1		 31
32
31
14		 278,65476
278,24314
268,24323
Dolmadı		 518.211
588.033
672.692
Dolmadı
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım (Fakülte)
(4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 45+2+0+0+0
40+1+0+1+0
40+1
40+1		 47
42
41
32		 277,32452
280,96908
272,30215
Dolmadı		 530.465
563.695
632.644
Dolmadı
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Sosyal Hizmet (Fakülte)
(Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 100+3+0+0+0
100+3+0+3+0
100+3
100+3		 103
106
103
95		 275,50254
282,79935
278,31587
Dolmadı		 547.668
547.580
577.050
Dolmadı
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim)
(4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 200+5+0+0+0
400+10+0+10+0
400+10
400+10		 205
420
410
42		 273,89814
266,48317
253,99445
Dolmadı		 563.050
702.034
829.209
Dolmadı
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Elektronik Ticaret ve Yönetimi (Açıköğretim)
(4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 1000+25+0+0+0
400+10+0+10+0
400+10
400+10		 1025
420
410
63		 215,94315
242,72430
240,76474
Dolmadı		 1.303.766
975.781
996.018
Dolmadı
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Antropoloji
(KKTC UYRUKLU) (4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 1+0+0+0+0


Dolmadı


 Dolmadı
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2024
2023
2022
2021		 45+2+0+0+0
80+2+0+0+0
80+2
80+2		 47
82
82
82		 459,23553
439,99908
429,46129
391,51374		 2.165
3.352
6.483
4.874
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Tarih
(4 Yıllık)		 SÖZ 2024
2023
2022
2021		 30+1+0+0+0
80+2+0+2+0
80+2
80+2		 31
84
82
82		 456,15342
422,57674
414,25832
360,65388		 2.523
7.857
12.692
17.314
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2024
2023
2022
2021		 50+2+0+0+0
70+2+0+0+0
70+2
70+2		 52
72
72
72		 436,18314
420,71153
414,93372
368,90614		 6.675
8.554
12.332
12.591
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 İlahiyat
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SÖZ 2024
2023
2022
2021		 30+1+0+0+0
20+1+0+1+0
20+1
20+1		 31
22
21
21		 417,83231
405,43421
409,25313
354,73366		 15.531
17.054
15.707
21.531
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Türk Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 SÖZ 2024
2023
2022
2021		 30+1+0+0+0
80+2+0+2+0
80+2
80+2		 31
84
82
82		 413,50593
381,23181
374,54999
320,51031		 18.699
42.608
54.850
64.789
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Radyo, Televizyon ve Sinema
(4 Yıllık)		 SÖZ 2024
2023
2022
2021		 70+2+0+0+0
65+2+0+2+0
65+2
65+2		 72
69
67
67		 409,7434
399,63637
397,29497
345,86604		 21.922
21.623
25.082
29.196
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Sanat Tarihi
(Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık)		 SÖZ 2024
2023
2022
2021		 30+1+0+0+0
100+3+0+3+0
100+3
100+3		 31
106
103
103		 406,90278
358,12580
342,75079
272,60101		 24.530
87.783
133.821
218.472
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Yeni Medya ve İletişim
(4 Yıllık)		 SÖZ 2024
2023
2022
2021		 30+1+0+0+0


 31


 406,87898


 24.555
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Gazetecilik
(4 Yıllık)		 SÖZ 2024
2023
2022
2021		 65+2+0+0+0
65+2+0+2+0
65+2
65+2		 67
69
67
67		 396,11739
382,85038
379,74382
330,04516		 36.719
40.300
46.429
48.734
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2024
2023
2022
2021		 40+1+0+0+0
60+2+0+0+0
60+2
60+2		 41
62
62
62		 394,21777
379,13000
374,87971
332,39205		 39.252
45.723
54.260
45.303
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(4 Yıllık)		 SÖZ 2024
2023
2022
2021		 70+2+0+0+0
65+2+0+2+0
65+2
65+2		 72
69
67
67		 392,78981
375,40578
375,20845
325,31879		 41.231
51.745
53.694
56.196
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Sanat Tarihi
(4 Yıllık)		 SÖZ 2024
2023
2022
2021		 30+1+0+0+0
50+2+0+2+0
50+2
50+2		 31
54
52
52		 390,51467
362,35004
353,88410
292,88182		 44.608
77.590
99.933
136.130
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 2024
2023
2022
2021		 150+4+0+0+0
200+5+0+5+0
200+5
198+5		 154
210
205
203		 384,40118
359,39583
363,94579
321,72780		 54.664
84.589
75.171
62.501
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Coğrafya
(4 Yıllık)		 SÖZ 2024
2023
2022
2021		 55+2+0+0+0
50+2+0+2+0
50+2
50+2		 57
54
52
52		 384,2478
372,22061
367,89236
316,81594		 54.960
57.251
66.973
72.162
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Coğrafya
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SÖZ 2024
2023
2022
2021		 45+2+0+0+0
40+1+0+1+0
40+1
40+1		 47
41
41
41		 382,2519
370,22119
366,68686
314,19017		 58.467
61.008
69.476
77.772
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 İlahiyat (M.T.O.K.)
(4 Yıllık)		 SÖZ 2024
2023
2022
2021		 15+0+0+0+0
22+0+0+1+0
22+0
22+0		 15
23
22
22		 377,70352
335,86617
336,60434
268,55408		 67.107
158.005
156.055
238.769
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Sümeroloji
(4 Yıllık)		 SÖZ 2024
2023
2022
2021		 20+1+0+0+0
20+1+0+1+0
20+1
20+1		 21
22
21
21		 357,43314
341,25014
326,32635
269,72443		 116.421
138.452
199.679
232.744
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Coğrafya
(İngilizce)KKTC Uyruklu (4 Yıllık)		 SÖZ 2024
2023
2022
2021		 1+0+0+0+0


 1


 353,24226


 129.428
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 2024
2023
2022
2021		 75+2+0+0+0
70+2+0+2+0
60+2
60+2		 77
74
62
62		 346,7289
331,49755
317,49459
258,91964		 151.300
175.706
244.214
291.986
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Halkbilimi
(4 Yıllık)		 SÖZ 2024
2023
2022
2021		 55+2+0+0+0
50+2+0+2+0
50+2
50+2		 57
54
52
52		 345,2569
330,47612
313,52012
256,93239		 156.526
179.982
266.671
304.216
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Radyo, Televizyon ve Sinema
(Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık)		 SÖZ 2024
2023
2022
2021		 100+3+0+0+0
100+3+0+3+0
100+3
100+3		 103
106
103
103		 322,80538
325,60623
310,37293
254,37883		 255.278
201.798
285.765
320.342
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Coğrafya
(Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık)		 SÖZ 2024
2023
2022
2021		 100+3+0+0+0
103+3+0+3+0
103+3
100+3		 103
109
106
103		 309,14008
307,24442
292,33473
237,08474		 333.578
301.118
410.711
444.904
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Gazetecilik
(Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık)		 SÖZ 2024
2023
2022
2021		 100+3+0+0+0
100+3+0+3+0
100+3
100+3		 103
106
103
103		 303,88662
309,81280
298,97713
243,76052		 368.286
285.347
361.244
393.452
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık)		 SÖZ 2024
2023
2022
2021		 100+3+0+0+0
100+3+0+3+0
100+3
100+3		 103
106
103
103		 289,98426
290,38427
285,86485
239,01748		 471.814
420.615
462.652
429.618
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Halkbilimi
(KKTC UYRUKLU) (4 Yıllık)		 SÖZ 2024
2023
2022
2021		 1+0+0+0+0


 1


 271,78947


 634.738
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 2024
2023
2022
2021		 70+2+0+0+0
70+2+0+2+0
70+2
70+2		 72
74
72
72		 452,51578
449,66282
438,78363
403,68715		 8.187
10.964
12.055
11.664
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 2024
2023
2022
2021		 65+2+0+0+0
60+2+0+2+0
60+2
60+2		 67
63
62
62		 440,57261
438,97300
426,55594
390,36712		 10.953
13.963
15.304
15.168
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Japon Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 DİL 2024
2023
2022
2021		 50+2+0+0+0
50+2+0+2+0
50+2
50+2		 52
52
52
52		 439,16176
447,19347
441,88538
402,56027		 11.319
11.576
11.257
11.945
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Sinoloji
(4 Yıllık)		 DİL 2024
2023
2022
2021		 30+1+0+0+0
30+1+0+1+0
30+1
30+1		 31
31
31
31		 435,16013
433,58406
427,69864
391,77858		 12.396
15.634
14.964
14.778
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 İspanyol Dili ve Edebiyatı
(İspanyolca) (4 Yıllık)		 DİL 2024
2023
2022
2021		 45+2+0+0+0
45+2+0+2+0
45+2
45+2		 47
48
47
47		 433,37736
431,57252
415,83241
382,78950		 12.916
16.324
18.551
17.290
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Kore Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 DİL 2024
2023
2022
2021		 45+2+0+0+0
40+1+0+1+0
40+1
40+1		 47
41
41
41		 425,73493
424,11549
417,55652
381,51989		 15.245
18.950
18.019
17.654
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Fransız Dili ve Edebiyatı
(Fransızca) (4 Yıllık)		 DİL 2024
2023
2022
2021		 55+2+0+0+0
50+2+0+2+0
50+2
50+2		 57
53
52
52		 418,93291
418,94921
400,86691
365,27291		 17.495
20.826
23.556
22.587
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Dilbilimi
(4 Yıllık)		 DİL 2024
2023
2022
2021		 50+2+0+0+0
50+2+0+2+0
50+2
50+2		 52
54
52
52		 417,72862
415,57700
401,07097
355,68075		 17.888
22.050
23.488
25.619
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık)		 DİL 2024
2023
2022
2021		 100+3+0+0+0
100+3+0+3+0
100+3
100+3		 103
106
103
103		 416,20257
429,49299
423,05419
379,96134		 18.422
17.031
16.317
18.133
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Rus Dili ve Edebiyatı
(Rusça) (4 Yıllık)		 DİL 2024
2023
2022
2021		 35+1+0+0+0
30+1+0+1+0
30+1
30+1		 36
32
31
31		 414,15646
416,87790
399,65820
371,45842		 19.099
21.591
23.941
20.692
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Alman Dili ve Edebiyatı
(Almanca) (4 Yıllık)		 DİL 2024
2023
2022
2021		 55+2+0+0+0
50+2+0+2+0
50+2
50+2		 57
54
52
52		 412,84735
417,29874
396,45247
354,17108		 19.601
21.440
25.049
26.101
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 İtalyan Dili ve Edebiyatı
(İtalyanca) (4 Yıllık)		 DİL 2024
2023
2022
2021		 55+2+0+0+0
50+2+0+2+0
50+2
50+2		 57
52
52
52		 410,93466
413,08542
393,18213
358,12621		 20.296
23.039
26.248
24.819
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Arap Dili ve Edebiyatı
(Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık)		 DİL 2024
2023
2022
2021		 100+3+0+0+0
100+3+0+3+0
100+3
100+3		 103
106
103
103		 384,36278
413,55538
392,99845
358,41566		 31.013
22.863
26.302
24.735
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Latin Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 DİL 2024
2023
2022
2021		 35+1+0+0+0
30+1+0+1+0
30+1
30+1		 36
31
31
31		 378,80119
378,90149
357,76575
308,40668		 33.527
37.246
39.301
40.762
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Rus Dili ve Edebiyatı
(Rusça) (Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık)		 DİL 2024
2023
2022
2021		 100+3+0+0+0
100+3+0+3+0
100+3
100+3		 103
106
103
103		 374,17883
397,98782
379,04150
331,47312		 35.588
29.145
31.354
33.353
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Yunan Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 DİL 2024
2023
2022
2021		 25+1+0+0+0
20+1+0+1+0
20+1
20+1		 26
21
21
21		 362,82811
365,00711
331,55954
279,43893		 40.824
43.357
49.554
50.180
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 DİL 2024
2023
2022
2021		 40+1+0+0+0
35+1+0+1+0
35+1
35+1		 41
37
36
36		 362,23938
369,94216
335,98447
294,31848		 41.099
41.160
47.781
45.279
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Sinoloji
(Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık)		 DİL 2024
2023
2022
2021		 100+3+0+0+0
100+3+0+3+0
100+3
100+3		 103
106
103
103		 359,76101
376,43428
347,59155
269,01595		 42.282
38.326
43.195
53.830
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Leh Dili ve Edebiyatı
(Lehçe) (4 Yıllık)		 DİL 2024
2023
2022
2021		 30+1+0+0+0
30+1+0+1+0
30+1
30+1		 31
31
31
31		 352,16796
346,18176
323,34556
256,80601		 45.940
51.836
52.898
58.194
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 DİL 2024
2023
2022
2021		 1+0+0+0+0
2+0+0+0+0
2+0
1+0		 1
2
2
1		 346,27778
268,63772
259,63250
259,05788		 48.814
91.934
80.632
57.365
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Yunan Dili ve Edebiyatı
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 DİL 2024
2023
2022
2021		 1+0+0+0+0
1+0+0+0+0

 1
1

 330,13079
259,30777

 56.940
97.705
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Arap Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 DİL 2024
2023
2022
2021		 60+2+0+0+0
60+2+0+2+0
60+2
60+2		 62
63
62
62		 323,98497
323,82910
303,75195
255,47313		 60.117
62.215
60.977
58.658
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Hungaroloji
(4 Yıllık)		 DİL 2024
2023
2022
2021		 30+1+0+0+0
30+1+0+1+0
30+1
30+1		 31
32
31
30		 319,67566
309,61546
250,06445
Dolmadı		 62.273
69.426
85.352
Dolmadı
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Bulgar Dili ve Edebiyatı
(Bulgarca) (4 Yıllık)		 DİL 2024
2023
2022
2021		 25+1+0+0+0
20+1+0+1+0
20+1
20+1		 26
21
21
20		 314,66983
322,25987
272,28510
Dolmadı		 64.979
62.994
74.663
Dolmadı
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Hititoloji
(4 Yıllık)		 DİL 2024
2023
2022
2021		 24+1+0+0+0
24+1+0+1+0
20+1
20+1		 25
25
21
17		 311,71728
298,28621
282,69728
Dolmadı		 66.567
75.264
70.049
Dolmadı
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Kore Dili ve Edebiyatı
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 DİL 2024
2023
2022
2021		 1+0+0+0+0
1+0+0+0+0
1+0
 1
1
1
 305,99936
313,50061
212,48234
 69.717
67.471
104.587
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Fars Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 DİL 2024
2023
2022
2021		 50+2+0+0+0
50+2+0+2+0
50+2
50+2		 52
53
52
46		 297,56099
297,07092
247,70863
Dolmadı		 74.367
75.899
86.539
Dolmadı
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Hindoloji
(4 Yıllık)		 DİL 2024
2023
2022
2021		 35+1+0+0+0
30+1+0+1+0
30+1
30+1		 36
31
31
7		 270,97631
267,47600
220,07168
Dolmadı		 90.098
92.624
100.810
Dolmadı
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Ermeni Dili ve Kültürü
(Ermenice) (4 Yıllık)		 DİL 2024
2023
2022
2021		 25+1+0+0+0
20+1+0+1+0
20+1
20+1		 26
22
21
4		 256,3
269,33140
194,06039
Dolmadı		 99.511
91.515
113.307
Dolmadı
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Urdu Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 DİL 2024
2023
2022
2021		 30+1+0+0+0
30+1+0+1+0
20+1
20+1		 31
32
21
1		 250,55209
238,13064
197,97103
Dolmadı		 103.431
111.291
111.576
Dolmadı

Ankara Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları 2025: AÜ 2 ve 4 yıllık bölümler kaç puanla alıyor?

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS BÖLÜMLERİ TABAN PUANLARI

Üniversite Adı Bölüm Puan
Türü		 Yıl Kont. Yer. Taban
Puan		 Sıralama
Ankara Üniversitesi Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulu (Devlet) Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü TYT 2024
2023
2022
2021		 25
25

 25
25

 418,28299
423,17491

 143.466
131.890
Ankara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Devlet) Anestezi TYT 2024
2023
2022
2021		 65
65
65
65		 65
65
65
65		 386,36216
379,84646
374,63675
320,95167		 236.323
266.819
275.333
258.370
Ankara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Devlet) İlk ve Acil Yardım TYT 2024
2023
2022
2021		 65
65
65
65		 65
65
65
65		 375,95601
373,40055
371,73949
322,07272		 277.380
295.111
287.441
254.018
Ankara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Devlet) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 2024
2023
2022
2021		 65
65
65
65		 65
65
65
65		 368,38484
360,06543
351,5571
303,22599		 311.422
363.342
385.999
341.494
Ankara Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) TYT 2024
2023
2022
2021		 125
125
123
120		 127
127
125
123		 355,61554
381,15099
359,17501
287,95839		 378.283
261.457
345.513
435.573
Ankara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Devlet) Ağız ve Diş Sağlığı TYT 2024
2023
2022
2021		 65
65
65
65		 65
65
65
65		 355,57753
346,06732
337,4987
284,28515		 378.501
451.290
472.927
461.837
Ankara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 2024
2023
2022
2021		 60
60
60
60		 60
60
61
60		 354,78659
349,35788
339,07856
291,70897		 382.991
428.903
462.156
410.098
Ankara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 2024
2023
2022
2021		 60
60
60
60		 60
60
60
62		 349,70459
342,67263
321,22511
267,85637		 414.041
475.282
595.936
600.721
Ankara Üniversitesi Elmadağ Meslek Yüksekokulu (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 2024
2023
2022
2021		 65
65
65
65		 65
65
65
65		 343,22997
347,44712
337,80308
278,93866		 456.069
441.740
470.884
503.365
Ankara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Devlet) Radyoterapi TYT 2024
2023
2022
2021		 60
60
60
60		 60
61
62
60		 338,13355
330,627
324,00194
276,27465		 494.719
570.133
573.012
525.258
Ankara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Devlet) Eczane Hizmetleri TYT 2024
2023
2022
2021		 65
65
65
65		 67
66
66
65		 336,88625
330,42199
324,37007
277,27306		 504.190
571.842
570.088
516.796
Ankara Üniversitesi 1. Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu (Devlet) Mekatronik TYT 2024
2023
2022
2021		 40
40
40
 40
40
40
 336,21913
329,42273
316,94905
 507.941
580.310
633.171
Ankara Üniversitesi Kızılcahamam Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Devlet) Fizyoterapi TYT 2024
2023
2022
2021		 60
60
60
60		 62
61
61
61		 329,88669
328,5127
323,63258
276,33684		 561.649
588.250
576.018
524.749
Ankara Üniversitesi Haymana Meslek Yüksekokulu (Devlet) Fizyoterapi TYT 2024
2023
2022
2021		 70
70
70
70		 70
71
72
71		 324,80885
319,47463
317,07743
271,28869		 607.367
671.207
632.003
568.878
Ankara Üniversitesi Nallıhan Meslek Yüksekokulu (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 2024
2023
2022
2021		 60
60
60
60		 62
60
62
62		 322,30509
319,93589
309,70794
257,74839		 631.454
666.774
700.471
704.399
Ankara Üniversitesi Gama Meslek Yüksekokulu (Devlet) Biyomedikal Cihaz Teknolojisi TYT 2024
2023
2022
2021		 65
65
65
60		 65
67
65
61		 319,31787
314,06876
311,65135
261,79489		 658.189
725.740
681.948
661.164
Ankara Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Uzaktan Öğretim) TYT 2024
2023
2022
2021		 150
150
150
150		 151
150
153
154		 318,53125
326,38622
294,00204
246,14102		 667.721
606.749
867.686
839.707
Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu (Devlet) Sivil Savunma ve İtfaiyecilik TYT 2024
2023
2022
2021		 30
30
30
30		 30
30
31
31		 318,35985
309,98367
306,38499
257,49779		 671.137
768.864
733.416
707.248
Ankara Üniversitesi Elmadağ Meslek Yüksekokulu (Devlet) Elektronik Teknolojisi TYT 2024
2023
2022
2021		 50
50
50
50		 50
51
50
52		 317,12088
309,13285
301,09715
249,453		 683.855
778.009
789.014
800.284
Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu (Devlet) Aşçılık TYT 2024
2023
2022
2021		 55
55
55
55		 55
57
57
57		 314,01993
306,88861
308,02633
257,92521		 717.163
802.895
717.020
702.431
Ankara Üniversitesi 1. Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu (Devlet) Dijital Fabrika Teknolojileri TYT 2024
2023
2022
2021		 40
40
40
40		 40
41
41
40		 309,98677
300,71535
293,54544
239,65549		 757.069
874.073
872.911
915.701
Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu (Devlet) Acil Durum ve Afet Yönetimi TYT 2024
2023
2022
2021		 70
70
70
70		 71
71
72
71		 309,67773
304,46567
298,2994
255,55372		 765.428
830.430
819.193
729.104
Ankara Üniversitesi Elmadağ Meslek Yüksekokulu (Devlet) Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri TYT 2024
2023
2022
2021		 80


 80


 309,16006


 771.524
Ankara Üniversitesi Kızılcahamam Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Devlet) Podoloji TYT 2024
2023
2022
2021		 50
50

 52
51

 308,88972
298,2078

 774.671
904.145
Ankara Üniversitesi Gama Meslek Yüksekokulu (Devlet) Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi TYT 2024
2023
2022
2021		 65
65
65
60		 66
66
66
62		 307,95037
303,20314
296,35033
240,06807		 785.426
844.913
840.627
910.919
Ankara Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Devlet) Bilgisayar Teknolojisi (Uzaktan Öğretim) TYT 2024
2023
2022
2021		 100
105
103
100		 103
107
105
103		 307,52875
312,40967
298,44283
238,68209		 790.460
743.070
817.652
926.944
Ankara Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Devlet) Elektronik Teknolojisi (Uzaktan Öğretim) TYT 2024
2023
2022
2021		 155
155
154
150		 157
159
158
154		 307,37549
299,63145
284,78445
224,80985		 792.220
887.074
979.441
1.098.614
Ankara Üniversitesi Kızılcahamam Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Devlet) İş ve Uğraşı Terapisi TYT 2024
2023
2022
2021		 50
50

 52
52

 305,84692
289,61744

 810.338
1.013.158
Ankara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Devlet) Ağız ve Diş Sağlığı (KKTC Uyruklu) TYT 2024
2023
2022
2021		 1
1
1
1		 1
1
1
0		 303,72818
291,02038
261,65601
 835.954
994.863
1.312.359
Dolmadı
Ankara Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Devlet) Acil Durum ve Afet Yönetimi (Uzaktan Öğretim) TYT 2024
2023
2022
2021		 100
100
100
80		 103
102
103
82		 302,54952
310,48825
288,64502
246,58601		 850.524
763.429
931.321
834.372
Ankara Üniversitesi Elmadağ Meslek Yüksekokulu (Devlet) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 2024
2023
2022
2021		 45
45
45
45		 47
47
47
47		 301,89588
281,03656
272,76125
223,86252		 853.888
1.129.722
1.142.890
1.111.333
Ankara Üniversitesi Elmadağ Meslek Yüksekokulu (Devlet) Elektronik Haberleşme Teknolojisi TYT 2024
2023
2022
2021		 50
50
50
50		 52
52
52
52		 300,46923
292,87364
285,71565
234,24591		 869.843
970.751
967.565
979.000
Ankara Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Devlet) Sosyal Güvenlik (Uzaktan Öğretim) TYT 2024
2023
2022
2021		 105
105
103
100		 108
108
106
103		 297,95271
282,77821
288,05833
244,74389		 909.204
1.105.517
938.467
856.228
Ankara Üniversitesi Elmadağ Meslek Yüksekokulu (Devlet) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 2024
2023
2022
2021		 55
55
55
55		 56
57
57
57		 297,21509
282,46451
279,63451
234,49231		 919.051
1.109.855
1.046.946
976.000
Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 2024
2023
2022
2021		 90
90
90
90		 93
93
93
93		 294,34619
282,06342
274,88493
228,30554		 957.452
1.115.365
1.112.279
1.052.805
Ankara Üniversitesi Haymana Meslek Yüksekokulu (Devlet) Yaşlı Bakımı TYT 2024
2023
2022
2021		 60
60
60
60		 60
62
62
62		 293,41633
279,41102
265,43646
220,14846		 967.509
1.152.788
1.252.487
1.161.410
Ankara Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Devlet) Spor Yönetimi (Açıköğretim) TYT 2024
2023
2022
2021		 100
250
250
 103
257
257
 293,38556
272,57903
262,45952
 970.265
1.251.961
1.299.408
Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu (Devlet) Moda Tasarımı TYT 2024
2023
2022
2021		 55
55
55
55		 56
57
57
57		 292,43834
284,68523
281,22597
225,63169		 983.116
1.079.249
1.025.703
1.087.781
Ankara Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Devlet) İnternet ve Ağ Teknolojileri (Uzaktan Öğretim) TYT 2024
2023
2022
2021		 105
105
103
100		 105
108
106
103		 292,23969
295,35114
280,72497
225,72581		 985.945
939.596
1.032.446
1.086.437
Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu (Devlet) Turist Rehberliği TYT 2024
2023
2022
2021		 65
65
65
65		 67
67
67
67		 291,61066
279,79797
264,79297
210,36104		 994.611
1.147.329
1.262.509
1.295.890
Ankara Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık (Uzaktan Öğretim) TYT 2024
2023
2022
2021		 100
105
103
100		 102
108
106
103		 287,03715
285,54005
268,52645
220,08081		 1.059.147
1.067.585
1.205.326
1.162.312
Ankara Üniversitesi Ayaş Meslek Yüksekokulu (Devlet) Sosyal Güvenlik TYT 2024
2023
2022
2021		 60
60
60
60		 62
62
62
62		 286,64056
275,0061
276,01328
232,55418		 1.064.823
1.215.936
1.096.737
999.555
Ankara Üniversitesi Nallıhan Meslek Yüksekokulu (Devlet) Elektronik Teknolojisi TYT 2024
2023
2022
2021		 60
55
55
55		 62
57
56
57		 285,26776
274,87959
272,60896
218,14552		 1.084.753
1.217.753
1.145.022
1.188.142
Ankara Üniversitesi Ayaş Meslek Yüksekokulu (Devlet) Özel Güvenlik ve Koruma TYT 2024
2023
2022
2021		 45
45
47
40		 47
46
49
41		 284,87152
276,71367
270,70708
222,83021		 1.090.537
1.191.525
1.172.718
1.125.179
Ankara Üniversitesi Kalecik Meslek Yüksekokulu (Devlet) Gıda Teknolojisi TYT 2024
2023
2022
2021		 50
50
50
50		 52
52
52
52		 283,32475
267,56769
271,92965
224,04831		 1.113.327
1.327.958
1.154.835
1.108.801
Ankara Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Devlet) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Uzaktan Öğretim) TYT 2024
2023
2022
2021		 155
155
154
150		 159
159
158
154		 281,93906
269,93067
254,22757
201,49866		 1.134.012
1.291.735
1.437.290
1.430.192
Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu (Devlet) Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 2024
2023
2022
2021		 75
75
75
75		 77
77
77
77		 281,66402
271,06457
261,86233
205,60531		 1.137.478
1.274.581
1.308.933
1.367.323
Ankara Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Devlet) Turizm ve Otel İşletmeciliği (Uzaktan Öğretim) TYT 2024
2023
2022
2021		 70
70
70
70		 72
72
72
72		 278,08913
277,24121
266,73802
216,45587		 1.191.995
1.183.999
1.232.545
1.210.580
Ankara Üniversitesi Ayaş Meslek Yüksekokulu (Devlet) Coğrafi Bilgi Sistemleri TYT 2024
2023
2022
2021		 40
40
40
40		 41
41
41
41		 274,06613
264,91741
263,78352
200,82257		 1.254.060
1.369.078
1.278.321
1.440.757
Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu (Devlet) Turizm ve Seyahat Hizmetleri TYT 2024
2023
2022
2021		 60
60
60
60		 62
62
62
62		 269,84601
262,43986
255,81475
194,96699		 1.321.081
1.408.163
1.409.791
1.526.210
Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu (Devlet) Kuyumculuk ve Takı Tasarımı TYT 2024
2023
2022
2021		 40
40
40
40		 41
41
41
41		 269,3578
256,50062
246,59935
193,53609		 1.328.936
1.504.557
1.576.231
1.544.515
Ankara Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Devlet) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Öğretim) TYT 2024
2023
2022
2021		 155
155
154
150		 158
158
158
154		 269,01464
273,34032
261,44408
210,98879		 1.334.436
1.240.628
1.315.764
1.286.701
Ankara Üniversitesi Kalecik Meslek Yüksekokulu (Devlet) Bitki Koruma TYT 2024
2023
2022
2021		 30
40
40
35		 31
41
41
36		 268,652
258,39067
256,72318
211,72827		 1.340.347
1.473.639
1.394.161
1.276.060
Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu (Devlet) Ayakkabı Tasarım ve Üretimi TYT 2024
2023
2022
2021		 20
20
20
20		 21
21
21
21		 265,06636
257,62485
247,41774
186,12012		 1.398.296
1.486.116
1.560.491
1.606.056
Ankara Üniversitesi Kalecik Meslek Yüksekokulu (Devlet) Tıbbi ve Aromatik Bitkiler TYT 2024
2023
2022
2021		 40
40
40
30		 41
41
41
31		 262,25314
257,14559
245,32359
191,10428		 1.444.450
1.494.072
1.600.544
1.571.386
Ankara Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Devlet) Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) TYT 2024
2023
2022
2021		 1000
1000
1000
 1025
1025
1025
 259,76335
262,01443
253,86084
 1.485.928
1.414.873
1.443.552
Ankara Üniversitesi Kalecik Meslek Yüksekokulu (Devlet) Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği TYT 2024
2023
2022
2021		 50
50
50
45		 52
52
52
47		 253,17189
246,26024
239,134
194,90088		 1.597.903
1.679.194
1.723.352
1.527.026
Ankara Üniversitesi Kalecik Meslek Yüksekokulu (Devlet) Bahçe Tarımı TYT 2024
2023
2022
2021		 50
50
50
50		 52
52
52
52		 250,42425
244,56472
238,98848
177,79431		 1.645.198
1.709.145
1.726.339
1.620.269
Ankara Üniversitesi Kalecik Meslek Yüksekokulu (Devlet) Bağcılık ve Bağ Ürünleri Teknolojisi TYT 2024
2023
2022
2021		 35
30

 36
31

 248,1468
237,24274

 1.684.936
1.842.081
Ankara Üniversitesi Bala Meslek Yüksekokulu (Devlet) Süt ve Besi Hayvancılığı TYT 2024
2023
2022
2021		 30
30

 31
30

 246,74293
237,50024

 1.709.681
1.837.228
Ankara Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Devlet) Bilgi Yönetimi (Açıköğretim) TYT 2024
2023
2022
2021		 1000
250
250
 1025
256
257
 240,08595
264,73502
257,00326
 1.827.943
1.371.874
1.389.365
Ankara Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Devlet) Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim) TYT 2024
2023
2022
2021		 3000
2000

 3074
2050

 239,56373
255,61809

 1.837.234
1.519.259
Ankara Üniversitesi Ayaş Meslek Yüksekokulu (Devlet) Sosyal Güvenlik (KKTC Uyruklu) TYT 2024
2023
2022
2021		 1
1

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Ankara Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları 2025: AÜ 2 ve 4 yıllık bölümler kaç puanla alıyor?

Not: Bu haber yer alan Ankara Üniversitesi'ne ait taban ve tavan puanlar ile başarı sıralamaları, 2024 yılı ÖSYM tercih sonuçlarına dayanmaktadır. 2025 yılına ait güncel taban puanları henüz açıklanmamıştır. Tercih süreci tamamlandıktan ve yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandıktan sonra, 2025 yılına ait net puan ve sıralamalar belli olacaktır.

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