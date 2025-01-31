Öfkeli yıldızlar: Sinirlendiklerinde değişen 3 burç

Koç Burcu



Ateş grubunun öncüsü olan Koç burçları, enerjik ve atılgan yapılarıyla tanınırlar. Ancak, sabırsızlıkları ve aceleci tavırları nedeniyle çabuk öfkelenebilirler. Sinirlendiklerinde ani ve sert tepkiler verebilir, hatta kırıcı olabilirler. Öfkeleri genellikle kısa süreli olsa da, bu anlarda çevrelerindekilere zarar verebilirler. Bu nedenle, Koç burçları öfkelendiklerinde onlara biraz zaman tanımak ve sakinleşmelerini beklemek en iyisidir.