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Arap Süleyman kimdir? O şehirde 6 milyar dolarlık arazisi varmış

Şehrin en değerli arazileri, yıllardır süren bir hukuk mücadelesinin merkezinde yer alıyor. Arap Süleyman'ın mirası, binlerce kişinin hak iddia ettiği dev bir davaya dönüşmüş durumda. Ancak, davaya sahte mirasçıların da dahil olduğu iddiaları, süreci daha da karmaşık hale getiriyor. Günümüzde 6 milyar dolar değerinde olduğu belirtilen bu araziler, bölgenin en prestijli noktalarını kapsıyor. Peki Arap Süleyman kimdir? İşte sahip olduğu araziler…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 31.01.2025 15:55
Arap Süleyman kimdir? O şehirde 6 milyar dolarlık arazisi varmış

Arap Süleyman, 1800'lü yıllarda yaşayan ve döneminde büyük topraklara sahip bir isimdi. Onun mirası yüzyıllar sonra bile gündemden düşmeyen davalara konu olmaya devam ediyor. Şehrin en kıymetli bölgelerinde bulunan arazileri, günümüzde milyar dolarlar değerinde olup hukuki ihtilaflara neden oluyor.

Arap Süleyman kimdir? O şehirde 6 milyar dolarlık arazisi varmış

O Şehirde 6 Milyar Dolarlık Arazisi Varmış


Antalya'nın en değerli bölgelerinden biri olan Meltem ve Bahçelievler mahalleleri ile Konyaaltı Beach Park'ı kapsayan dev arazi, tarihi bir miras davasıyla gündeme geldi. 1800'li yıllarda yaşayan Arap Süleyman'a ait olduğu belirlenen bu 6 milyar dolarlık arazide kentin en değerli parkları, kamu binaları, 5 yıldızlı otelleri, spor tesisleri ve 10 bin civarında konut bulunuyor. Mirasçıları hakkındaki hukuki süreç ise devam ediyor.

Arap Süleyman kimdir? O şehirde 6 milyar dolarlık arazisi varmış

Yeni Bir Değerlendirme Yapılacak


Arap Süleyman'ın mirasçıları olduğu iddia edilen Ayşe ve Havva isimli iki kızın soyundan gelenlerin talebi, daha önce reddedilmişti. Ancak Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 8. Hukuk Dairesi, Antalya Kadastro Mahkemesi'nin kararını bozdu ve yargılamanın yeniden yapılmasına hükmetti. Bu karar, bölgedeki tapu kayıtlarının değişmesine, mirasçılarının hisse oranının azalmasına ve bütün inşaat projelerinin durdurulmasa neden olabilir.

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