Arap Süleyman kimdir? O şehirde 6 milyar dolarlık arazisi varmış
Şehrin en değerli arazileri, yıllardır süren bir hukuk mücadelesinin merkezinde yer alıyor. Arap Süleyman'ın mirası, binlerce kişinin hak iddia ettiği dev bir davaya dönüşmüş durumda. Ancak, davaya sahte mirasçıların da dahil olduğu iddiaları, süreci daha da karmaşık hale getiriyor. Günümüzde 6 milyar dolar değerinde olduğu belirtilen bu araziler, bölgenin en prestijli noktalarını kapsıyor. Peki Arap Süleyman kimdir? İşte sahip olduğu araziler…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 31.01.2025 15:55