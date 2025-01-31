Arap Süleyman kimdir? O şehirde 6 milyar dolarlık arazisi varmış

O Şehirde 6 Milyar Dolarlık Arazisi Varmış



Antalya'nın en değerli bölgelerinden biri olan Meltem ve Bahçelievler mahalleleri ile Konyaaltı Beach Park'ı kapsayan dev arazi, tarihi bir miras davasıyla gündeme geldi. 1800'li yıllarda yaşayan Arap Süleyman'a ait olduğu belirlenen bu 6 milyar dolarlık arazide kentin en değerli parkları, kamu binaları, 5 yıldızlı otelleri, spor tesisleri ve 10 bin civarında konut bulunuyor. Mirasçıları hakkındaki hukuki süreç ise devam ediyor.