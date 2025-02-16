Viral Galeri Viral Liste NASA uyardı: 2032'de o ülkelere çarpabilir! Atom bombasından 500 kat güçlü

NASA uyardı: 2032'de o ülkelere çarpabilir! Atom bombasından 500 kat güçlü

Uzay bilimcileri tarafından "şehir katili" olarak nitelendirilen asteroid, hızla Dünya'ya doğru ilerliyor. NASA mühendislerinden David Rankin, 2032 yılına kadar gezegenimize çarpma olasılığını %2,3 olarak hesapladığı bu tehlikeli gök taşının, "risk koridorunu" haritalandırmayı başardı. Rankin'in oluşturduğu bu harita, asteroidin çarpma olasılığı bulunan ülkeleri işaret ediyor ve dünya genelindeki büyük bir tehlikenin altını çiziyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 16.02.2025 17:13 Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 17:13
NASA uyardı: 2032’de o ülkelere çarpabilir! Atom bombasından 500 kat güçlü

2024 YR4, ilk kez Aralık 2024'te tespit edildi ancak hızla NASA ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından büyük bir risk olarak tanımlandı. Şu anda, bu asteroidin Dünya'ya çarpma olasılığı %1'in üzerinde ve Torino Ölçeği'nde üç puan alarak yüksek bir risk taşıyor. Bu asteroidin oluşturabileceği zararın boyutlarının ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor. Torino Ölçeği'nde bu puanı sadece "Kaos Tanrısı" olarak bilinen 99942 Apophis de almıştı.

NASA uyardı: 2032’de o ülkelere çarpabilir! Atom bombasından 500 kat güçlü

Risk Koridoru: Nerelere Çarpabilir?

NASA mühendislerinden David Rankin, asteroidin mevcut yörüngesini inceledi ve bu dev taşın Dünya'ya çarpması halinde hangi bölgelere zarar verebileceği hakkında bir "risk koridoru" çizdi.

Bu koridor, Hindistan, Pakistan, Bangladeş, Etiyopya, Sudan, Nijerya, Venezuela, Kolombiya ve Ekvador gibi ülkeleri kapsıyor. Çarpmanın tam olarak hangi noktada gerçekleşeceği, patlamanın şiddetini belirleyecek. Ancak bu konuda kesin bir tahminde bulunmak zor.

NASA uyardı: 2032’de o ülkelere çarpabilir! Atom bombasından 500 kat güçlü

Olası Patlama Büyüklüğü

Bilim insanları asteroidin patlamasının, 1908'deki Tunguska patlamasına benzer büyüklükte olmasını bekliyor. Tunguska patlaması, çok büyük bir alanı etkileyip yaklaşık 80 milyon ağacın yok olmasına yol açmıştı. Bugünkü tahminlere göre, 2024 YR4'ün patlaması, 15 megaton TNT gücüne eşdeğer olabilir. Bu durumda patlamanın merkezi etrafındaki 12 mil (yaklaşık 19 km) çapındaki bölgedeki binalar devrilebilir ve büyük can kayıpları yaşanabilir.

NASA uyardı: 2032’de o ülkelere çarpabilir! Atom bombasından 500 kat güçlü

James Webb Teleskobu Yardımcı Olacak

NASA ve ESA, önümüzdeki aylarda Dünya'nın en güçlü teleskoplarını kullanarak asteroidin yörüngesini daha doğru bir şekilde hesaplamayı hedefliyor. Ayrıca, James Webb Uzay Teleskobu (JWST) ile de asteroidin kızılötesi ışımaları ölçülerek boyut ve yörünge tahminleri daha da kesinleştirilecek.

NASA uyardı: 2032’de o ülkelere çarpabilir! Atom bombasından 500 kat güçlü

Ay'a Çarpma Olasılığı

Şu anda yapılan simülasyonlar, asteroidin Dünya yerine Ay'a çarpma olasılığını da gündeme getiriyor. Dr. Rankin'in hesaplamalarına göre, bu ihtimal 333'te bir. Eğer böyle bir durum gerçekleşirse, Ay'a çarpan asteroid, Dünya'dan çıplak gözle gözlemlenebilecek büyük bir patlamaya yol açacaktır, ancak bu patlama zararsız olacaktır.

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