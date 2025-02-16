NASA uyardı: 2032’de o ülkelere çarpabilir! Atom bombasından 500 kat güçlü

2024 YR4, ilk kez Aralık 2024'te tespit edildi ancak hızla NASA ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından büyük bir risk olarak tanımlandı. Şu anda, bu asteroidin Dünya'ya çarpma olasılığı %1'in üzerinde ve Torino Ölçeği'nde üç puan alarak yüksek bir risk taşıyor. Bu asteroidin oluşturabileceği zararın boyutlarının ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor. Torino Ölçeği'nde bu puanı sadece "Kaos Tanrısı" olarak bilinen 99942 Apophis de almıştı.