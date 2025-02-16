NASA uyardı: 2032'de o ülkelere çarpabilir! Atom bombasından 500 kat güçlü
Uzay bilimcileri tarafından "şehir katili" olarak nitelendirilen asteroid, hızla Dünya'ya doğru ilerliyor. NASA mühendislerinden David Rankin, 2032 yılına kadar gezegenimize çarpma olasılığını %2,3 olarak hesapladığı bu tehlikeli gök taşının, "risk koridorunu" haritalandırmayı başardı. Rankin'in oluşturduğu bu harita, asteroidin çarpma olasılığı bulunan ülkeleri işaret ediyor ve dünya genelindeki büyük bir tehlikenin altını çiziyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 16.02.2025 17:13
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 17:13