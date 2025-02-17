Bu hafta resmen DONACAĞIZ! Altay kar fırtınası Türkiye'yi etkisi altına alacak... 17 Şubat MGM hava durumu raporu
Türkiye, bugünden itibaren yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına giriyor. Meteoroloji tahminlerine göre, ülke genelinde sıcaklıklar 6 ila 10 derece arasında düşecek. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere birçok kentte kar yağışı beklenirken, sert rüzgarlar ve yer yer don olayları da görülebilir. İşte yeni haftaya dair güncel hava durumu tahminleri…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.02.2025 07:04
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 09:11