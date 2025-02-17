Viral Galeri Viral Liste Bu hafta resmen DONACAĞIZ! Altay kar fırtınası Türkiye'yi etkisi altına alacak... 17 Şubat MGM hava durumu raporu

Bu hafta resmen DONACAĞIZ! Altay kar fırtınası Türkiye'yi etkisi altına alacak... 17 Şubat MGM hava durumu raporu

Türkiye, bugünden itibaren yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına giriyor. Meteoroloji tahminlerine göre, ülke genelinde sıcaklıklar 6 ila 10 derece arasında düşecek. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere birçok kentte kar yağışı beklenirken, sert rüzgarlar ve yer yer don olayları da görülebilir. İşte yeni haftaya dair güncel hava durumu tahminleri…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.02.2025 07:04 Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 09:11
Bu hafta resmen DONACAĞIZ! Kar ve sağanak Türkiye’yi etkisi altına alacak... 17 Şubat MGM hava durumu raporu

Türkiye, yeni haftaya soğuk hava dalgası ve kuvvetli yağışlarla giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 17 Şubat Pazartesi için 7 kentte olumsuz hava koşullarına karşı "sarı kodlu" uyarıda bulundu. İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Zonguldak, Bartın ve Düzce'de yağışların kuvvetli olması beklenirken, sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

İSTANBUL'A KAR GERİ DÖNÜYOR
Bu hafta resmen DONACAĞIZ! Kar ve sağanak Türkiye’yi etkisi altına alacak... 17 Şubat MGM hava durumu raporu

Hangi Bölgelerde Yağış Bekleniyor?

Meteoroloji'nin tahminlerine göre, ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Yağışlı hava dalgası özellikle Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında kendini gösterecek.

Beklenen yağış türleri şu şekilde:

Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli sağanak yağış

İç Ege, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yükseklerinde çığ riski

Bunun yanı sıra, yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olaylarının etkili olacağı, pus ve yer yer sisin görülebileceği belirtiliyor.

Bu hafta resmen DONACAĞIZ! Kar ve sağanak Türkiye’yi etkisi altına alacak... 17 Şubat MGM hava durumu raporu

Sıcaklıklar Düşüyor, Rüzgar Kuvvetleniyor

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 2 ila 4 derece arasında düşmesi beklenirken, diğer bölgelerde belirgin bir değişiklik öngörülmüyor.

Rüzgarın ise genellikle güney yönlerden hafif ve orta kuvvette, ancak Marmara ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzeydoğudan sert esmesi (30-50 km/s) tahmin ediliyor.

Bu hafta resmen DONACAĞIZ! Kar ve sağanak Türkiye’yi etkisi altına alacak... 17 Şubat MGM hava durumu raporu

Önümüzdeki Günlerde Hava Nasıl Olacak?

Hava tahminlerine göre, soğuk hava dalgası ve yağışlar hafta boyunca etkisini sürdürecek. Çarşamba gününden itibaren İstanbul ve çevresinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı görülebilir. Şubat ayının son haftasına kadar hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.

Bu hafta resmen DONACAĞIZ! Kar ve sağanak Türkiye’yi etkisi altına alacak... 17 Şubat MGM hava durumu raporu

İstanbul Valiliği'nden Kritik Uyarı

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre sıcaklıkların hafta başından itibaren belirgin şekilde düşeceği ve İstanbul'un soğuk hava dalgasının etkisine gireceği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde halen devam eden yağışların; bu geceden itibaren, yarın (17 Şubat Pazartesi) akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olması beklenmektedir. Salı günü de kuvvetli yağışların; çarşamba günü karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı, perşembe ve cuma günü aralıklı olmak üzere kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir."

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