Bu hafta resmen DONACAĞIZ! Altay kar fırtınası Türkiye'yi etkisi altına alacak... 17 Şubat MGM hava durumu raporu

Hangi Bölgelerde Yağış Bekleniyor?

Meteoroloji'nin tahminlerine göre, ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Yağışlı hava dalgası özellikle Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında kendini gösterecek.

Beklenen yağış türleri şu şekilde:

Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli sağanak yağış

İç Ege, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yükseklerinde çığ riski

Bunun yanı sıra, yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olaylarının etkili olacağı, pus ve yer yer sisin görülebileceği belirtiliyor.