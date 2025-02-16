Ufka Yolculuk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Ufka Yolculuk sınavı cevap anahtarı yayımlandı mı?
Bu yıl 12. kez düzenlenen Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması ilkokul, ortaokul, lise ve yetişkin kategorilerinde çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Katılımcılar, belirlenen süre içinde sınavlarını tamamlayarak bilgilerini yarıştırdı. Büyük heyecana sahne olan sınavın ardından şimdi gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki Ufka Yolculuk 2025 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 16.02.2025 14:07
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 14:07