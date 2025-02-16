Viral Galeri Viral Liste Ufka Yolculuk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Ufka Yolculuk sınavı cevap anahtarı yayımlandı mı? 

Ufka Yolculuk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Ufka Yolculuk sınavı cevap anahtarı yayımlandı mı? 

Bu yıl 12. kez düzenlenen Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması ilkokul, ortaokul, lise ve yetişkin kategorilerinde çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Katılımcılar, belirlenen süre içinde sınavlarını tamamlayarak bilgilerini yarıştırdı. Büyük heyecana sahne olan sınavın ardından şimdi gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki Ufka Yolculuk 2025 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 16.02.2025 14:07 Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 14:07
Ufka Yolculuk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Ufka Yolculuk sınavı cevap anahtarı yayımlandı mı?

Türkiye genelinde büyük ilgi gören Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması, bu yıl 12. kez düzenlendi. İlkokul, ortaokul, lise ve yetişkin kategorilerinde gerçekleştirilen sınav 15-16 Şubat 2025 tarihlerinde çevrim içi olarak yapıldı. Katılımcılar bilgilerini sınarken, sınavın ardından gözler cevap anahtarı ve sonuç tarihine çevrildi. Peki Ufka Yolculuk 2025 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak?

Ufka Yolculuk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Ufka Yolculuk sınavı cevap anahtarı yayımlandı mı?

Ufka Yolculuk 2025 Sınav Takvimi

Bu yılın sınav takvimi önceden belirlenen program çerçevesinde tamamlandı. İşte dört ayrı kategoride yapılan sınavların tarih ve saatleri:

Lise Kategorisi: 15 Şubat 2025 Cumartesi, saat 10:00
Ortaokul Kategorisi: 15 Şubat 2025 Cumartesi, saat 14:00
Yetişkin Kategorisi: 16 Şubat 2025 Pazar, saat 10:00
İlkokul Kategorisi: 16 Şubat 2025 Pazar, saat 14:00

Sınavın ardından, katılımcılar şimdi cevap anahtarının yayınlanmasını ve sonuçların açıklanmasını bekliyor.

Ufka Yolculuk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Ufka Yolculuk sınavı cevap anahtarı yayımlandı mı?

Cevap Anahtarı Ne Zaman Yayınlanacak?

Yarışmaya katılan adayların merakla beklediği Ufka Yolculuk 2025 cevap anahtarı, 17 Şubat 2025 Pazartesi günü saat 20:00'de yarışmanın resmi web sitesi üzerinden erişime açılacak.

Ufka Yolculuk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Ufka Yolculuk sınavı cevap anahtarı yayımlandı mı?

Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Sınav sonuçları ise 01 Mart 2025 Pazartesi günü saat 20:00'de duyurulacak. Başarı sıralamaları ve dereceye giren katılımcılar, yine resmi internet sitesi üzerinden sonuçlarına ulaşabilecek.

Ufka Yolculuk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Ufka Yolculuk sınavı cevap anahtarı yayımlandı mı?

ÖDÜLLER

İLKOKUL, ORTAOKUL, LİSE ve YETİŞKİN KATEGORİLERİ ÖDÜLLERİ

📍1-3: 15.000₺

📍4-10: 12.000₺

📍11-30: 9.000₺

📍31-50: 6.000₺

📍51-100: 4.000₺

📍101-300: 2.000₺

SON DAKİKA