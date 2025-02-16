Ufka Yolculuk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Ufka Yolculuk sınavı cevap anahtarı yayımlandı mı? 

Türkiye genelinde büyük ilgi gören Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması, bu yıl 12. kez düzenlendi. İlkokul, ortaokul, lise ve yetişkin kategorilerinde gerçekleştirilen sınav 15-16 Şubat 2025 tarihlerinde çevrim içi olarak yapıldı. Katılımcılar bilgilerini sınarken, sınavın ardından gözler cevap anahtarı ve sonuç tarihine çevrildi. Peki Ufka Yolculuk 2025 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak?