Karşınızdaki kişinin narsist olduğunu anlamanın en kesin yolu! İşte o işaret…

Çalışmanın baş araştırmacı Dr. Christiane Büttner, bu durumu şu şekilde açıkladı:

"Bu araştırmaya başlarken en büyük sorulardan biri, narsistlerin büyüklenmeci benlik imajlarının onları olumsuz muameleyi algılamaktan koruyabileceği için dışlanmayı daha az bildirme olasılıklarının olup olmadığı, yoksa sosyal ipuçlarına karşı artan hassasiyetleri nedeniyle daha fazla dışlanma bildirip bildirmeyecekleriydi."

Açıklamasına "Bulgularımız güçlü bir şekilde ikinci seçeneği destekledi: Narsistler, özellikle narsisizmin antagonistik, rekabetçi yönü yüksek olanlar, daha sık dışlandıklarını bildiriyor." diye devam etti.