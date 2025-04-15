Karşınızdaki kişinin narsist olduğunu anlamanın en kesin yolu! İşte o işaret…
Psikolojik rahatsızlıklar içerisinde en karmaşık yapıya sahip olan narsist kişilik bozukluğu, sadece bireyin değil, çevresindeki insanların da yaşamını etkiliyor. Bu bozukluk, yaygın bir görkemlilik örüntüsü (davranışta üstünlük duygusu), hayranlık ihtiyacı ve empati eksikliğinin meydana geldiği bir durumdur. Peki bir kişinin narsist olup olmadığını anlamanın en kesin yolu nedir?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 15.04.2025 17:18
Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 17:20