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Murat Çalık kimdir, tutuklandı mı? Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık kaç yaşında, aslen nereli?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan "yolsuzluk" soruşturması kapsamında, 19 Mart 2025 tarihinde gözaltına alınan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Mahkeme, Çalık'ın tutuklanmasına karar verdi. Peki Murat Çalık kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte bu sorulara dair merak edilenler.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 23.03.2025 13:02 Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 13:37
Murat Çalık kimdir, tutuklandı mı? Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık kaç yaşında, aslen nereli?

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı. Bu gelişme, Çalık'ın hayatı ve kariyeriyle ilgili pek çok soruyu da beraberinde getirdi. İşte Çalık'ın hayatına ve kariyerine dair merak edilenler.

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Murat Çalık kimdir, tutuklandı mı? Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık kaç yaşında, aslen nereli?

MEHMET MURAT ÇALIK KİMDİR?

1972 yılında Trabzon Maçka'da doğan Mehmet Murat Çalık ilk ve ortaokul yıllarını Trabzon'un Maçka ilçesinde geçirdi. Lise öğrenimini ise Trabzon Lisesi'nde tamamlayan Çalık, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama bölümünden mezun olduktan sonra mesleki yaşama atıldı.

Murat Çalık kimdir, tutuklandı mı? Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık kaç yaşında, aslen nereli?

1998 yılında kurucusu olduğu şirketle planlama alanında faaliyet gösterdi. Çalık, 2008-2014 yılları arası Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesinde çeşitli birimlerde yöneticilik ve başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Murat Çalık kimdir, tutuklandı mı? Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık kaç yaşında, aslen nereli?

Beylikdüzü'nde Ekrem İmamoğlu'nun Belediye Başkanlığı görevine gelişiyle birlikte kurumun proje ve gelişiminde Teknik Koordinatörlüğünü ve Başkan Yardımcılığını üstlendi.

Murat Çalık kimdir, tutuklandı mı? Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık kaç yaşında, aslen nereli?

2019 Mahalli ve Yerel Seçimleri'nde Beylikdüzü'de Belediye Başkanı oldu. Mehmet Murat Çalık, Zehra Evin Çalık ile evli ve iki çocuk babasıdır.

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