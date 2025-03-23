Murat Çalık kimdir, tutuklandı mı? Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık kaç yaşında, aslen nereli?

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı. Bu gelişme, Çalık'ın hayatı ve kariyeriyle ilgili pek çok soruyu da beraberinde getirdi. İşte Çalık'ın hayatına ve kariyerine dair merak edilenler.