Murat Çalık kimdir, tutuklandı mı? Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık kaç yaşında, aslen nereli?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan "yolsuzluk" soruşturması kapsamında, 19 Mart 2025 tarihinde gözaltına alınan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Mahkeme, Çalık'ın tutuklanmasına karar verdi. Peki Murat Çalık kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte bu sorulara dair merak edilenler.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 23.03.2025 13:02
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 13:37