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Macaristan-Türkiye maçı bugün saat kaçta? Milli maç hangi kanalda, şifresiz mi?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan karşısında önemli bir avantaj elde etti. İlk maçta rakibini 3-1 mağlup eden Milliler, rövanş mücadelesinde bu üstünlüğünü koruyarak final bileti almak istiyor. Futbolseverler ise Macaristan-Türkiye play-off rövanş maçının tarihini, saatini ve yayın bilgilerini merak ediyor. İşte kritik karşılaşmaya dair detaylar…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 23.03.2025 15:59 Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 16:00
Macaristan-Türkiye maçı bugün saat kaçta? Milli maç hangi kanalda, şifresiz mi?

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile oynayacağı rövanş maçı öncesinde büyük bir avantaj yakaladı. İlk karşılaşmada Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde rakibini 3-1 mağlup eden Ay-Yıldızlılar, Budapeşte'deki mücadelede bu üstünlüğünü koruyarak Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselmeyi hedefliyor. Futbolseverler ise kritik maçın tarihini, saatini ve yayın bilgilerini merak ediyor.

Macaristan-Türkiye maçı bugün saat kaçta? Milli maç hangi kanalda, şifresiz mi?

Macaristan-Türkiye Rövanş Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Macaristan ile Türkiye arasındaki UEFA Uluslar Ligi play-off rövanş karşılaşması 23 Mart Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.

Macaristan-Türkiye maçı bugün saat kaçta? Milli maç hangi kanalda, şifresiz mi?

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskás Aréna'da oynanacak olan mücadele, TV8 ekranlarından şifresiz ve naklen yayınlanacak. Karşılaşmada düdük çalacak isim ise Alman hakem Felix Zwayer olacak. Zwayer'in yardımcılıklarını Robert Kempter ve Christian Dietz üstlenecek.

Macaristan-Türkiye maçı bugün saat kaçta? Milli maç hangi kanalda, şifresiz mi?

Muhtemel 11'ler

Macaristan: Dibusz, Bolla, Orbán, Dárdai, Nagy, Fiola, Szoboszlai, Schäfer, Nikitscher, Kerkez, Varga

Türkiye: Uğurcan Çakır, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Samet Akaydin, Eren Elmalı, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Kenan Yıldız

Macaristan-Türkiye maçı bugün saat kaçta? Milli maç hangi kanalda, şifresiz mi?

İlk Maçta Üstünlük Bizdeydi

İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmada A Milli Takımımız sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Maça hızlı başlayan Ay-Yıldızlılar, 9. dakikada Orkun Kökçü'nün golüyle öne geçti.

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