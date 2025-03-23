Macaristan-Türkiye maçı bugün saat kaçta? Milli maç hangi kanalda, şifresiz mi?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan karşısında önemli bir avantaj elde etti. İlk maçta rakibini 3-1 mağlup eden Milliler, rövanş mücadelesinde bu üstünlüğünü koruyarak final bileti almak istiyor. Futbolseverler ise Macaristan-Türkiye play-off rövanş maçının tarihini, saatini ve yayın bilgilerini merak ediyor. İşte kritik karşılaşmaya dair detaylar…

ahaber.com.tr Haber Merkezi