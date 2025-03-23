Viral Galeri Viral Liste Ekrem İmamoğlu soruşturmasında TUTUKLANAN İSİMLER | Adli Kontrol şartıyla kimler serbest bırakıldı? Yolsuzluk, RÜŞVET, kent uzlaşısı...

Ekrem İmamoğlu soruşturmasında TUTUKLANAN İSİMLER | Adli Kontrol şartıyla kimler serbest bırakıldı? Yolsuzluk, RÜŞVET, kent uzlaşısı...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen iki ayrı soruşturma çerçevesinde, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Ali Nuhoğlu ve Tuncay Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu birçok şüpheli tutuklandı. Peki soruşturma kapsamında kimler tutuklandı, kimler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 23.03.2025 11:42 Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 12:40
Ekrem İmamoğlu soruşturmasında TUTUKLANAN İSİMLER | Adli Kontrol şartıyla kimler serbest bırakıldı? Yolsuzluk, RÜŞVET, kent uzlaşısı...

İmamoğlu, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması çerçevesinde tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adli merciler tarafından alınan tutuklama kararının gerekçesi "suç örgütü yöneticiliği", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" gibi ağır suçlamaları içeriyor.

İŞTE TUTUKLANAN İSİMLER

İmamoğlu'na yönelik suçlamalar arasında, kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirmek ve ihalelere fesat karıştırmak da bulunuyor. Söz konusu suçlamalarla birlikte terör örgütüne yardım suçlamaları da gündemde.

Ekrem İmamoğlu soruşturmasında TUTUKLANAN İSİMLER | Adli Kontrol şartıyla kimler serbest bırakıldı? Yolsuzluk, RÜŞVET, kent uzlaşısı...

Ali Nuhoğlu ve Murat Ongun'un Durumu

İmamoğlu'nun en yakın çalışma arkadaşlarından olan ve "para kasası" olarak bilinen Ali Nuhoğlu ile basın danışmanı Murat Ongun da tutuklanan isimler arasında. Ali Nuhoğlu, İBB Başkanının en yakınındaki isimlerden biri olarak suçlamaların hedefinde yer alırken, Ongun'un da aynı soruşturma kapsamında tutuklanması, dikkatleri bu iki isme çevirdi.

Fotoğraf: Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun (A Haber Foto Arşiv)

Ekrem İmamoğlu soruşturmasında TUTUKLANAN İSİMLER | Adli Kontrol şartıyla kimler serbest bırakıldı? Yolsuzluk, RÜŞVET, kent uzlaşısı...

Ekrem İmamoğlu Soruşturmasında Karar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada da şunlar denildi: "Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmalar kapsamında nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince; Mali nitelikli soruşturma kapsamında şüpheli Ekrem İmamoğlu'nun suç örgütü kurmak ve yönetmek, rüşvet almak, irtikap, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek ve ihaleye fesat karıştırmak suçlarından tutuklanmasına,

Ekrem İmamoğlu soruşturmasında TUTUKLANAN İSİMLER | Adli Kontrol şartıyla kimler serbest bırakıldı? Yolsuzluk, RÜŞVET, kent uzlaşısı...

Şüpheli Ekrem İmamoğlu hakkında ise üzerine atılı silahlı terör örgütüne yardım etme suçundan kuvvetli suç şüphesi bulunmakla birlikte mali nitelikli suçlardan zaten tutuklanmasına karar verildiğinden bu aşamada gerek görülmemekle talebin reddine karar verilmiştir."

Ekrem İmamoğlu soruşturmasında TUTUKLANAN İSİMLER | Adli Kontrol şartıyla kimler serbest bırakıldı? Yolsuzluk, RÜŞVET, kent uzlaşısı...

YOLSUZLUK SORUŞTURMASINDA TUTUKLANAN İSİMLER:

Ekrem İmamoğlu, Mete Saruhan, Adem Tuncay, Murat Abbas, Ahmet Köksal, Murat Ongun, Ahmet Çiçek, Mustafa Nihat Sütlaş, Ali İlbak, Serdal Taşkın, Ali Nuhoğlu, Serdar Haydanlı, Alper Aydın, Serkan Öztürk, Buğra Gökçe, Servet Yıldırım, Ertan Yıldız, Süleyman Atık, Eyüp Subaşı, Tuncay Yılmaz, Kamil Timur Delibaş, Yusuf İlbak, Mete Sarıaltun, Murat Çalık, Mahir Polat

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