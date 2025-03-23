Ekrem İmamoğlu soruşturmasında TUTUKLANAN İSİMLER | Adli Kontrol şartıyla kimler serbest bırakıldı? Yolsuzluk, RÜŞVET, kent uzlaşısı...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen iki ayrı soruşturma çerçevesinde, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Ali Nuhoğlu ve Tuncay Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu birçok şüpheli tutuklandı. Peki soruşturma kapsamında kimler tutuklandı, kimler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 23.03.2025 11:42
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 12:40