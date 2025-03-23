Ekrem İmamoğlu soruşturmasında TUTUKLANAN İSİMLER | Adli Kontrol şartıyla kimler serbest bırakıldı? Yolsuzluk, RÜŞVET, kent uzlaşısı...

Ali Nuhoğlu ve Murat Ongun'un Durumu

İmamoğlu'nun en yakın çalışma arkadaşlarından olan ve "para kasası" olarak bilinen Ali Nuhoğlu ile basın danışmanı Murat Ongun da tutuklanan isimler arasında. Ali Nuhoğlu, İBB Başkanının en yakınındaki isimlerden biri olarak suçlamaların hedefinde yer alırken, Ongun'un da aynı soruşturma kapsamında tutuklanması, dikkatleri bu iki isme çevirdi.

Fotoğraf: Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun (A Haber Foto Arşiv)