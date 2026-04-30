Müjdat Gezen'in maskesi düştü: 50 kişi için "sigorta" talimatı!

Giriş Tarihi: 30 Nisan 2026 09:16 Son Güncelleme: 30 Nisan 2026 09:38 ahaber.com.tr Haber Merkezi

"Sahnede 'hak' dedi, perde arkasında 'hukuk' tanımadı! Gırgıriye Müzikali sonrası çıkan skandallarla gündemden düşmeyen Müjdat Gezen'in 50 kişilik sigortasız çalışan listesi, sanat dünyasında taşları yerinden oynattı. Köşeye sıkışan Gezen, panikle çalışanlarına 'evrakları hazırlayın' talimatı verdi.

Müjdat Gezen'in "Gırgıriye Müzikali" sanatla değil, perde arkasındaki skandallar ve seyirciye yönelik saygısızlıklarla gündeme oturdu. SEYİRCİYE "TENEKE SANDALYE" ŞOKU Ekranlarda sürekli "hak, hukuk ve adalet" söylemlerini dilinden düşürmeyen Gezen'in, kendi sanat merkezindeki uygulamaları "bu kadarına da pes" dedirtti. 4 bin TL verip bilet alan sanatseverler, karşılarında lüks koltuk beklerken "teneke sandalye" şokuyla sarsıldı.

MÜJDAT GEZEN TUTUŞTU Skandalların en büyüğü ise sahne arkasındaki çalışma koşullarının ifşa edilmesiyle patlak verdi. Günaydın'dan Ömer Karahan'ın haberine göre; 50 çalışanın sigortasız olduğunun ve yaralanan bir oyuncunun hastaneye bile götürülemediğinin ifşa edilmesiyle sanat dünyasında itibarı sarsılan Gezen, karizmasını düzeltmek için tüm çalışanlarına "Evraklarınızı hazırlayın SGK girişleriniz yapılacak" mesajı gönderdi.

Karahan yazısında süreci şu ifadelerle anlattı: Müjdat Gezen ifşa olunca yerle bir olan karizmasını düzeltmek için tüm çalışanlarına mesaj göndererek "Evraklarınızı hazırlayın SGK girişleriniz yapılacak" talimatı verdi. MÜJDAT GEZEN'İN GIRGIRİYE MÜZİKALİ'NE TEPKİ BÜYÜYOR

Sahne önünde emek övülür, sahne arkasında emekçi unutulur. Oyuncu alkış alır, kostümcü görünmez. Teknik ekip gece yarısına kadar çalışır, ama adı afişte bile yazmaz. SKANDAL ÜSTÜNE SKANDAL! 50 KİŞİ SİGORTASIZ ÇALIŞIYOR