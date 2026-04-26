Müjdat Gezen’in Gırgıriye Müzikali’ne tepki büyüyor: Bizi üçüncü sınıf insan gibi gösteriyorlar

Kemancı, "Romanlar genelde kriminalize ediliyor ve bu bizi çok rahatsız ediyor. Sürekli suç teşkil eden gruplar olarak, kültür olarak da gösteriliyoruz. Ya da çok eğlenceli, sadece günübirlik eğlenen gruplar olarak kültür olarak bizi lanse ediyorlar. Bu üzücü. Romanlar, sürekli olarak suç teşkil eden roller, silahlı roller ya da yine suç teşkil eden hırsızlık, yüz kızartıcı suçların, uyuşturucunun senaryonun en kritik yerlerinde bir uyuşturucu baronu olarak ya da bunun ayakçısı olarak senaryoya dahil ediliyor" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da Romanların yoğun yaşadığı Kuştepe semtinde doğan ve hayatını burada sürdüren tiyatrocu ve yaratıcı drama eğitmeni Okan Kemancı, son günlerde gündeme gelen Müjdat Gezen'in Gırgıriye Müzikali'ne tepki gösterdi.

Romanların çoğunlukla olumsuz karakterlerle temsil edildiğini dile getiren Kemancı, "Bizi halkın önüne üçüncü sınıf insan olarak koymak için ellerinden geleni yapıyorlar. Roman kültürü, Roman mahalleleri işlenirken sürekli suç potansiyeli yüksek hikayelerle karşımıza çıkıyor. Sürekli aşağılayan bir yaklaşım var. Tiyatro sahnesi böyle bir yer olmamalı. Ben de oradan ekmeğimi kazanan bir oyuncuyum" dedi.

Müjdat Gezen’in Gırgıriye Müzikali

"Eğer gerçekten Roman hikayeleri anlatmak istiyorsanız, buyurun Kuştepe'ye, Sulukule'ye, Dolapdere'ye, İzmir Tepecik'e gelin. Bizi dinleyin, birlikte üretelim. Bizden birini dahil edin. Bunu büyük ustaların yapıyor olması daha da üzücü.

Müjdat Gezen'e saygım sonsuz ama işin kültüre dokunan ahlak kısmı bu kadar hoyratça yapılmamalı. Bir yerlerde yaralanıyoruz. Romanları değersiz gösteriyorlar."