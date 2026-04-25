Müjdat Gezen'in tiyatrosunda "sigortasız oyuncu" krizi! Skandal kazayla ortaya çıktı

Müjdat Gezen, Gırgıriye Müzikali'nde yaşanan skandallarla gündemden düşmüyor! VIP bilet krizi sonrası bu kez ekiple ilgili dikkat çeken iddialar gündeme geldi. "Hak, hukuk, adalet" sloganları atan Gezen'in sanat merkezinde 50 kişinin sigortasız çalıştırdığı, ve son gösteride kaza geçiren bir oyuncunun bu nedenle hastaneye götürülemediği öne sürüldü.

Müjdat Gezen, son günlerde sanatıyla değil, kurucusu olduğu sanat merkezinde ve sahnelediği Gırgıriye Müzikali'nde yaşanan skandallarla gündeme oturdu. "Hak, hukuk ve adalet" söylemleriyle bilinen Gezen'in, perde arkasında kurduğu "ucuz emek düzeni" ve ihmaller zinciri büyük tepki topluyor. 4 BİN TL'YE TENEKE SANDALYE AYIBI Müzikalin sahnelendiği mekanda yaşanan organizasyon bozukluğu, tiyatroseverleri isyan ettirdi. Bilet fiyatlarının 4 bin TL'ye kadar çıktığı gösteride, kapasitenin üzerinde satış yapıldığı iddia edildi. Koltuk krizi: Yüksek ücret ödeyen seyircilerin bir kısmı yer bulamazken, bir kısmı ise teneke sandalyelerde oturmaya mahkum edildi. Kavgalar: Salon içerisinde yer kavgası yüzünden tartışmalar çıktı, sanatseverler hayal kırıklığıyla salonu terk etti.

50 KİŞİYİ SİGORTASIZ ÇALIŞTIRIYOR Günaydın'dan Ömer Karahan'ın haberine göre, kriz sadece seyirci koltuklarında değil, sahne arkasında da derinleşmiş durumda. Müjdat Gezen Sanat Merkezi (MSM) bünyesinde çalışan ve müzikal kadrosunda yer alan 50 kişinin sigortasız olduğu öne sürüldü. Skandalın en vahim boyutu ise geçtiğimiz Çarşamba akşamı yaşanan kazayla ortaya çıktı. Gösteri sırasında sahnede devrilen dekor bir oyuncunun üzerine düştü. İddiaya göre yaralanan kişi sigortası olmadığı için hastaneye götürülmedi. Kuliste ilk yardım yapıldı. KAZA GEÇİREN OYUNCU HASTANEYE BİLE GÖTÜRÜLEMEDİ Karahan yazısında süreci şu ifadelerle anlattı: "Çarşamba akşamı sahnelenen oyunda bir metin yok. Doğaçlama değil, trajik bir gerçek var: Dekor çöktü, bir oyuncu yaralandı. Normal bir ülkede bu cümleden sonrası prosedürdür. Ambulans çağrılır, hastaneye gidilir, kayıt tutulur, sorumluluklar incelenir. Krizlerin müzikali ʺGırgıriyeʺ

UCUZ EMEK DÜZENİ Burada ne oluyor? Yaralı oyuncu hastaneye bile götürülmüyor. 'Oradaki imkanlarla' müdahale ediliyor. Sanki tiyatro değil de mahalle arası halı saha. Müjdat Gezen gibi bir ismin gölgesinde yürüyen bir kurumda, yaralanan bir oyuncunun hastaneye götürülmemesi başlı başına bir utançtır. Ama asıl mesele dekorun düşmesi değil. Asıl mesele, o dekorun altında kalan insanın sistemde hiç var olmaması. İddia şu; Gırgıriye Müzikali'nde hem sahnede hem de teknikte yer alan Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne (MSM) bağlı olan 50 kişi sigortasız... Evet, yanlış okumadınız. Türkiye'de tiyatro dediğimiz yapı, hâlâ gönüllülükle profesyonellik arasında sıkışmış ucuz emek düzeninden beslenmeye devam ediyor." DÜPEDÜZ SORUMSUZLUK Karahan, "Perde açılıyor, alkış geliyor, sosyal medyada "ne güzel oyun" diye story atılıyor... Ama o sahnenin arkasında çalışan insanların yasal olarak hiçbir güvencesi yok. Bu artık romantik bir sanat fedakârlığı hikâyesi değil. Bu, düpedüz sorumsuzluk." ifadelerini kullandı. Kaynak: AA