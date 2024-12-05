Mühendisler Günü mesajları 2024 | 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü nedir, ne zaman kutlanmaya başladı?
Türkiye'de her yıl 5 Aralık'ta kutlanan Mühendisler Günü, mühendislik mesleğinin toplumdaki önemini vurgulayan bir gün olarak öne çıkıyor. Dünya çapında farklı tarihlerde kutlanan bu özel gün, 20 Kasım 2019'da Dünya Mühendislik Kuruluşları Federasyonu tarafından 4 Mart olarak da ilan edilmişti. Ancak Türkiye, bu günü Aralık ayında kutlayarak mühendislerin sürdürülebilir kalkınma ve inovasyona olan katkılarına dikkat çekiyor.
Giriş Tarihi: 05.12.2024 07:46
Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 07:46