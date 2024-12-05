Mühendisler Günü mesajları 2024 | 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü nedir, ne zaman kutlanmaya başladı?

"Hayalleri gerçeğe dönüştürenlerin mesleğidir mühendislik. Tüm düşünen ve üreten mühendislerimizin Dünya Mühendisler Günü kutlu olsun!"

"Bugünün ve yarının mimarları olan mühendislerimize ve bu mesleğe gönül veren tüm mühendis adaylarına selam olsun! Dünya Mühendisler Günü'nüz kutlu olsun."

"Ülkemize değer katan, insanlığın gelişimine katkı sağlayan tüm mühendislerimizin ve meslektaşlarımın Dünya Mühendisler Günü kutlu olsun!"