SSK, BAĞ-KUR, 4C’liye nakit fırsatı! 12.550, 13.250, 19.000 TL maaş alana 20.000 TL: 2024 Aralık banka banka ödeme listesi...

Vakıfbank

Vakıfbank, yıl sonuna kadar sürecek olan kampanyasında, maaş tutarına bağlı olarak 24.000 TL'ye kadar promosyon imkanı sunuyor. Aylık 10.000 TL altı maaş alanlara 5.000 TL, 10.000-14.999 TL arasında olanlara 8.000 TL, 15.000-19.999 TL arası maaş sahiplerine 10.000 TL, 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara ise 12.000 TL veriliyor. Ayrıca maaşını Vakıfbank'a taşıyan emekliler ve kredi kartı ile harcama yapanlar, 12 ay boyunca toplamda 12.000 TL'ye kadar ek nakit ödül kazanabiliyor.