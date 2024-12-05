SSK, BAĞ-KUR, 4C'liye nakit fırsatı! 12.550, 13.250, 19.000 TL maaş alana 20.000 TL: 2024 Aralık banka banka ödeme listesi...
Aralık ayı boyunca milyonlarca emeklinin yüzünü güldürecek promosyon kampanyaları yeniden düzenlendi. Bankalar, emeklilere, dul ve yetim aylığı alan vatandaşlara cazip ödeme seçenekleri ve ek avantajlar sunarak büyük bir yarış içine girdi. Peki en yüksek promosyonu hangi banka veriyor? İşte 2024 yılının son ayında bankaların sunduğu en güncel promosyon kampanyaları ve detayları...
Giriş Tarihi: 05.12.2024 08:35
Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 12:03