Viral Galeri Viral Liste SSK, BAĞ-KUR, 4C'liye nakit fırsatı! 12.550, 13.250, 19.000 TL maaş alana 20.000 TL: 2024 Aralık banka banka ödeme listesi...

SSK, BAĞ-KUR, 4C'liye nakit fırsatı! 12.550, 13.250, 19.000 TL maaş alana 20.000 TL: 2024 Aralık banka banka ödeme listesi...

Aralık ayı boyunca milyonlarca emeklinin yüzünü güldürecek promosyon kampanyaları yeniden düzenlendi. Bankalar, emeklilere, dul ve yetim aylığı alan vatandaşlara cazip ödeme seçenekleri ve ek avantajlar sunarak büyük bir yarış içine girdi. Peki en yüksek promosyonu hangi banka veriyor? İşte 2024 yılının son ayında bankaların sunduğu en güncel promosyon kampanyaları ve detayları...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 05.12.2024 08:35 Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 12:03
SSK, BAĞ-KUR, 4C’liye nakit fırsatı! 12.550, 13.250, 19.000 TL maaş alana 20.000 TL: 2024 Aralık banka banka ödeme listesi...

Emekliler için bankalar, yıl sonuna kadar sunacakları promosyonlarla finansal kazançlarını artırma fırsatı sunuyor. Aylık maaş tutarına bağlı olarak 5.000 TL'den başlayıp 24.000 TL'ye kadar çıkan bu promosyon ödemeleri, sadece nakit kazanç sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda çeşitli harcamalar için ek ödüller ve avantajlar da sunuyor.

SSK, BAĞ-KUR, 4C’liye nakit fırsatı! 12.550, 13.250, 19.000 TL maaş alana 20.000 TL: 2024 Aralık banka banka ödeme listesi...

Vakıfbank

Vakıfbank, yıl sonuna kadar sürecek olan kampanyasında, maaş tutarına bağlı olarak 24.000 TL'ye kadar promosyon imkanı sunuyor. Aylık 10.000 TL altı maaş alanlara 5.000 TL, 10.000-14.999 TL arasında olanlara 8.000 TL, 15.000-19.999 TL arası maaş sahiplerine 10.000 TL, 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara ise 12.000 TL veriliyor. Ayrıca maaşını Vakıfbank'a taşıyan emekliler ve kredi kartı ile harcama yapanlar, 12 ay boyunca toplamda 12.000 TL'ye kadar ek nakit ödül kazanabiliyor.

SSK, BAĞ-KUR, 4C’liye nakit fırsatı! 12.550, 13.250, 19.000 TL maaş alana 20.000 TL: 2024 Aralık banka banka ödeme listesi...

TEB

TEB, 25 Kasım itibariyle başlattığı kampanyasında emeklilere 21.000 TL'ye kadar promosyon fırsatı sağlıyor. Aylığı 10.000 TL'nin altında olanlar 5.000 TL, 10.000-14.999 TL arası maaş alanlar 8.000 TL, 15.000-19.999 TL arası maaş sahiplerine 10.000 TL, 20.000 TL ve üzeri maaş olanlara ise 12.000 TL veriliyor. Ek olarak, herhangi bir maaş tutarı fark etmeksizin otomatik fatura talimatı verenler 9.000 TL'lik bir ödül alabiliyor.

SSK, BAĞ-KUR, 4C’liye nakit fırsatı! 12.550, 13.250, 19.000 TL maaş alana 20.000 TL: 2024 Aralık banka banka ödeme listesi...

Denizbank

Denizbank, yeni hesap açan veya taahhüt süresi biten emekli müşterilerine 20.000 TL'ye kadar promosyon sunuyor. Aylık 10.000 TL altı maaş sahiplerine 5.000 TL, 10.000-14.999 TL arasında olanlara 8.000 TL, 15.000-19.999 TL arası maaş sahiplerine 10.000 TL, 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara ise 12.000 TL veriliyor. Ek olarak, MobilDeniz uygulamasını indirip kullananlar 1.000 TL, kredi kartı alanlar ise 2.000 TL alabiliyor.

SSK, BAĞ-KUR, 4C’liye nakit fırsatı! 12.550, 13.250, 19.000 TL maaş alana 20.000 TL: 2024 Aralık banka banka ödeme listesi...

Albaraka Türk

Albaraka Türk, aylığına göre 20.000 TL'ye kadar promosyon sunuyor. Aylık 10.000 TL altı maaş alanlara 6.500 TL, 10.000-14.999 TL arası maaş sahiplerine 10.400 TL, 15.000-19.999 TL arasında olanlara 13.000 TL, 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara ise 15.600 TL veriliyor. Ayrıca iki otomatik fatura ödeme talimatı verenlere 1.400 TL ek ödeme yapılırken, emekli maaşı getirenlere ise her müşteri için 500 TL'lik bir ödül veriliyor.

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