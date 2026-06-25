Kıvanç Tatlıtuğ listeye giremedi! 2026'nın en yakışıklı Türk aktörü bakın kim oldu
Icon Polls'un yıl sonuna kadar sürecek "2026'nın En Yakışıklı Türk Aktörleri" oylamasında ilk ara sonuçlar açıklandı. Listenin zirvesindeki isim ve ilk 10'daki sıralama dikkat çekti.
Uluslararası oylama platformu Icon Polls tarafından düzenlenen ve 2026 yılı sonuna kadar devam edecek olan "2026'nın En Yakışıklı Türk Aktörleri" anketinde, zirveye yerleşen isim şaşkına çevirdi.
ZİRVEDEKİ İSİM ŞAŞIRTTI
Yıl boyunca devam edecek olan ve Türk dizi-sinema dünyasının yıldızlarının kıyasıya yarıştığı bu prestijli ankette, oylama süreci hız kesmeden devam ediyor.
Listede Kerem Bürsin, Burak Özçivit ve Mert Ramazan Demir gibi dev isimleri geride bırakarak 1 numaraya yerleşen Emin Günenç, hayran kitlesinin desteğiyle zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Başarılı performansıyla olduğu kadar karizmasıyla da dikkat çeken Günenç'in bu yükselişi, magazin kulislerinde geniş yankı uyandırdı.
'2026'NIN EN YAKIŞIKLI TÜRK AKTÖRLERİ' LİSTESİNDEKİ İLK 10 İSİM
Oylamada anlık verilere göre listedeki ilk 10 isim ise şu şekilde sıralandı:
10- Emre Bey
Elimi Bırakma, Balkan Ninnisi ve Kuruluş Osman gibi popüler yapımlarda yer alan, ekranların genç ve yetenekli yüzlerinden biri.
9- Kerem Bürsin
Sen Çal Kapımı ile dünya genelinde geniş hayran kitlelerine ulaşan; oyunculuk kariyerini hem yerli hem uluslararası projelerle sürdüren başarılı bir aktör.
8- Burak Özçivit
Kuruluş Osman, Kara Sevda ve Muhteşem Yüzyıl gibi projelerle sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada marka haline gelmiş bir isim.
7- Faruk Aran
Kuruluş Osman dizisindeki Alaeddin Bey rolüyle dikkatleri üzerine çeken, Haliç Üniversitesi Konservatuvarı mezunu genç yetenek.