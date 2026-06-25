Kıvanç Tatlıtuğ listeye giremedi! 2026'nın en yakışıklı Türk aktörü bakın kim oldu

Uluslararası oylama platformu Icon Polls tarafından düzenlenen ve 2026 yılı sonuna kadar devam edecek olan "2026'nın En Yakışıklı Türk Aktörleri" anketinde, zirveye yerleşen isim şaşkına çevirdi.

ZİRVEDEKİ İSİM ŞAŞIRTTI

Yıl boyunca devam edecek olan ve Türk dizi-sinema dünyasının yıldızlarının kıyasıya yarıştığı bu prestijli ankette, oylama süreci hız kesmeden devam ediyor.

Listede Kerem Bürsin, Burak Özçivit ve Mert Ramazan Demir gibi dev isimleri geride bırakarak 1 numaraya yerleşen Emin Günenç, hayran kitlesinin desteğiyle zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Başarılı performansıyla olduğu kadar karizmasıyla da dikkat çeken Günenç'in bu yükselişi, magazin kulislerinde geniş yankı uyandırdı.