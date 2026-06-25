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Kıvanç Tatlıtuğ listeye giremedi! 2026'nın en yakışıklı Türk aktörü bakın kim oldu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Icon Polls'un yıl sonuna kadar sürecek "2026'nın En Yakışıklı Türk Aktörleri" oylamasında ilk ara sonuçlar açıklandı. Listenin zirvesindeki isim ve ilk 10'daki sıralama dikkat çekti.

Kıvanç Tatlıtuğ listeye giremedi! 2026'nın en yakışıklı Türk aktörü bakın kim oldu 1

Uluslararası oylama platformu Icon Polls tarafından düzenlenen ve 2026 yılı sonuna kadar devam edecek olan "2026'nın En Yakışıklı Türk Aktörleri" anketinde, zirveye yerleşen isim şaşkına çevirdi.

ZİRVEDEKİ İSİM ŞAŞIRTTI

Yıl boyunca devam edecek olan ve Türk dizi-sinema dünyasının yıldızlarının kıyasıya yarıştığı bu prestijli ankette, oylama süreci hız kesmeden devam ediyor.

Listede Kerem Bürsin, Burak Özçivit ve Mert Ramazan Demir gibi dev isimleri geride bırakarak 1 numaraya yerleşen Emin Günenç, hayran kitlesinin desteğiyle zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Başarılı performansıyla olduğu kadar karizmasıyla da dikkat çeken Günenç'in bu yükselişi, magazin kulislerinde geniş yankı uyandırdı.

Kıvanç Tatlıtuğ listeye giremedi! 2026'nın en yakışıklı Türk aktörü bakın kim oldu 2

'2026'NIN EN YAKIŞIKLI TÜRK AKTÖRLERİ' LİSTESİNDEKİ İLK 10 İSİM

Oylamada anlık verilere göre listedeki ilk 10 isim ise şu şekilde sıralandı:

10- Emre Bey

Elimi Bırakma, Balkan Ninnisi ve Kuruluş Osman gibi popüler yapımlarda yer alan, ekranların genç ve yetenekli yüzlerinden biri.

Kıvanç Tatlıtuğ listeye giremedi! 2026'nın en yakışıklı Türk aktörü bakın kim oldu 3

9- Kerem Bürsin

Sen Çal Kapımı ile dünya genelinde geniş hayran kitlelerine ulaşan; oyunculuk kariyerini hem yerli hem uluslararası projelerle sürdüren başarılı bir aktör.

Kıvanç Tatlıtuğ listeye giremedi! 2026'nın en yakışıklı Türk aktörü bakın kim oldu 4

8- Burak Özçivit

Kuruluş Osman, Kara Sevda ve Muhteşem Yüzyıl gibi projelerle sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada marka haline gelmiş bir isim.

Kıvanç Tatlıtuğ listeye giremedi! 2026'nın en yakışıklı Türk aktörü bakın kim oldu 5

7- Faruk Aran

Kuruluş Osman dizisindeki Alaeddin Bey rolüyle dikkatleri üzerine çeken, Haliç Üniversitesi Konservatuvarı mezunu genç yetenek.

Kıvanç Tatlıtuğ listeye giremedi! 2026'nın en yakışıklı Türk aktörü bakın kim oldu 6

6- Mert Ramazan Demir

Yalı Çapkını dizisindeki Ferit Korhan rolüyle son yılların en büyük çıkış yapan yıldızlarından. Şahmaran gibi dijital projelerde de adından söz ettiriyor.

Kıvanç Tatlıtuğ listeye giremedi! 2026'nın en yakışıklı Türk aktörü bakın kim oldu 7

5- Gökberk Yıldırım

Beni Bırakma dizisiyle geniş kitlelerce tanındı. Türkiye'nin yanı sıra Orta Doğu ve Latin Amerika ülkelerinde de ciddi bir hayran kitlesine sahip.

Kıvanç Tatlıtuğ listeye giremedi! 2026'nın en yakışıklı Türk aktörü bakın kim oldu 8

4- Engin Altan Düzyatan

Diriliş Ertuğrul ile dünya çapında büyük bir üne kavuşan, oyunculuk eğitimi ve tecrübesiyle Türk televizyonlarının en köklü isimlerinden biri.

ATV ekranlarda yayınlanan ve ailelerin yarıştığı Milyoner Aile isimli yarışma programının sunuculuğunu üstlenmişti.

Kıvanç Tatlıtuğ listeye giremedi! 2026'nın en yakışıklı Türk aktörü bakın kim oldu 9

3- Halil İbrahim Ceyhan

1986 İstanbul doğumlu. Müzisyen, besteci ve model kimlikleriyle de tanınan çok yönlü bir sanatçı. Best Of Model derecesiyle kariyerine başladı.

Kıvanç Tatlıtuğ listeye giremedi! 2026'nın en yakışıklı Türk aktörü bakın kim oldu 10

2- Şükrü Özyıldız

Kuruluş Orhan, Ruhun Duymaz, Aşk Taktikleri ve Zeytin Ağacı gibi ses getiren projelerin başarılı ismi. Hem dram hem komedi türündeki başarısıyla tanınıyor.

Kıvanç Tatlıtuğ listeye giremedi! 2026'nın en yakışıklı Türk aktörü bakın kim oldu 11

1- Emin Günenç

1994 Tekirdağ doğumlu. Eski bir futbolcu olan Günenç, başarılı oyunculuk kariyeri ve karizmasıyla ankette dev isimleri geride bırakarak zirveye yerleşti.

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