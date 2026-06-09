İnsanlar neden horlar, nasıl geçer? Bilim insanları horlamanın 40 bin yıllık nedenini açıkladı

Horlama, uyku sırasında üst solunum yolunun daralması nedeniyle hava akışının türbülanslı hale gelmesi ve boğazdaki yumuşak dokuların titreşmesi sonucu oluşuyor. Araştırmalar, bu durumun yalnızca yaşam tarzıyla değil, insan anatomisinin evrimsel gelişimiyle de bağlantılı olduğunu gösteriyor. Özellikle sık ve yüksek sesli horlamaya gündüz yorgunluğu veya nefes durmaları eşlik ediyorsa bunun obstrüktif uyku apnesi gibi önemli sağlık sorunlarına işaret edebileceği belirtiliyor.

HORLAMA NASIL ORTAYA ÇIKIYOR?

Evrimsel biyolog Scott Travers'in Forbes'te yayınlanan makalesine göre, her nefeste hava, boğazın arka bölümünde bulunan ve hem hava hem de yiyecek geçişine izin veren farenksten geçiyor. Uyanıkken dil, yumuşak damak ve çevresindeki kaslar hava yolunu açık tutuyor.

Uyku sırasında ise bu kasların aktivitesi azalıyor. Bazı kişilerde hava yolu yeterince açık kalırken, bazı kişilerde daralma meydana geliyor. Havanın dar bir alandan geçmesiyle oluşan titreşimler de horlama sesine neden oluyor.