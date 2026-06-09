CANLI YAYIN

İnsanlar neden horlar, nasıl geçer? Bilim insanları horlamanın 40 bin yıllık nedenini açıkladı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Horlama sadece rahatsız edici bir ses değil, insan anatomisinin 40 bin yıllık evrimsel gelişiminin bir sonucu olarak ortaya çıkıyor. Uzmanlara göre, insana konuşma yeteneği kazandıran gırtlak yapısı, uyku apnesi ve horlama riskini de beraberinde getiriyor.

İnsanlar neden horlar, nasıl geçer? Bilim insanları horlamanın 40 bin yıllık nedenini açıkladı 1

Horlama, uyku sırasında üst solunum yolunun daralması nedeniyle hava akışının türbülanslı hale gelmesi ve boğazdaki yumuşak dokuların titreşmesi sonucu oluşuyor. Araştırmalar, bu durumun yalnızca yaşam tarzıyla değil, insan anatomisinin evrimsel gelişimiyle de bağlantılı olduğunu gösteriyor. Özellikle sık ve yüksek sesli horlamaya gündüz yorgunluğu veya nefes durmaları eşlik ediyorsa bunun obstrüktif uyku apnesi gibi önemli sağlık sorunlarına işaret edebileceği belirtiliyor.

İnsanlar neden horlar, nasıl geçer? Bilim insanları horlamanın 40 bin yıllık nedenini açıkladı 2

HORLAMA NASIL ORTAYA ÇIKIYOR?

Evrimsel biyolog Scott Travers'in Forbes'te yayınlanan makalesine göre, her nefeste hava, boğazın arka bölümünde bulunan ve hem hava hem de yiyecek geçişine izin veren farenksten geçiyor. Uyanıkken dil, yumuşak damak ve çevresindeki kaslar hava yolunu açık tutuyor.

Uyku sırasında ise bu kasların aktivitesi azalıyor. Bazı kişilerde hava yolu yeterince açık kalırken, bazı kişilerde daralma meydana geliyor. Havanın dar bir alandan geçmesiyle oluşan titreşimler de horlama sesine neden oluyor.

İnsanlar neden horlar, nasıl geçer? Bilim insanları horlamanın 40 bin yıllık nedenini açıkladı 3

HORLAMANIN KÖKENİ KONUŞMA YETENEĞİNE UZANIYOR

Araştırmacılara göre horlama yalnızca bireysel bir sağlık sorunu değil, insan evriminin yan etkilerinden biri. Çoğu memelide gırtlak daha yukarıda yer alırken insanlarda boynun daha aşağı kısmına konumlanmış durumda. Bu anatomik değişim, konuşma sırasında farklı seslerin üretilebilmesini sağlayan geniş bir rezonans alanı oluşturuyor.

İnsanlar neden horlar, nasıl geçer? Bilim insanları horlamanın 40 bin yıllık nedenini açıkladı 4

Ancak bu avantajın bir bedeli bulunuyor. Gırtlağın aşağı inmesi ve dilin boğaza doğru yer değiştirmesi, üst solunum yolunu daha esnek ancak aynı zamanda daha kırılgan hale getiriyor. İnsanlara karmaşık konuşma yeteneği kazandıran bu değişimler, horlama ve uyku apnesi riskini de artırabiliyor.

İnsanlar neden horlar, nasıl geçer? Bilim insanları horlamanın 40 bin yıllık nedenini açıkladı 5

BOĞAZ YAPISI HORLAMA RİSKİNİ ARTIRABİLİYOR

Horlama riski kişiden kişiye farklılık gösteriyor. Dilin büyüklüğü ve konumu, yumuşak damağın uzunluğu, bademciklerin hacmi ve çene yapısı gibi anatomik özellikler hava yolunun genişliğini doğrudan etkiliyor.

Uyku sırasında kas tonusunun azalmasıyla birlikte bu yapılar hava geçiş alanını daraltabiliyor. Bilim insanları, yıllar boyunca devam eden horlamanın boğazdaki kas ve sinir dokularında hasara yol açabileceğini, bunun da zamanla horlamanın şiddetlenmesine neden olabileceğini belirtiyor.

İnsanlar neden horlar, nasıl geçer? Bilim insanları horlamanın 40 bin yıllık nedenini açıkladı 6

HORLAMA KİMLERDE DAHA SIK GÖRÜLÜR?

Araştırmalar, alışkanlık haline gelen horlamanın yetişkin erkeklerde kadınlara göre daha yaygın olduğunu gösteriyor. Yaş ilerledikçe risk artıyor. Özellikle erkeklerde 40 yaş sonrası dönemde horlama sıklığı yükselirken, kadınlarda menopoz sonrasında benzer bir artış görülüyor. Başlıca risk faktörleri ise şöyle belirtiliyor:

  • Fazla kilo ve obezite
  • Sigara kullanımı
  • Düzenli alkol tüketimi
  • İleri yaş
  • Üst solunum yolu anatomisindeki yapısal farklılıklar
İnsanlar neden horlar, nasıl geçer? Bilim insanları horlamanın 40 bin yıllık nedenini açıkladı 7

HORLAMA NE ZAMAN TIBBİ BİR SORUN HALİNE GELİYOR?

Ara sıra görülen hafif horlama çoğu zaman ciddi bir sağlık sorunu olarak değerlendirilmiyor. Ancak uzmanlara göre aşağıdaki belirtiler horlamaya eşlik ediyorsa dikkatli olunmalı:

  • Gün içinde aşırı uyku hali
  • Uyurken nefesin durduğunun fark edilmesi
  • Sabah baş ağrısıyla uyanma
  • Boğaz kuruluğu
  • Yüksek tansiyon

Bu belirtiler, obstrüktif uyku apnesi adı verilen ve uyku sırasında hava yolunun tekrar tekrar kapanmasıyla ortaya çıkan bir rahatsızlığın habercisi olabiliyor.

İnsanlar neden horlar, nasıl geçer? Bilim insanları horlamanın 40 bin yıllık nedenini açıkladı 8

HORLAMA NASIL GEÇER?

Horlamanın kontrol altına alınmasında günlük alışkanlıklar önemli rol oynuyor. Health Direct makalesine göre, sağlıklı kilonun korunması, alkol tüketiminden kaçınılması ve sırt üstü yerine yan pozisyonda uyunması hava yolunun daha açık kalmasına yardımcı olabiliyor.

Mevsimsel alerji veya burun tıkanıklığı yaşayan kişilerde ise bu sorunların giderilmesi, gece boyunca solunumun daha rahat sürmesini sağlayarak horlama şikayetlerini azaltabiliyor.

Ahaber
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin