İstanbul’da yaşayanlar dikkat! Havası en temiz ve en kirli ilçeler belli oldu

İTÜ'nün 26 ölçüm istasyonunun verileriyle hazırladığı çalışmaya göre İstanbul'da mayıs ayında partikül madde kaynaklı hava kirliliği geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 düştü. Yağışlardaki artış ve meteorolojik koşullar hava kalitesini iyileştirirken bazı ilçelerde ise dikkat çeken yükselişler yaşandı.

İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) yaptığı araştırma, İstanbul'da hava kalitesinin geçen yıla göre iyileştiğini ortaya koydu. Mayıs ayında kent genelindeki partikül madde (PM10) değerleri yüzde 8 gerilerken yağışlardaki artış ve hava koşullarının kirleticilerin dağılmasına katkı sağladığı belirlendi.

İTÜ'NÜN ÇALIŞMASI 24 İSTASYON VERİLERİNDEN OLUŞUYOR İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Toros tarafından yürütülen çalışmada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait hava kalitesi ölçüm istasyonlarının verileri incelendi. Araştırmada 2025 ve 2026'nın mayıs aylarına ait PM10 değerleri karşılaştırıldı. Buna göre 26 istasyondaki ortalama partikül madde konsantrasyonu, geçen yıl metreküp başına 34 mikrogram seviyesindeyken bu yıl 31,2 mikrogram olarak ölçüldü. Böylece kent genelinde partikül madde kaynaklı hava kirliliğinde yüzde 8'lik düşüş kaydedildi.

İSTANBUL'DA EN KİRLİ HAVA HANGİ BÖLGELERDE? Mayıs ayında partikül madde yoğunluğunun en yüksek olduğu nokta, metreküp başına 54,62 mikrogram ile Sultangazi 3 istasyonu oldu. En yüksek değerlerin görüldüğü ilk üç istasyon şöyle sıralandı: Sultangazi 3: 54,62 µg/m3 Sultangazi 2: 53,74 µg/m3 Tuzla: 47,64 µg/m3

EN TEMİZ HAVA HANGİ BÖLGELERDE ÖLÇÜLDÜ? Aynı dönemde en düşük partikül madde değeri metreküp başına 17,37 mikrogram ile Sultangazi 1 istasyonunda kaydedildi. Düşük kirlilik değerine sahip diğer bölgeler ise şöyle oldu: Bölge PM10 Değeri (µg/m³) Sultangazi 1 17,37 Büyükada 18,45 Alibeyköy 19,05