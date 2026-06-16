Milyonluk kavgada yeni perde! Özcan Deniz çileden çıktı: "Oğlumun mirasını bile satmış"
35 yıllık emeğinin yok edildiğini iddia eden ünlü sanatçı Özcan Deniz, ağabeyi Ercan Deniz'e karşı dava açacağını açıkladı. Kardeşinin sahte imzalarla şirketi devraldığını, kendisine 30 milyon TL'lik icra borcu bıraktığını öne süren Deniz, Oğlumun mirasını bile satmışlar' diyerek yaşadığı ihaneti gözler önüne serdi.
Ünlü sanatçı Özcan Deniz, uzun süredir kamuoyunun gündeminde olan aile içi krizi bir üst boyuta taşıdı. Yıllardır beraber çalıştığı ve büyük güven duyduğu ağabeyi Ercan Deniz ile yaşadığı sorunlar hakkında sessizliğini bozan Deniz, hukuki süreç başlatmaya hazırlandığını duyurdu.
ÖZCAN DENİZ'DEN ŞOK SUÇLAMALAR
Günaydın'dan Sinan Özedincik'in haberine göre, yıllar sonra suskunluğunu bozan sanatçı, başta abisi olmak üzere çok güvendiği ailesinin kendisine ağır bedel ödettiklerini, ancak artık açacağı davalarla abisinin gerçek yüzünü göstereceğini söyledi.
"Kontrolsüz Bir Şebekeyle Karşı Karşıyayım"
35 yıllık meslek hayatındaki kazancının büyük kısmını kaybettiğini belirten Özcan Deniz, yaşadığı mağduriyeti şu sözlerle dile getirdi.
"Ben maddi manevi çok ağır bir bedel ödedim. 35 yıllık bir bedel bu.Kısmen benim hatamdı. Güvendim, ailem diye bütün her şeyimi önlerine serdim ama maalesef ağır bir şekilde dolandırıldım. Ve son kertede yakamdan düşsünler diye çok ağır bir bedel ödedim. Fakat bu bedeli hakları zannetmeye başladılar. Hatta "Eksik verdin fazlasını ver" demeye başladılar. Dur noktaları olmayan, kontrolsüz bir şebeke var karşımda... Kendilerini öyle küçük düşürdüler ki, yeryüzünde hiçbir kardeşin hiçbir kardeşe yapmayacağı, hiçbir ailenin hiçbir evladına yapmayacağı öyle hareketler sergilediler ki, daha fazla rezil olmasınlar diye elimde avucumda ne biriktirdiysem her şeyi verdim. Ama çoğunu da yemiş bitirmişler. Bir o kadar da borç ödedim.
"SAHTE İMZALARLA ŞİRKETİ ÜZERİNE GEÇİRDİ"
Ancak bedelini ödemiş olmama rağmen bir sürü fırıldak peşindeler. Hâlâ para koparmaya çalışıyorlar. 35 yıllık alın terim gitti. Ama artık bir dakikalık alın terim dahi bunlara gitmeyecek. Buna ant içtim. Evladımın hakkıdır. Benden bugüne kadar çaldığı, aldığı ne varsa hepsini geri alacağım.
Gırtlağına kadar suça batmış, dalavereci bir adam. Artık kardeş sıfatında değil. O yüzden madem bedelini ödedim gitmiyorsunuz, o zaman o bedeli geri ödeyin öyle gitmeyin modundayım. Karşı davalarla haklı olduğumu ve aynı zamanda gerçekte kim olduğunu insanlara göstereceğim.
"HER YERİ PİSLİK HER YERİ BATAKLIK"
Abim kendini piyasada parasız pulsuz gösteriyor, 'Bütün paramı Özcan aldı, beni ortada bıraktı, param yok, ondan alın' hikayeleri anlatıyor. Sahte imzalarla şirketi üzerine devraldı. Her yeri pislik, her yeri bataklık. Ama bütün borçlarını ödeyecek, hayatımdan defolup gidecek. Bunu yapmazsa onu güzel günler beklemiyor. Bu sürecin sonunda oturduğum evi bana verdi. Zaten benim hakkım olan, benim finansımla inşa ettirdiği evi...