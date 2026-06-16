Milyonluk kavgada yeni perde! Özcan Deniz çileden çıktı: "Oğlumun mirasını bile satmış"

Ünlü sanatçı Özcan Deniz, uzun süredir kamuoyunun gündeminde olan aile içi krizi bir üst boyuta taşıdı. Yıllardır beraber çalıştığı ve büyük güven duyduğu ağabeyi Ercan Deniz ile yaşadığı sorunlar hakkında sessizliğini bozan Deniz, hukuki süreç başlatmaya hazırlandığını duyurdu.

Günaydın'dan Sinan Özedincik'in haberine göre, yıllar sonra suskunluğunu bozan sanatçı, başta abisi olmak üzere çok güvendiği ailesinin kendisine ağır bedel ödettiklerini, ancak artık açacağı davalarla abisinin gerçek yüzünü göstereceğini söyledi.

"Ben maddi manevi çok ağır bir bedel ödedim. 35 yıllık bir bedel bu.Kısmen benim hatamdı. Güvendim, ailem diye bütün her şeyimi önlerine serdim ama maalesef ağır bir şekilde dolandırıldım. Ve son kertede yakamdan düşsünler diye çok ağır bir bedel ödedim. Fakat bu bedeli hakları zannetmeye başladılar. Hatta "Eksik verdin fazlasını ver" demeye başladılar. Dur noktaları olmayan, kontrolsüz bir şebeke var karşımda... Kendilerini öyle küçük düşürdüler ki, yeryüzünde hiçbir kardeşin hiçbir kardeşe yapmayacağı, hiçbir ailenin hiçbir evladına yapmayacağı öyle hareketler sergilediler ki, daha fazla rezil olmasınlar diye elimde avucumda ne biriktirdiysem her şeyi verdim. Ama çoğunu da yemiş bitirmişler. Bir o kadar da borç ödedim.

"SAHTE İMZALARLA ŞİRKETİ ÜZERİNE GEÇİRDİ"

Ancak bedelini ödemiş olmama rağmen bir sürü fırıldak peşindeler. Hâlâ para koparmaya çalışıyorlar. 35 yıllık alın terim gitti. Ama artık bir dakikalık alın terim dahi bunlara gitmeyecek. Buna ant içtim. Evladımın hakkıdır. Benden bugüne kadar çaldığı, aldığı ne varsa hepsini geri alacağım.

Gırtlağına kadar suça batmış, dalavereci bir adam. Artık kardeş sıfatında değil. O yüzden madem bedelini ödedim gitmiyorsunuz, o zaman o bedeli geri ödeyin öyle gitmeyin modundayım. Karşı davalarla haklı olduğumu ve aynı zamanda gerçekte kim olduğunu insanlara göstereceğim.