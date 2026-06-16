CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Seren Ay Çetin'den Survivor yorumcusuna şok sözler: Rüşvetle çalışıyor!

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Survivor Ekstra'da tansiyon tavan yaptı! Eski yarışmacı Seren Ay Çetin ile yorumcu Murat Özarı arasındaki canlı yayın tartışması stüdyoda gerilimi zirveye taşıdı. Özarı'nın "Ailesi iyi yetiştirememiş" şeklindeki sert eleştirisine "Siz kimsiniz?" diyerek ateş püsküren Çetin, "Bu beyefendi rüşvetle çalışıyor herhalde" ifadeleriyle ekran başındakileri şoke etti.

Seren Ay Çetin'den Survivor yorumcusuna şok sözler: Rüşvetle çalışıyor! 1

Survivor'ın sevilen yorum programı Survivor Ekstra, geçtiğimiz saatlerde eşi benzeri görülmemiş bir tartışmaya sahne oldu. Yarışmacı Seren Ay Çetin ile programın yorumcusu Murat Özarı arasında yaşanan canlı yayın tartışması, hem stüdyodakileri hem de ekran başındakileri şoke etti.

Seren Ay Çetin'den Survivor yorumcusuna şok sözler: Rüşvetle çalışıyor! 2

"MİLLİ FELAKET" TARTIŞMASI

Tartışmanın odağında, Murat Özarı'nın Seren Ay için kullandığı "milli felaket" ifadesi yer aldı.

Bu söylemin bir sporcu olarak kendisine hakaret olduğunu belirten Seren Ay, "Yıllarını bu işe vermiş, bayrağımızı dalgalandırmış biriyim. Başarılı olduğumu herkes biliyor. Bedenimin diriliğini eleştirmek çok ayıp" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Seren Ay Çetin'den Survivor yorumcusuna şok sözler: Rüşvetle çalışıyor! 3

"KİRALAMA" İDDİASI MASAYI KARIŞTIRDI

Programda tansiyonu artıran bir diğer konu ise Seren Ay'ın Murat Özarı hakkında sosyal medyada dile getirdiği iddialar oldu.

Özarı'nın Nagihan ile aynı masada görülmesi üzerine "rüşvet" imasında bulunduğunu ve "seni kiralayacağım, iki katını vereceğim" şeklinde bir paylaşım yaptığını kabul eden Seren Ay, bu tavrının gerekçesi olarak kendisine gelen mesajları ve Murat Özarı'nın geçmiş eleştirilerini gösterdi.

Seren Ay Çetin'den Survivor yorumcusuna şok sözler: Rüşvetle çalışıyor! 4

"MAHALLEDE MİYİZ?"

Murat Özarı'nın, "Sana kim dedi bunları?" sorusuna sert çıkan Seren Ay, "Neden benimle mahalledeymişiz gibi konuşuyorsun?" diyerek tepki gösterdi.

Seren Ay Çetin'den Survivor yorumcusuna şok sözler: Rüşvetle çalışıyor! 5

"SİZ KİM OLUYORSUNUZ?"

Yarışma dönemindeki tutumu ve disiplin kurallarıyla gündeme gelen Çetin, kendisine yöneltilen sert eleştirilere sessiz kalmadı.

Seren Ay, doğrudan Murat Özarı'ya dönerek şu ifadeleri kullandı:

"Siz kim oluyorsunuz da bana 'bu kızı ailesi iyi yetiştirememiş' diyorsunuz?"

Seren Ay Çetin'den Survivor yorumcusuna şok sözler: Rüşvetle çalışıyor! 6

"BOŞUNA DİSKALİFİYE ETMEDİLER SENİ"

Bu çıkış karşısında geri adım atmayan deneyimli yorumcu Murat Özarı ise üslubunu sertleştirerek şu yanıtı verdi:

"Senin karşında yıllarını televizyona vermiş bir adam var, saygılı olacaksın. Boşu boşuna diskalifiye etmediler seni. Yapmadığın şey kalmadı, saldırdın millete koşa koşa."

Seren Ay Çetin'den Survivor yorumcusuna şok sözler: Rüşvetle çalışıyor! 7

"RÜŞVETLE ÇALIŞIYOR BELLİ Kİ"

Tartışmanın dozu, Seren Ay Çetin'in ortaya attığı çok ağır bir iddia ile zirveye ulaştı. Özarı'nın yorumlarını taraflı bulan ve eleştiren Çetin, "Bu beyefendi rüşvetle çalışıyor herhalde. İşini hakkıyla yapmadığı ortada. Hakkıyla yapsa doğruya doğru der" diyerek suçlamalarını sürdürdü.

Çetin, sözlerini Murat Özarı'nın yaşına atıfta bulunarak noktaladı:

"63 yaşına gelmişsiniz ve izlenme uğruna kendinizi ne hallere düşürüyorsunuz!"

Program moderatörü, tarafların birbirini rencide eden üslubu karşısında zor anlar yaşarken, Seren Ay ve Murat Özarı arasındaki bu yüzleşme izleyiciler tarafından da yakından takip edildi.

Ahaber
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin