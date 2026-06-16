Seren Ay Çetin'den Survivor yorumcusuna şok sözler: Rüşvetle çalışıyor!

Survivor Ekstra'da tansiyon tavan yaptı! Eski yarışmacı Seren Ay Çetin ile yorumcu Murat Özarı arasındaki canlı yayın tartışması stüdyoda gerilimi zirveye taşıdı. Özarı'nın "Ailesi iyi yetiştirememiş" şeklindeki sert eleştirisine "Siz kimsiniz?" diyerek ateş püsküren Çetin, "Bu beyefendi rüşvetle çalışıyor herhalde" ifadeleriyle ekran başındakileri şoke etti.

Survivor'ın sevilen yorum programı Survivor Ekstra, geçtiğimiz saatlerde eşi benzeri görülmemiş bir tartışmaya sahne oldu. Yarışmacı Seren Ay Çetin ile programın yorumcusu Murat Özarı arasında yaşanan canlı yayın tartışması, hem stüdyodakileri hem de ekran başındakileri şoke etti.

"MİLLİ FELAKET" TARTIŞMASI Tartışmanın odağında, Murat Özarı'nın Seren Ay için kullandığı "milli felaket" ifadesi yer aldı. Bu söylemin bir sporcu olarak kendisine hakaret olduğunu belirten Seren Ay, "Yıllarını bu işe vermiş, bayrağımızı dalgalandırmış biriyim. Başarılı olduğumu herkes biliyor. Bedenimin diriliğini eleştirmek çok ayıp" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

"KİRALAMA" İDDİASI MASAYI KARIŞTIRDI Programda tansiyonu artıran bir diğer konu ise Seren Ay'ın Murat Özarı hakkında sosyal medyada dile getirdiği iddialar oldu. Özarı'nın Nagihan ile aynı masada görülmesi üzerine "rüşvet" imasında bulunduğunu ve "seni kiralayacağım, iki katını vereceğim" şeklinde bir paylaşım yaptığını kabul eden Seren Ay, bu tavrının gerekçesi olarak kendisine gelen mesajları ve Murat Özarı'nın geçmiş eleştirilerini gösterdi.

"MAHALLEDE MİYİZ?" Murat Özarı'nın, "Sana kim dedi bunları?" sorusuna sert çıkan Seren Ay, "Neden benimle mahalledeymişiz gibi konuşuyorsun?" diyerek tepki gösterdi.