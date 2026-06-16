961 kişi üzerinde araştırıldı: Günde bir kez tüketenlerde kan şekeri düşüyor
Yayımlanan yeni bir araştırma, günde bir kez tüketilen bir meyvenin beslenmenin glisemik yükünü düşürebileceğini ortaya koydu. Uzmanlar, bu etkinin diyabet riskinin azaltılmasına katkı sağlayabileceğini belirtti.
961 yetişkin üzerinde yürütülen bir araştırma, günde bir kez tüketilen avokadonun kan şekeri kontrolüyle ilişkili önemli bir gösterge olan glisemik yükü azaltabileceğini gösterdi. Altı ay süren çalışmada düzenli avokado tüketen katılımcıların, tüketmeyenlere kıyasla daha düşük glisemik yük değerlerine sahip olduğu belirlendi. Araştırmacılar, bu durumun diyabet riskinin azaltılmasına katkı sağlayabileceğini ifade ediyor.
GLİSEMİK YÜK ÜZERİNDE DİKKAT ÇEKEN ETKİ
Current Developments in Nutrition dergisinde yayımlanan araştırma sonuçları, düzenli avokado tüketiminin beslenme düzeninin genel glisemik yükünü düşürdüğünü ortaya koydu. Glisemik yük, tüketilen besinlerin kan şekeri seviyeleri üzerindeki toplam etkisini ölçen önemli göstergeler arasında yer alıyor.
Bilimsel çalışmalar, düşük glisemik yüke sahip beslenme modellerinin tip 2 diyabet riskinin azalmasıyla ilişkilendirildiğini gösteriyor. Ayrıca bazı araştırmalar, düşük glisemik yükün belirli kanser türleri ve erken ölüm riski üzerinde de etkiler oluşturabileceğine işaret ediyor.
ALTI AYLIK TAKİP SÜRECİ YÜRÜTÜLDÜ
Çalışma, "Alışkanlık Halindeki Beslenme ve Avokado Deneyi" kapsamında gerçekleştirildi. Araştırmaya katılan 25 yaş ve üzerindeki 961 kişi iki ayrı gruba ayrıldı.
Bir gruptan her gün bir büyük avokado tüketmeleri istendi. Kontrol grubundaki katılımcılar ise normal beslenme alışkanlıklarını sürdürdü ve ayda en fazla iki avokado tüketti.
Araştırmacılar, katılımcıların beslenme düzenini değerlendirmek için üç farklı 24 saatlik beslenme kaydı topladı. Elde edilen verilerden günlük glisemik indeks ve glisemik yük hesaplamaları yapıldı.
UZMANLAR LİF VE SAĞLIKLI YAĞLARA DİKKAT ÇEKTİ
Araştırmaya dahil olmayan UTMB Beslenme Uzmanı Dr. Emily Lantz, çalışmanın günlük bir avokado tüketiminin genel glisemik yükü düşürdüğünü gösterdiğini belirtti.
Araştırma ekibi, elde edilen sonucun arkasında avokadonun yüksek lif içeriği ve tekli doymamış yağ asitlerinden zengin yapısının bulunduğunu ifade etti.
Beslenme Uzmanı Karen Z. Berg ise avokadonun yüksek besin değerine sahip olduğunu belirterek, lif ve sağlıklı yağ içeriğinin tokluk hissini artırabildiğini söyledi. Berg'e göre bu durum, daha az sağlıklı gıdaların tüketiminin azalmasına da katkı sağlayabiliyor.