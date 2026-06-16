961 kişi üzerinde araştırıldı: Günde bir kez tüketenlerde kan şekeri düşüyor

961 yetişkin üzerinde yürütülen bir araştırma, günde bir kez tüketilen avokadonun kan şekeri kontrolüyle ilişkili önemli bir gösterge olan glisemik yükü azaltabileceğini gösterdi. Altı ay süren çalışmada düzenli avokado tüketen katılımcıların, tüketmeyenlere kıyasla daha düşük glisemik yük değerlerine sahip olduğu belirlendi. Araştırmacılar, bu durumun diyabet riskinin azaltılmasına katkı sağlayabileceğini ifade ediyor.

Bilimsel çalışmalar, düşük glisemik yüke sahip beslenme modellerinin tip 2 diyabet riskinin azalmasıyla ilişkilendirildiğini gösteriyor. Ayrıca bazı araştırmalar, düşük glisemik yükün belirli kanser türleri ve erken ölüm riski üzerinde de etkiler oluşturabileceğine işaret ediyor.

ALTI AYLIK TAKİP SÜRECİ YÜRÜTÜLDÜ

Çalışma, "Alışkanlık Halindeki Beslenme ve Avokado Deneyi" kapsamında gerçekleştirildi. Araştırmaya katılan 25 yaş ve üzerindeki 961 kişi iki ayrı gruba ayrıldı.

Bir gruptan her gün bir büyük avokado tüketmeleri istendi. Kontrol grubundaki katılımcılar ise normal beslenme alışkanlıklarını sürdürdü ve ayda en fazla iki avokado tüketti.

Araştırmacılar, katılımcıların beslenme düzenini değerlendirmek için üç farklı 24 saatlik beslenme kaydı topladı. Elde edilen verilerden günlük glisemik indeks ve glisemik yük hesaplamaları yapıldı.