Milli Piyango YILBAŞI ÇEKİLİŞİ Online CANLI İZLE 2025 | MPİ TV YOUTUBE anlık, kesintisiz, donmadan seyret

Türkiye'nin en heyecanla beklenen anlarından biri olan Milli Piyango yılbaşı çekilişi, bu akşam yapılacak. Bu yıl, büyük ikramiyenin tam 600 milyon TL olduğu ve tamamının dağıtılacağı çekiliş, milyonlarca kişinin umutlarını bağladığı bir etkinlik haline geldi. Şans Merkezi'nden canlı yayınlanacak çekiliş, şimdiye kadar verilen en yüksek büyük ikramiye tutarıyla tarihe geçmeye hazırlanıyor. İşte bu özel çekilişle ilgili tüm detaylar…