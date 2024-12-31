Milli Piyango YILBAŞI ÇEKİLİŞİ Online CANLI İZLE 2025 | MPİ TV YOUTUBE anlık, kesintisiz, donmadan seyret
Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi için geri sayım sona erdi. Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği büyük çekiliş, bu akşam gerçekleşecek. Bu yıl, büyük ikramiyenin tamamının dağıtılacağı çekiliş oyunseverlere yılbaşı coşkusunu en üst seviyede yaşatacak. İşte Milli Piyango yılbaşı çekilişiyle ilgili merak edilen tüm detaylar ve canlı izleme bilgileri…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 31.12.2024 17:40