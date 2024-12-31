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Milli Piyango YILBAŞI ÇEKİLİŞİ Online CANLI İZLE 2025 | MPİ TV YOUTUBE anlık, kesintisiz, donmadan seyret

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi için geri sayım sona erdi. Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği büyük çekiliş, bu akşam gerçekleşecek. Bu yıl, büyük ikramiyenin tamamının dağıtılacağı çekiliş oyunseverlere yılbaşı coşkusunu en üst seviyede yaşatacak. İşte Milli Piyango yılbaşı çekilişiyle ilgili merak edilen tüm detaylar ve canlı izleme bilgileri…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 31.12.2024 17:40
Milli Piyango YILBAŞI ÇEKİLİŞİ Online CANLI İZLE 2025 | MPİ TV YOUTUBE anlık, kesintisiz, donmadan seyret

Türkiye'nin en heyecanla beklenen anlarından biri olan Milli Piyango yılbaşı çekilişi, bu akşam yapılacak. Bu yıl, büyük ikramiyenin tam 600 milyon TL olduğu ve tamamının dağıtılacağı çekiliş, milyonlarca kişinin umutlarını bağladığı bir etkinlik haline geldi. Şans Merkezi'nden canlı yayınlanacak çekiliş, şimdiye kadar verilen en yüksek büyük ikramiye tutarıyla tarihe geçmeye hazırlanıyor. İşte bu özel çekilişle ilgili tüm detaylar…

Milli Piyango YILBAŞI ÇEKİLİŞİ Online CANLI İZLE 2025 | MPİ TV YOUTUBE anlık, kesintisiz, donmadan seyret

Çekiliş Nerede ve Ne Zaman Gerçekleşecek?

Milli Piyango yılbaşı çekilişi, son teknolojiyle donatılmış Şans Merkezi stüdyosunda noter huzurunda gerçekleştirilecek. Çekiliş,31 Aralık günü saat 18:30'da başlayacak. Gün boyunca küçük ve orta ölçekli ikramiyeler sahiplerini bulacak, ancak en büyük heyecan, 600 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibini bulacağı an olacak. Bu özel çekiliş, 23:15'te başlayacak ve 15 dakikalık bir yayınla izleyicilere sunulacak.

Milli Piyango YILBAŞI ÇEKİLİŞİ Online CANLI İZLE 2025 | MPİ TV YOUTUBE anlık, kesintisiz, donmadan seyret

Çekiliş Canlı İzle!

Milli Piyango yılbaşı çekilişi, tüm süreci şeffaf bir şekilde canlı yayınlanacak. Bütün çekiliş süreci, halkın büyük ilgiyle takip edebileceği bir şekilde televizyondan izlenebilecek. Yayın, kazanan numaralarla birlikte her adımda heyecanın doruğa çıkmasını sağlayacak.

Milli Piyango YILBAŞI ÇEKİLİŞİ Online CANLI İZLE 2025 | MPİ TV YOUTUBE anlık, kesintisiz, donmadan seyret

Çekiliş Programı: Adım Adım Kazanma Heyecanı

Milli Piyango yılbaşı çekilişi, iki bölüm halinde yapılacak:

Bölüm 1 (18:30): İlk bölümde, 1.200 TL ile 60 milyon TL arasındaki ikramiyeler için kazanan numaralar belirlenecek. Küçük ve orta ölçekli ikramiyeler, izleyicilere büyük bir heyecan yaşatacak.

Bölüm 2 (23:15): İkinci bölümde ise büyük ikramiye olan 600 milyon TL ve amorti çekilişleri gerçekleştirilecek. Bu özel çekiliş, 15 dakikalık yayınla izleyicilerle buluşacak.

Milli Piyango YILBAŞI ÇEKİLİŞİ Online CANLI İZLE 2025 | MPİ TV YOUTUBE anlık, kesintisiz, donmadan seyret

Bilet Sorgulama: Kazanıp Kazanmadığınızı Hızla Öğrenin

Çekiliş tamamlandıktan sonra bilet sorgulama işlemleri oldukça basit. Kazanıp kazanmadığınızı öğrenmek için, millipiyangoonline.com adresinden veya Milli Piyango mobil uygulaması üzerinden bilet numaranızı sorgulayabilirsiniz. Bu sayede, kazandığınız ikramiyeyi anında öğrenebilirsiniz.

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